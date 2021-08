Cloud-Datenbank und Database as a Service (DBaaS) Marktwachstum Überblick und Schätzungen der Branchengröße bis 2025

Globaler Cloud-Datenbank-und Datenbank-as-a-Service-Markt (DBaaS): Überblick

Benutzer können viel von Datenbank-as-a-Service-Modellen profitieren, und die Cloud-Computing-Varianten dieser Modelle bieten Benutzern einen einfachen Zugriff auf große Datenbanken zu nahezu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort. Für den Zugriff auf diese Datenbank muss der Benutzer die Datenbank nicht physisch tragen oder zusätzliche Hardware oder Software einrichten. Das Servicemodell stellt sicher, dass alle Aufgaben in den Bereichen Verwaltung und Wartung von den Serviceanbietern ausgeführt werden können, wodurch ein Benutzer Ressourcen, physischen Speicherplatz sowie Zeit freigibt. Je nach verwendetem Servicemodell können Clients administrative Aufgaben einer Datenbank steuern oder nicht.

DBaaS ist eine Form des sekundären Dienstes, der von Cloud-Computing-Dienstleistern bereitgestellt wird und stark mit XaaS verbunden ist. Es kann daher von Unternehmen unter einer Reihe von Optionen von den SaaS-Plattformen angeboten werden, die sie halten. DBaaS bietet auch einen stark strukturierten Ansatz für die Erfassung, Kategorisierung und Pflege von Daten für einen Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern. Die meisten DBaaS-Anbieter bieten Lösungen an, die weitaus billiger sind als interne Datenbankverwaltungslösungen. Sie bieten ihre Dienste und Zahlungsmodelle üblicherweise basierend auf der erforderlichen Speicherkapazität, der Verwendung von Funktionen oder beidem an.

Die relationale Form der Datenbank beherrschte die Informationstechnologie oder den IT-Sektor in den letzten Jahrzehnten. In den letzten Jahren gab es einen Paradigmenwechsel in den Datenbankverwaltungssystemen, bei dem dedizierte Server schließlich durch dedizierte Speicherservernetzwerke ersetzt wurden. Mit der allgegenwärtigen Nutzung des Internets haben Cloud-Datenbanken wie SimpleDB und Sherpa in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Speicher spielt in Rechenzentren eine wichtige Rolle. Bei einem herkömmlichen vernetzten Datenspeicher werden die Daten auf einem einzelnen dedizierten Server gespeichert, während bei Cloud-Datenbanken die jeweiligen Daten auf mehreren dynamischen Servern gespeichert sind.

Cloud-Datenbank ermöglicht den Zugriff auf Informationen zu jedem Zeitpunkt und von jedem Ort aus. Database as a Service (DBaaS) ermöglicht es dem Benutzer, Daten auf einer Remote-Festplatte zu speichern, die über das Internet verfügbar ist. Cloud Computing, der Bedarf an verbesserten und effizienten Breitbandeinrichtungen, das Aufkommen digitaler Daten und sich ändernde Datenspeicheranforderungen haben zur Entstehung von Cloud-Datenbanken und DBaaS geführt. Cloud-Datenbanken helfen bei der Speicherung der kolossal generierten Daten durch webbasierte Anwendung. Der Cloud-Datenbank-und DBaaS-Markt deckt viele Sektoren ab, darunter Regierung, Gesundheitswesen, Banken, Gastgewerbe, Medien und Unterhaltung, E-Commerce und Versicherungssektor.

Globaler Cloud-Datenbank-und Datenbank-as-a-Service-Markt (DBaaS): Treiber und Inhibitoren

Der Haupttreiber des Wachstums des globalen Cloud-Datenbank-und DBaaS-Marktes ist die zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten für die kritische Datenspeicherung. Angetrieben von zahlreichen Faktoren wie Verfügbarkeit, Kosteneinsparung, nahtloser Integration, Aktualisierung und Flexibilität übertragen immer mehr Unternehmen Daten in die Cloud. Cloud-Datenbank und DBaaS bieten monetäre Vorteile gegenüber herkömmlichen Speichermethoden. Unternehmen unter anderem aus dem Gesundheits -, Banken-und Versicherungssektor sind weit entfernt angesiedelt und weitgehend von ihren Websites abhängig. Daher entscheiden sich solche Unternehmen für Cloud-Speicher, um die Betriebskosten zu senken und somit die Produktivität zu steigern. Cloud-Datenbanken werden zunehmend in nicht traditionellen Sektoren wie sozialen Netzwerken, Online-Musikgeschäften und Online-Spielen eingesetzt. Aufgrund des wachsenden Flexibilitätsbedarfs und des zunehmenden Datenverkehrs übernehmen zahlreiche Regierungsabteilungen wie Finanzen, Versicherungen und Verteidigung Cloud-Dienste.

Trotz der starken Wachstumstreiber und steigenden Trends ist die größte Zurückhaltung für den Cloud-Datenbank-und DBaaS-Markt die wachsende Kritikalität von Daten in der Cloud. Das Bewusstsein für Cloud-Sicherheit ist vergleichsweise gering. Die zunehmende Nutzung von Cloud-Datenbanken hat zu einer Zunahme von Cloud-Angriffen geführt, bei denen die Daten der Benutzer kompromittiert werden, was zu Identitätsdiebstahl führt. Darüber hinaus ist der Mangel an geeigneten Sicherheitsstandards für Cloud-Datenbanken wahrscheinlich auch ein Hindernis. Gegenwärtig bieten Cloud-Plattformen nur sehr wenig Unterstützung für das Datenbankdesign im Zusammenhang mit der virtuellen Erweiterung. Mit dem technologischen Fortschritt auf Boards wird erwartet, dass es die Möglichkeit bietet, Datenbanken und private Clouds für große Unternehmen zu entwerfen.

Globaler Cloud-Datenbank-und Datenbank-as-a-Service-Markt (DBaaS): Regionaler Überblick

Geographisch gesehen ist Nordamerika der wichtigste Umsatzbringer für diesen Markt, dicht gefolgt von westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien.Die Dominanz Nordamerikas ist auf die Präsenz großer Unternehmen zurückzuführen. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum in naher Zukunft Cloud-Datenbank-und DBaaS-Lösungen aggressiv einsetzen wird. Dies ist im Wesentlichen auf die zunehmende Fokussierung kleiner, mittlerer und großer Unternehmen zurückzuführen, um Effizienz und Produktivität durch Investitionen in Technologie zu verbessern.

Globale Cloud-Datenbank und DBaaS-Markt (Database as a Service): Im Bericht erfasste Unternehmen

Die key-Player in der cloud-Datenbank und DBaaS-Markt sind die Microsoft Corporation, Oracle Corporation, IBM, Amazon, Google Inc, Century Link Inc., Rackspace, SAP AG und Salesforce.com unter anderem.

