Chatbot-Markt zur Steigerung des Wachstums im Prognosezeitraum 2027

Das wachsende Geschäftsangebot für Chatbots zeigt sich in den Vorstößen, die künstliche Intelligenz im Dienstleistungssektor in zahlreichen Sektoren gemacht hat. Messaging-Anwendungen für Kundenservices, wie beispielsweise die Auflösung von Anfragen mit minimaler menschlicher Interaktion, haben sich im Bank- und Finanzdienstleistungssektor stark verbreitet. Die Akzeptanz hat in den letzten Jahren auch an Fahrt gewonnen, da Chatbots eine bemerkenswerte Reaktionsfähigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz vereinen. Chatbots haben unter anderem die Zeit für die Beantwortung einer Nachricht verkürzt und sind viel schneller als ein Live-Agent, der normalerweise über Callcenter antwortet.

Allgegenwärtigkeit mobiler Geräte wichtiger Anker für kleine und mittlere Unternehmen

Das zunehmende Angebot der Verbraucher, mobile Messaging-Apps für die Verbindung mit Kunden anzubieten, hat die Einführung neuer Technologien vorangetrieben. Chatbot-gestützte Messaging-Plattformen sind für verschiedene Programme zur Kundenreichweite immer beliebter geworden. Programme mit modernster Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinellem Lernen (ML) haben den Chatbot-Markt für neue Möglichkeiten geöffnet, die darauf warten, erkundet zu werden. Das Niveau der Kundenerfahrung, die Chatbots über mobile Messaging-Apps bieten, ist ein überzeugendes Angebot.

Im Laufe der Jahre haben sowohl Länder in Industrieländern als auch in Entwicklungsländern die allgegenwärtige Nutzung mobiler Geräte erlebt. Die Nutzung von Smartphones nimmt in Schwellenländern weiter zu. Somit bietet die Allgegenwart mobiler Geräte eine massive Möglichkeit für kleine und mittelständische Unternehmen, Kundenanfragen schnell, proaktiv und kostengünstig zu bearbeiten. Eine wachsende Zahl von Kunden – mehr als die Hälfte – bevorzugt die Nutzung von Messaging-Apps, und mindestens die Hälfte von ihnen würde es vorziehen, über Messaging-Apps einzukaufen. All diese Trends haben Technologieunternehmen enorme Chancen auf dem Chatbot-Markt eröffnet.

Die Auswirkungen dieser Trends auf den Markt waren im E-Commerce- und Versicherungssektor stark. In der jüngsten Zeit von Covid-9 ist die Nutzung digitaler Dienste zur Verbindung mit Kunden und Verbrauchern keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit geworden, und Unternehmen auf der ganzen Welt heben dies auf eine neue Ebene. Insbesondere E-Commerce-Unternehmen nutzen die Chatbot-Technologien, um den Erstkontakt herzustellen.

KI-basierte Chatbots, die Menschen dabei unterstützen, Komfort und Service anzubieten

Die standardisierten Modelle zum Anbieten von Dienstleistungen für interne und externe Kunden haben sich von den Vorstößen von KI und ML getrennt. Technologiedienstleistungsunternehmen und Softwareunternehmen erkunden energisch neue Wege in der künstlichen Intelligenz, um ihren Chatbot für komplexe Aufgaben zu trainieren. Solche Chatbots erfreuen sich als digitale Assistenten zunehmender Beliebtheit und werden neben einigen Routineaufgaben auch für komplexe Aufgaben getestet. Ein solcher Bereich ist die Entwicklung von Chatbots für kontextsensitive Anwendungen. Mit der Entwicklung der KI wird erwartet, dass der Einsatz von Chatbots zur Leistungsüberwachung und -analyse auf dem Chatbots-Markt an Bedeutung gewinnen und den Entwicklern beträchtliche Einnahmequellen erschließen wird. In naher Zukunft werden solche technologischen Fortschritte das Aufkommen von Chatbots vorantreiben, die stark auf die personalisierten Bedürfnisse von Endbenutzern und Kunden eingehen.

Es wird erwartet, dass Daten ein weiterer wichtiger Rahmen werden, um den herum neue Wege auf dem Chatbots-Markt entstehen werden. Big-Data-Quellen werden dazu beitragen, die Leistung datengesteuerter und prädiktiver Chatbots in verschiedenen Anwendungen zu steigern.

In den kommenden Jahren haben Chatbot-Entwickler und Endverbraucherbranchen ihre Acht hinter die strategische Perspektive von Chatbots geworfen. Der motivierende Faktor waren die wachsenden Geschäftsaussichten von verbraucherorientierten Apps als Enabler und Beschleuniger für die Kundenbindung in dieser hyperkompetitiven Welt.

Branchen in Nordamerika setzen Chatbots schnell ein, um eine große Verbraucherbasis zu gewinnen

In den entwickelten Märkten ist der Einsatz von Chatbots für Branding und Kundenbindung gestiegen. Nordamerika zum Beispiel hat eine hohe Adoptionsrate. Der regionale Markt hielt im Jahr 2019 weltweit den größten Anteil , wo seine Bewertung auf 132,75 Mio. USD festgelegt war und bis 2027 voraussichtlich am attraktivsten steigen wird . Eine beträchtliche Flut von Möglichkeiten ist in die USA und Kanada gekommen.

Markt im asiatisch-pazifischen Raum mit enormen latenten Chancen

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum ein vielversprechender regionaler Markt ist und zwischen 2020 und 2027 eine hohe CAGR aufweisen wird . In dieser Hinsicht werden zwei Schlüsseltrends erwartet, die die zukünftigen Wachstumsaussichten beflügeln. Die zunehmende Nutzung mobiler Geräte für Unternehmen zur Kundenanbindung und die Nachfrage nach KI für die personalisierte Betreuung von Medienpublikationen haben die Perspektiven im Chatbot-Markt gestärkt. Vieles davon ist auf den „Mobile-First“-Ansatz zurückzuführen, den viele Unternehmen aus allen Branchen in ihren Strategien verfolgen. Die zunehmende Nutzung von Chatbots für Social-Media-Kanäle, die auf kundenorientierte Operationen abzielen, ist ein wichtiger Trend, der die Aussichten stärkt. In den Entwicklungsländern hat die Nutzung solcher Kanäle in den letzten Jahren stark zugenommen. Die steigenden Ausgaben von Unternehmen jeder Größe für Social-Media-Marketing eröffnen neue Wege zur Erweiterung der Umsatzaussichten der Endverbraucherbranchen.

Einige der Technologieunternehmen, die ihre Anteile am Chatbot-Markt konsolidieren möchten, sind Yahoo Inc., Microsoft Corporation, Kasisto Inc., Imperson Ltd., Helpshift, Haptik, Inc., Google, Inc. und Facebook, Inc.

