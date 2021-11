CBD-Ölmarkt wird bis 2027 ein unglaubliches Wachstum zeigen Covid-19-Analyse

Der globale Marktforschungsbericht CBD-Öl in Europa ist ein umfassender und objektorientierter Bericht, der nach der Kombination aus einer bewundernswerten Branchenerfahrung, Talentlösungen, Branchenkenntnissen und modernsten Werkzeugen und Technologien zusammengestellt ist. Dieser Branchenbericht ist ein idealer Leitfaden, um Informationen oder Schlüsseldaten zu Markt, aufkommenden Trends, Produktnutzung, Motivationsfaktoren für Kunden, Wettbewerbsstrategien, Markenpositionierung, Kundenpräferenzen und Kundenverhalten zu erhalten.

Zu den Top-Unternehmen, die diesen Markt beeinflussen, gehören: Aurora Cannabis, Diamond CBD, ENDOCA, APHRIA Inc., ConnOils, Elixinol Global Limited, Emblem CANNABIS, NuLeaf Naturals, LLC, CBD Ultra Limited, The Original Alternative und andere andere inländische und europäische Akteure .

Es wird erwartet, dass der CBD-Ölmarkt im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 an Marktwachstum gewinnt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 36,7% wächst und voraussichtlich 8.011.521.01 Tsd. USD erreichen wird bis 2027. Hohe Akzeptanz von Hanföl in der pharmazeutischen Industrie, da es die Körperschmerzen in einem größeren Bereich lindert.

Der Hauptfaktor für das Wachstum dieses Marktes sind die medizinischen Vorteile von CBD-Öl. Die CBD-Ölpflanze wird für verschiedene medizinische sowie Freizeitbedingungen verwendet. Die anderen Faktoren, die den CBD-Ölmarkt antreiben, ist die Legalisierung der medizinischen und Freizeitnutzung von CBD-Öl. Durch die Legalisierung der CBD Ölprodukte hat sich der Markt erweitert und der Verkauf des Produkts ist mittlerweile über verschiedene Vertriebskanäle gestiegen. Dies ist ein Treiber für das Wachstum des europäischen CBD-Ölmarktes. Der Hauptfaktor, der das Wachstum des Marktes behindert, ist das unklare regulatorische Umfeld.

Führt die gesamte europäische CBD-ÖL-Marktsegmentierung durch:

Nach Typ (THC-dominant, CBD-dominant, Marihuana-basiert, Hanfbasiert),

Produkttyp (Original, gemischt),

Produktkategorie (geschmacksneutral, aromatisiert),

Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Körperpflege/Kosmetik, Pharma und Nutrazeutika, Industrielle Anwendung, Sonstiges),

Vertriebskanal (direkt, indirekt)

Zum Beispiel,

Im Juni 2020 gibt Aphria Inc. bekannt, dass sie am 8. Juni 2020 an der Stifel 2020 Virtual Cross Sector Insight Conference teilnehmen werden. Damit möchte das Unternehmen sein Produktportfolio im Markt bekannt machen.

Im Februar 2019 kündigte Aurora Cannabis den Bau einer 300.000 Quadratmeter großen Erweiterung in Edmonton an. Die neue Anlage trägt den Namen Aurora Polaris. Diese erweiterte Kapazität wird den Lager- und Logistikbedarf des Unternehmens aufgrund der steigenden weltweiten Nachfrage nach Cannabisprodukten unterstützen. Diese Einrichtung umfasst auch Forschungs- und Entwicklungsräume.

Im Europa CBD-Öl- Marktbericht 2021 behandelte Regionen :

Die im CBD-Ölmarktbericht behandelten Länder sind Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Österreich, Dänemark und das übrige Europa.

Frankreich dominiert den Markt, da Produktion, Import und Nutzung hierzulande hoch sind. Die Legalisierung von CBD-Produkten ist hoch und die Verbraucher sind stark geneigt, Produkte auf CBD-Ölbasis zu konsumieren. CBD dominiert den Markt, da die Verwendung von medizinisch basierten Produkten auf dem Markt hoch ist. Großbritannien nimmt auf diesem Markt die 2. Position ein, da das Vereinigte Königreich große Nutzer von CBD-basierten Produkten hat, hauptsächlich für den medizinischen Gebrauch, bei dem hauptsächlich der CBD-dominante Typ verwendet wird. Österreich nimmt in diesem Markt den 3. Platz ein, da Österreich eine große Menge CBD-Öl importiert, um es in der täglichen Ernährung in Lebensmitteln zu verwenden, in denen CBD eine wichtige Rolle spielt.

– :-

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie seit Dezember 2019 hatte einen großen Einfluss auf das Wachstum des globalen Marktes für intelligente Spiegel-Marktes, da die erforderliche Handarbeit und die strengen Reiseregeln weltweit nicht verfügbar waren, die den Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten einschränkten Produkte. Darüber hinaus wirkten sich die plötzliche Schließung von Unternehmen und Gesetze zur sozialen Distanzierung auch auf die Arbeit im Fertigungssektor aus, was sich wiederum auf den globalen Markt für intelligente Spiegel-Markt auswirkte.

Inhaltsverzeichnis in diesem europäischen CBD-Öl-Marktbericht:

1 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

2 Einführungen

3 wichtige Erkenntnisse

4 Marktlandschaft

5 Globaler CBD-Ölmarkt in Europa und wichtige Branchendynamiken

6 Europa CBD-Öl Marktübersicht, Prognose und Analyse

7 Globale CBD-Öl-Marktanalyse in Europa nach Lösungen

8 Globale CBD-Öl-Marktanalyse in Europa nach Dienstleistungen

9 Globale CBD-Öl-Marktanalyse in Europa nach Branche

10 Globale geografische Analyse des CBD-Ölmarktes in Europa

11 Branchenlandschaft

12 Wettbewerbslandschaft

13 CBD-Öl-Markt in Europa, wichtige Unternehmensprofile

14 Anhang

