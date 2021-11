Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktwachstumsbericht und Zukunftsaussichten für 2028 | Amazon, Inc., eBay Inc., Walmart. , Target Brands, Inc., Flipkart, IndienMART InterMESH Ltd., ChinaAseanTrade

Intermediate-orientierte Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktforschungsberichte bieten Geschäftsstrategen wertvolle Wahrnehmungsinformationen. Diese mittelorientierte Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktforschung bietet umfassende Daten, die das Verständnis, den Umfang und die Anwendung dieses Berichts erweitern.

Spezifische Forschungen zum Wettbewerbsumfeld des globalen Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktes sollen Einblicke in Unternehmensprofile, Finanzbedingungen, jüngste Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen und damit SWOT-Analysen liefern. Dieser Analysebericht bietet einen transparenten Plan für die Bedenken der Leser bezüglich der allgemeinen Marktbedingungen für die weitere Auswahl dieses Marktprojekts.

Der mittelständische Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktbericht stellt die folgenden Unternehmen vor: – Amazon, Inc., eBay Inc., Walmart. , Target Brands, Inc., Flipkart, IndienMART InterMESH Ltd., ChinaAseanTrade, KOMPASS, DIYTrade.com. , KellySearch, Flexfire-LED. , B2W – Digitales Unternehmen. , JD.com, Inc., Ebates Performance Marketing Inc., d / b / a Rakuten Rewards, CuteStat, DHgate, ECPlaza Network Inc. und Focus Technology Co., Ltd.

Marktanalyse und Einblicke:

Die Tendenz von Käufern und Verkäufern zu dieser Art von Bereitstellungsmodell ist weltweit sprunghaft angestiegen, mit einer großen Anzahl von Anbietern auf einer gemeinsamen Plattform, und der Anstieg bei Haushaltsgeräten, insbesondere in Entwicklungsländern, ist eine Business-to-Business-Beziehung auf mittlerer Ebene (B2B) Markt für elektronischen Handel. Data Bridge Market Research analysiert, dass der mittelorientierte Business-to-Business (B2B)-E-Commerce-Markt im Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von 17,20 % aufweisen wird. Daher wird der mittelorientierte Business-to-Business (B2B)-E-Commerce-Marktwert bis 2028 um 1 Million US-Dollar steigen. Daher betrug der mittelorientierte Business-to-Business (B2B)-E-Commerce-Marktwert 6.428.273,30 USD. Es wird 2020 bis zu 1 Million US-Dollar und 2028 22.883.119,37 Millionen US-Dollar betragen.

Business-to-Business (B2B) E-Commerce ist ein Vertriebskanal, mit dem Benutzer ihre eigenen Online-Shops erstellen können. Dies trägt dazu bei, mehr Traffic und Verkaufsvolumen zu generieren, eine breite Palette von Zielgruppenprofilen zu verwalten und die geschäftliche Skalierbarkeit zu entwickeln. Business-to-Business (B2B) E-Commerce hilft nur bei Lieferanten, die Mitglieder dieser Plattform sind, Vertrauen beim Endabnehmer aufzubauen. Daher ist der maklerorientierte Business-to-Business (B2B) E-Commerce ein von Maklern gegründeter Markt, auf dem sich Käufer und Verkäufer eines Unternehmens treffen. Die Durchführung einer Auktion ist eines der Hauptmerkmale eines solchen Marktes.

Zahlungsmethoden (Net Banking, Kreditkarten, Debitkarten, E-Wallets usw.), Plattformtypen (Cloud und On-Premise) Anwendungen (Haus und Küche, Haushaltsgeräte, Industrie und Wissenschaft, Gesundheitswesen, Bekleidung, Schönheit und Körperpflege ), Sportbekleidung , Bücher und Schreibwaren, Autos und andere)

Regionale Marktsegmente, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, skandinavische Länder, Spanien, Schweiz, sonstiges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und andere APACs)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEAs)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktgröße, Situation und Prognose 2028

1 Marktübersicht

2 Herstellerprofil

3 Globaler Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Herstellerwettbewerb

4 Regionale globale Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktanalyse

Business-to-Business (B2B) E-Commerce in Nordamerika nach 5 Ländern

Sechs europäische Business-to-Business (B2B) E-Commerce

7 Asien-Pazifik Business-to-Business (B2B) E-Commerce (Land)

8 Südamerikanischer Business-to-Business (B2B) E-Commerce (Land)

9 Mittlerer Osten und Afrika Business-to-Business (B2B) E-Commerce (Land)

10 globale Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktsegmente nach Typ

11 globale Business-to-Business (B2B) E-Commerce-Marktsegmente nach Anwendung

12 E-Commerce-Marktprognose für Zwischenunternehmen (B2B)

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler, Händler

