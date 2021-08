Cachaça-Markt – Globale Branchenanalyse und Prognose 2025

Cachaça ist ein brasilianisches Nationalprodukt, das aus frischem Zuckerrohrsaft gewonnen wird. Cachaca ist ein alkoholisches Getränk, das aus fermentiertem Saft von Melasse, einem Nebenprodukt von Zuckerrohr, destilliert wird. Cachaca wird in zwei Arten wie gealtert und ungealtert erhalten. Cachaca kann als Zutat in Caipirinha und anderen Getränkezubereitungen verwendet werden. Cachaca wird für verschiedene Zeiträume wie drei Jahre und 15 Jahre gereift, was eine gute Cachaca-Mischung ergibt und als Premium-Cachaca gilt. Der Geschmack von gealtertem Cachaca hängt von der Art des Fasses ab, in dem er gereift ist. Cachaca hat einen würzigen, süßen und fruchtigen Geschmack, der ihn auf dem Weltmarkt für den Verzehr beliebt macht. Cachaca ist eine hochgradig mischbare Spirituose, die weltweit in verschiedenen Cocktails verwendet werden kann.

Marktsegmentierung: Cachaça

Der Cachaca-Markt wird nach seiner Anwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der medizinischen Industrie, der pharmazeutischen Industrie usw. segmentiert. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird Cachaca zur Zubereitung von Cocktails und verschiedenen Lebensmittelrezepten in der brasilianischen Küche verwendet. In der Lebensmittelindustrie wird Cachaca verwendet, um den Geschmack und den Geschmack von Lebensmitteln zu verbessern. In der pharmazeutischen Industrie wird Cachaca in Brasilien zur Behandlung von giftigen Schlangenbissen eingesetzt. In der medizinischen Industrie wird Cachaca als Bestandteil von heilenden Pflastern, zur Desinfektion von Schnitten und Kratzern usw. verwendet.

Der Cachaca-Markt wird nach seiner Art in gealterte Cachaca und ungealterte Cachaca unterteilt. Die Reifung von Cachaca erfolgt in Holzfässern, die Alterung kann zwischen drei und fünfzehn Jahren erfolgen, um die Mischung zu verbessern. Cachaca von höchster Qualität wird in diesen Fässern für den weltweiten Export gereift. Auch ungereifter Cachaca wird direkt nach der Herstellung in Flaschen abgefüllt und an inländische sowie internationale Verbraucher verkauft.

Der Cachaça-Markt ist nach Regionen wie Nordamerika, Lateinamerika, Europa, APAC und ME unterteilt.

Globaler Cachaça-Markt: Regionaler Ausblick

Abhängig von den geografischen Regionen ist der globale Cachaça-Markt in fünf Schlüsselregionen unterteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, APAC und ME. Deutschland und Brasilien sind führend auf dem Weltmarkt für Cachaca, gefolgt von Portugal. Die USA, Frankreich und Spanien wachsen auf dem Cachaca-Markt schneller, um der steigenden Nachfrage nach Cachaca auf dem Weltmarkt gerecht zu werden. Der asiatisch-pazifische Raum zeigt im Prognosezeitraum ebenfalls Interesse und ein deutliches Wachstum am Cachaca-Markt.

Globaler Cachaça-Markt: Treiber und Trends

Der Trend des Konsums von alkoholischen Getränken nimmt weltweit zu, was für die steigende Nachfrage nach Cachaca auf dem Markt verantwortlich ist. Cocktails wie Caipirinha de Uva, Pearl Button, Sangria Blanco, Amazonia, Bloody Carioca sind bei Jugendlichen weltweit gefragt, die aus Cachaca hergestellt werden, ist einer der Treiber für die steigende Nachfrage nach Cachaca auf dem Weltmarkt. Die medizinische Verwendung von Cachaca nimmt weltweit zu, da es ein gutes Desinfektionsmittel für Schnitte und Kratzer ist, das den Cachaca-Markt in der medizinischen Industrie antreibt. Cachaca von höchster Qualität ist gefragt, da er bei Firmenfeiern verwendet wird. Niedrigere Kosten für Cachaca sind auch einer der Treiber für das Wachstum des globalen Marktes.

Globaler Cachaça: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren in der gesamten Wertschöpfungskette des globalen Cachaça-Marktes gehören Da Quinta, Leblon Cachaça, Cuca Fresca Spirit, BORCO Company, Novo Fogo, Pituetc, IRB Tatuzinho 3 Fazendas Ltda. usw. gehören dazu.

