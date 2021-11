CBD-Hautpflegemarktanteil-Branchentrendbericht 2021 |Kiehl’s, Cannuka, LLC, Elixinol Global Limited, Medical Marijuana, Inc

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den CBD-Hautpflegemarkt verabschieden, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Spieler Kiehl’s, Cannuka, LLC, Elixinol Global Limited, Medical Marijuana, Inc., ENDOCA., Lord Jones., VERTLYBALM., THE CBD SKINCARE CO., LEEF ORGANICS., JOSIE MARAN COSMETICS, CBD For Life, Kana Skincare, Apothecanna, KBLCOSMETICS., Pacific Roots, LLC., CBD Care Garden, LLC, FOLIUM BIOSCIENCES, Ecogen Labs, Nordic Oil., Satliva, unter anderem.

Der globale CBD-Hautpflegemarkt wird im Prognosezeitraum 2019-2026 eine gesunde CAGR von 32,95 % verzeichnen.

CBD oder Cannabidiol wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Es ist sehr vorteilhaft für Menschen, die unter Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Stress und anderen Problemen leiden. Diese CBD werden häufig in Hautpflegeprodukten verwendet, da sie die durch entzündliche Hauterkrankungen verursachten Entzündungen und Schmerzen lindern können. Sie können auch den natürlichen Heilungsprozess der Haut unterstützen und die Lebensdauer von Ekzemen/Psoriasis-Schüben verkürzen. Öle, Masken und Serum, Reinigungsmittel und andere sind einige der häufigsten Arten von CBD.

Nach Quelle (Hanf, Marihuana),

Typ (Öl, Cremes & Feuchtigkeitscremes, Masken & Seren, Reinigungsmittel, Andere),

Anwendung (Massenmarkt, Smoke Shops, E-Commerce, Sonstiges),

Vertrieb (Online-Verkauf, Offline-Verkauf)

Im Mai 2019 gab Canopy Growth Corporation die Übernahme von This Works bekannt. Dieser Kauf ist ein Hauptelement eines facettenreichen Ansatzes für Hanf und CBD, da Canopy Growth weiterhin auf seiner hochintegrierten Produktions- und Vertriebsplattform baut. Diese Akquisition wird dem Unternehmen helfen, sein Produktangebot zu erweitern und seine Position auf dem Markt zu stärken

Im April 2019 kündigte Ovation Science Inc. die Einführung ihrer neuen Linie von topischen Hautpflegeprodukten mit Cannabidiol aus Hanf namens ARLO Beauty an. Dies ist die neue Anti-Aging-Produktlinie des Unternehmens, die aus Anti-Aging-Tagescreme, Nachtcreme, luxuriöser Hand- und Körperlotion und Augencreme bestehen wird

CBD Hautpflege Marktgröße und Prognose 2020 – 2026

Auswirkungen von COVID-19 auf Nachfrage und Angebot auf dem CBD-Hautpflegemarkt

Wichtige Entwicklungen in der CBD-Hautpflegebranche

Marktdynamik mit Auswirkungen auf die CBD-Hautpflegebranche

Wettbewerbslandschaft der CBD-Hautpflegeindustrie

Die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer in der CBD-Hautpflegebranche

Wichtige Markttrends und zukünftige Wachstumsaussichten des CBD-Hautpflegemarktes

Umsatz und Prognose des CBD-Hautpflegemarktes nach Typ, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des CBD-Hautpflegemarktes nach Anwendung, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des CBD-Hautpflegemarktes nach Endverbrauch, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des CBD-Hautpflegemarktes nach Geografie, 2020 – 2026

