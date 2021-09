Chirurgische Verfahren Volumen Marktgröße, Chancen, Analyse und Trends nach Prognose bis 2023 / COVID-19-Auswirkungen

Eine große Zahl von Unternehmen in der ” Globale chirurgische Verfahren volume Markt, so dass es zersplitterte. Da dieser Markt aufgrund des zunehmenden technologischen Fortschritts im Gesundheitswesen sowie der wachsenden Nachfrage nach minimalinvasiven Behandlungsoptionen ein enormes Wachstumspotenzial birgt, zieht es eine große Anzahl von Unternehmen in den Markt. Unternehmen auf dem Markt konzentrieren sich darauf, ihre Reichweite und Präsenz durch die Vernetzung mit Gesundheitsorganisationen zu erweitern. Die Marktteilnehmer investieren auch in großem Umfang in Forschung und Entwicklung. Führende Akteure auf dem Markt sind: Cutera Inc, Allergan PLC, Lumenis Ltd. und Cynosure Inc.

Laut TMR wird der globale Volumenmarkt für chirurgische Verfahren bis 2023 voraussichtlich 2,2 Milliarden Verfahren erreichen. Auf der Grundlage der Geographie ist Nordamerika der am schnellsten wachsende Markt und der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führend, neurologische Störungen, traumatische Verletzungen, und Einführung fortschrittlicher chirurgischer Technologien. Der Markt in Nordamerika wächst aufgrund der steigenden Anzahl von Kaiserschnittoperationen, der wachsenden Nachfrage nach minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen, der effizienten und fortschrittlichen Gesundheitsinfrastruktur und der günstigen Erstattungspolitik rasant. Volumenmäßig ist das Segment gynäkologisch-chirurgische Eingriffe aufgrund präziser Prognose und Behandlung von Erkrankungen marktführend. Lukrativ sind auch die Segmente orthopädische Verfahren, neurologische Verfahren, kardiovaskuläre Verfahren und zahnmedizinische Verfahren.

Steigende Nachfrage nach minimalinvasiver Chirurgie Wird zu einem Trend, der das Wachstum des Marktes beeinflusst

Nach dem Hauptautor des Berichts, “ die wachsende geriatrische Bevölkerung ist einer der Schlüsselfaktoren chirurgische Verfahren zu fördern.” Die steigende Nachfrage nach minimal-invasiven Verfahren, Fortschritte in der Technologie im medizinischen Sektor, und steigende Investitionen für die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur helfen, diesen Markt zu wachsen. Steigende Inzidenz von Traumata und Schäden durch Unfälle, Straßenunfälle und die zunehmende Inzidenz verschiedener chronischer Krankheiten tragen zum Wachstum des Marktes für chirurgische Eingriffe bei. Die zunehmende Ausgabenfähigkeit der Patienten heute sowie günstige Erstattungsrichtlinien in verschiedenen Ländern schaffen auch ein günstiges Umfeld für das Wachstum des Marktes für chirurgische Eingriffe.

Ungünstige Erstattung Politik Markt&rsquo beeinflussen; s Wachstum

Andererseits wird der Markt wegen der hohen Kosten für Operationen leiden, vor allem in unterentwickelten Regionen. Der Mangel an günstigen Erstattung Politik in einigen Ländern wird auch den Markt beeinflussen & rsquo; s Wachstum negativ. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass sich das Gesundheitsumfeld ändert und sich sogar die Infrastruktur in Entwicklungsländern aufgrund der Bemühungen der Regierung und mehrerer Nichtregierungsorganisationen verbessert. Dies wird dazu beitragen, das Wachstum des globalen Marktes für chirurgische Verfahren in den kommenden Jahren voranzutreiben.

Die Daten und Informationen in dieser Übersicht dargestellt wird auf einem TMR-Bericht basiert, Titel, “

Chirurgische Verfahren Volumenmarkt (Verfahren – Herzrhythmus Management Gerät Implantationen (Herzschrittmacher Verfahren, Implantierbare Kardioverter Defibrillatoren), Interventionelle Kardiologie Verfahren (Herzkatheter, Koronare Revaskularisation, Koronarangiographie), Herz Transplantationen, Neurochirurgie Verfahren (Kraniotomie, Aneurysma Spule Embolisation, LIQUOR Drainage, LIQUOR Shunt), Orthopädische Verfahren (Joint Ersatz Chirurgie (Knie Ersatz, Hüfte Ersatz, Schulter Ersatz), Bänder/Sehnen Reparatur, Wirbelsäule Chirurgie) (Spinal Fusion), Ophthalmic Verfahren (Kataraktchirurgie, Glaukomchirurgie, refraktive Chirurgie), Gynäkologische Verfahren, Hysterektomie, laparoskopische Hysterektomie, Uterusarterienembolisation, Kaiserschnitt) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2015 – 2023.“

Global Chirurgische Verfahren Volume Markt, durch Prozedur-Typ (Nr. der Verfahren), 2013–2023

Herz-Kreislauf-Verfahren Herzrhythmus-Management-Gerät Implantationen Herzschrittmacher-Verfahren Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren Interventionelle kardiologische Verfahren Herzkatheterisierung Koronare Revaskularisation Koronarangiographie Herztransplantationen

Neurochirurgische Verfahren Kraniotomie Aneurysma Spule Embolisation CSF Drainage CSF Shunt

Orthopädische Verfahren Gelenkersatzchirurgie Knie Ersatz Hüftgelenkersatz Schulter-Ersatz Bänder / Sehnen Reparatur Markt für Wirbelsäulenchirurgie Wirbelsäulenfusion Andere Ophthalmologische Verfahren Kataraktchirurgie Glaukomchirurgie Refraktive Chirurgie Gynäkologie Verfahren Hysterektomie Laparoskopische Hysterektomie Embolisation der Gebärmutterarterie Kaiserschnitt Andere Verfahren Urologisches Verfahren Zahnärztliche Behandlung



Global Chirurgische Verfahren Volume Markt, durch die Geographie, (US$ Mn), 2013–2023

Nordamerika S. Kanada

Europa K. Deutschland Übrige Europa

Asien / Pazifik China Japan Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika Brasilien Mexiko Rest von LATAM

Rest der Welt (Zeile)

