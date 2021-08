C4ISR-Markt höhere Wachstumsrate und Prognose 2017-2025

Globaler C4ISR-Markt: Momentaufnahme

Der globale C4ISR-Markt hat in den letzten Jahren dank der Integration von C41SR-Systemen in die bestehenden Plattformen, einschließlich landgestützter, Marine -, Weltraum-und luftgestützter Plattformen, ein immenses Wachstumspotenzial gezeigt. Da der Einsatz dieser Systeme einen schnelleren Betrieb bei reduzierten Kosten gewährleistet, wurde auf allen Plattformen ein robuster Anstieg ihrer Akzeptanz beobachtet. Mehrere technologische Fortschritte auf dem globalen C4ISR-Markt, wie Kampfsysteme, Cyberverteidigung und Windschertechnologie, führen zur Entwicklung fortschrittlicher C4ISR-Systeme, die sich stark auf dem C4ISR-Markt widerspiegeln.

Derzeit unterstützt die steigende Akzeptanz von Counter Radio Electronic Warfare Systems (CREW) für die elektronische Kriegsführung das stetige Wachstum des Marktes. Diese Systeme sind äußerst effektiv bei der Neutralisierung von ferngesteuerten improvisierten Sprengkörpern (RCIEDs), was sie im Falle von Opfern bei Angriffen vorteilhaft macht. Darüber hinaus sind diese Systeme von Menschen tragbar und fahrzeugmontiert und werden speziell verwendet, um die Kommunikationsverbindungen eines IEDS zu stören, was dem Militär strategische Vorteile gegenüber Feinden verschafft.

Die Hersteller investieren stark in CREW-Systeme, um sie mit exquisiten Funktionen wie benutzerfreundlicher Leistung, überlegenem Schutz, Funktionsfähigkeit bei extremen Temperaturen und geringem Stromverbrauch auszustatten, was den Weltmarkt für C4ISR in den kommenden Jahren beeinflussen wird. Die Anwendung von C41SR-Systemen wird in den Nachrichtendiensten voraussichtlich erheblich zunehmen, und die Nachfrage nach Kommunikationsnetzen wird in den nächsten Jahren höher sein als bei anderen Produkten. Während luftgestützte Plattformen als primäre Plattform für C41SR-Systeme dienen werden, wird der Einsatz von landgestützten Plattformen in naher Zukunft stetig zunehmen.

Globaler C4ISR-Markt: Zusammenfassung

C4ISR ist ein umfassendes Konzept, das den befehlshabenden Behörden helfen soll, die vollständige Kontrolle über ihre Operationen mit der Bereitstellung von Entscheidungsunterstützung und Informationssystemen zu übernehmen. Es steht zu Recht für Befehl, Kontrolle, Kommunikation, Computer, Intelligenz, Überwachung und Aufklärung, von denen jede die kritischen Funktionen des Konzepts darstellt.

Die Befehlseinheit umfasst bestimmte Autoritätsübungen, die auf spezifischen Kenntnissen basieren. Kontrolle bedeutet die Überprüfung und Korrektur von Aktivitäten, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Kommunikation veranschaulicht die Verbindung, die erforderlich ist, um taktische oder strategische Einheiten zu befehligen. Der Abschnitt Computer enthält Datenverarbeitungs-und Computersysteme sowie deren Kompatibilität. Neben der Analyse, Sammlung und Verteilung von Daten umfasst das Intelligence-Feature operative und strategische Intelligenz. EW und SIGINT, Satellit und HUMINT sind einige der Überwachungssysteme, die unter dem Überwachungsteil enthalten sind. Aufklärung umfasst die Erkundung und Inspektion von Standorten.

Globaler C4ISR-Markt: Zentrale Funktionen

Der C4ISR-Markt soll zwischen 2017 und 2025 aufgrund zeiteffizienter Lösungen und Systeme zur Verbesserung der operativen Koordination ein robustes Wachstum aufweisen.

Mit Echtzeitinformationen über die Situation in der Diskussion hilft C4ISR auch, das Situationsbewusstsein der Bediener zu verbessern. Die vier Hauptfunktionen eines C4ISR sind die Erstellung eines taktischen Standardbildes und die Bereitstellung aller Daten für Bediener und Kommandeure, die effektive Implementierung von Information Warfare (IW), die Verwendung von Sensoren zur direkten Bereitstellung von Informationen an die Bediener und die Gewährleistung der Konnektivität zwischen den Bedienern während des Informationsaustauschs.

Einige der verwendeten Informationssysteme umfassen das Global Information Exchange System (GLOBIX), das Battle Group Information Exchange System (BGIXS), das Officer in Tactical Command Information Exchange System (OTCIXS) und das Tactical Data Information System (TACIXS).

Globaler C4ISR-Markt: Analyse nach Segmentierung

Unter Berücksichtigung der verschiedenen geografischen Segmente, in denen der C4ISR-Markt vorherrscht, haben Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und der Rest der Welt die globale Industrie im Sturm erobert. In Bezug auf die Anwendung ist der internationale C4ISR-Markt in Luft -, See -, Land -, Militär-und Weltraum unterteilt. Je nach Produkttyp folgt die Segmentierung als Befehl, Steuerung, Kommunikation, Computer, Intelligenz, Überwachung und Aufklärung.

Einige der wichtigsten Spieler, die wahrscheinlich eine Auswirkung include Northrop Grumman, Bae Systems, Rockwell Collins, L3 Communications, Lockheed Martin, ITT Exelis, Thales Group, Elbit Systems, Rheinmetall Defense, Boeing, IHS Jane ‘ s, SAAB und Raytheon.

Globaler C4ISR-Markt: Trends und Chancen

Von den vorübergehenden Beschränkungen des Marktes sind die Ambivalenz militärischer Missionen und die Verringerung der Verteidigungsbudgets die herausragenden.

Es wird jedoch erwartet, dass der C4ISR-Markt auf der weltweiten Anforderung von Militärs basiert, IW-Systeme einzusetzen und zu unterstützen und ein größeres Situationsbewusstsein der Kommandeure zu gewährleisten, die komplexe Waffensysteme ausüben. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine schnellere Reaktionszeit in einer Küstenumgebung und ein ausgeklügeltes Maß an Koordination zwischen gemeinsamen Operationen das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben. Solche signifikanten Vorteile, die mit der Verwendung von C4ISR-Systemen gewonnen wurden, haben wiederum die Endbenutzer und den Wert des Dienstes für sie beeindruckt.

Zu den größten Umsatzbringern des globalen C4ISR-Marktes zählen die steigenden Kriegsvorfälle, die verbesserte Zeiteffizienz und die steigende Nachfrage in Entwicklungsländern.

