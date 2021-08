Cloud Professional Services Marktdynamik, Segmente, Größe und Nachfrage, 2020 – 2030

Cloud Professional Services-Markt: Übersicht

Cloud Professional Services entwickeln sich weiter, um den Komplexitäten von Cloud-Bereitstellungsmodellen sowohl in der Natur als auch in den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Die Fortschritte von Cloud Professional Services Markt fügen Sie neue Schichten von Cloud-Computing-Fähigkeiten und Know–how, einschließlich der Cloud-Umgebung geplant, entworfen, gebaut und implementiert, um Cloud-Dienste laufen-insbesondere für Hybrid-Cloud-Umgebung. Der Umfang von Cloud Professional Services hat den von Cloud Managed Services überdimensioniert, wodurch neue Verbraucherangebote für Differenzierer und Disruptoren geschaffen wurden. Die Entwicklung des Cloud Professional Services-Marktes hat neue Trends in der Cloud-nativen Anwendungsentwicklung hervorgebracht.

Einige der Vorteile, die sich insbesondere auf Kundenprojekte beziehen, sind die Senkung der Kosten, die Flexibilität, die Geschäftsdynamik und die Anpassung an neue Geschäftsmodelle, die Unternehmen übernehmen müssen. Die wachsende Nutzung von Cloud-Diensten bei Kunden fördert Investitionen in den Markt für Cloud-professionelle Dienste. Einige der Schlüsselelemente, die das Ökosystem prägen, sind DevOps, Cloud-native Anwendungen und Microservices.

Die Studie bietet einen umfassenden und tiefen Einblick in die wichtigsten Geschäftsumgebungen, die Nachfrage und Verbrauch von Produkten, neue Wege, detaillierte Schätzungen der Chancen in verschiedenen Segmenten prägen.

Cloud Professional Services Markt: Wichtige Trends

Ein wichtiger Antrieb für den Cloud Professional Services-Markt ergibt sich aus dem Trend, dass die durchschnittlichen Cloud-Ausgaben der Unternehmen in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Bemerkenswert ist, dass hybride Cloud-Ansätze insbesondere von cloud-nativen Anwendungen an Dynamik gewonnen haben. Neue Vorschriften stimulieren auch die Nachfrage in diesem Bereich, wobei die Anbieter auf End-to-End-Dienstleistungen für ihre Kunden setzen.

Ein weiterer Trend ist die zunehmende Beliebtheit projektbasierter Dienstleistungen, um die Anforderungen der Endkunden sowohl hinsichtlich der Kosten als auch der damit verbundenen Risiken zu erfüllen. Die Angebote auf dem Cloud Professional Services-Markt konzentrieren sich möglicherweise auf mehrere andere sekundäre Dinge, z. B. die Unterstützung bei Geschäftsmodellen für organisatorische Überholungen als Reaktion auf sich ändernde Geschäftsmodelle. Darüber hinaus werden nachfolgende Cloud-Implementierungen erheblich erleichtert. Die wachsende Rolle von Ökosystempartnern hat auch die Geschäftsangebote von Cloud Professional Services erhöht.

Cloud Professional Services-Markt: Wettbewerbsdynamik und wichtige Entwicklungen

Eine Reihe von Technologieunternehmen, Systemintegratoren sowie IT-Beratungs-und Dienstleistungsanbietern wächst.

Einige der Hauptakteure, die die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für professionelle Cloud-Dienste prägen, sind;

Microsoft Corporation

Amazon Web Services

T-Systems

NTT-Daten

Infosys

Hitachi Vantara,

Cognizant

BesGB

Capgemini,

Tata Beratung

Wipro

PricewaterhouseCoopers

Deloitte

IBM

Accenture

Top-Player auf dem Cloud Professional Services-Markt sind daran interessiert, ihr Produktportfolio zu erweitern, indem sie umfassende End-to-End-Services für alle Anwendungsfälle ihrer Kunden anbieten, sei es für IaaS, PaaS und SaaS. Prominente Akteure – darunter Accenture und Infosys-haben begonnen, die Flexibilität mit öffentlichen, privaten und hybriden Diensten zu steigern. Schwergewichte auf dem Cloud Professional Services-Markt versuchen, die Cloud-Lieferanforderungen von Fortune 100-Unternehmen in mehreren Ländern zu erfüllen, um die Marktpositionen zu festigen. Einige Aspiranten entscheiden sich für branchenspezifische Cloud-Lösungen und können diese als gewinnbringende Vorschläge projizieren, wenn die Akzeptanz schnell und erheblich ist.

Cloud Professional Services-Markt: Die Regionale Bewertung

Nordamerika, Asien und Europa sind einige der Schlüsselregionen, aus denen im Bewertungszeitraum von 2020 bis 2030 massive Einnahmequellen erwartet werden. Die ausgeprägte Präsenz prominenter Akteure in Nordamerika und ihr Drang, das Cloud-Delivery-Ökosystem mit disruptivem Potenzial zu durchdringen, verleihen dem regionalen Markt ein hohes Maß an Attraktivität auf dem globalen Markt für professionelle Cloud-Dienste.

