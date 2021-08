Business Process as A Service (BPaaS) Marktwachstumstrends, Schlüsselakteure, Wettbewerbsstrategien und Prognosen bis 2025

Global Business Process as A Service (BPaaS) – Markt: Snapshot

Die verschiedenen Segmente, die zusammen die public-cloud-services-Markt sind software-as-a-service (SaaS), business process as a service (BPaaS), platform-as-a-service (PaaS) und infrastructure as a service (IaaS). Unter diesen bietet der globale Business Process as A Service (BPaaS) – Markt für IT-Unternehmen viele Möglichkeiten. In den kommenden Jahren wird prognostiziert, dass der Markt aufgrund der Bereitstellung automatisierter Geschäftssoftware und verschiedener Geschäftsprozesse über die Cloud massive Umsätze generieren und mit einer herausragenden CAGR steigen wird.

Ihre Aufnahme unter den Unternehmen war schnell genug, soweit sie kostengünstig ist und zu einer effektiveren Nutzung der verfügbaren Ressourcen führt. Dies wiederum erweist sich langfristig als rentabel für das Unternehmen. Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit in einer öffentlichen Plattform wie der Cloud stellten jedoch eine Herausforderung für den Markt dar. Dennoch wird der Markt in den kommenden Jahren vor allem durch die Segmente Banking, Financial Services and Insurnace (BFSI) und Communication Technology angetrieben.

Nordamerika, ein früher Anwender von Technologien, war eine wichtige treibende Kraft des globalen Business Process as A Service (BPaaS) – Marktes. Für die Zukunft wird für den asiatisch-pazifischen Raum ein maximales Wachstum prognostiziert. Die Wettbewerbslandschaft ist fragmentiert aufgrund der Anwesenheit einer großen Anzahl von kleinen und großen Business Process Outsourcing-Unternehmen. Um ihren Einsatz zu steigern, konzentrieren sich die meisten Akteure auf den Aufbau innovativer Produkte und Dienstleistungen, die Prozessautomatisierungssoftware, Geschäftsanalysen und Social-Media-Plattformen nutzen.

Global Business Process as A Service (BPaaS) – Markt: Übersicht

Der globale Business Process as A Service (BPaaS) – Markt ist eine milliardenschwere Chance für IT-Unternehmen. Der Markt wird voraussichtlich in den nächsten Jahren eines der umsatzstärksten Segmente für die IT-Branche sein und im Prognosezeitraum des Berichts mit einer bemerkenswerten CAGR expandieren.

BPaaS und Cloud BPM beziehen sich auf eine Geschäftsprozessschicht auf Cloud-basierten Diensten wie Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Diese Lösungen bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile wie virtualisierte Arbeitsplätze, Transparenz in Geschäftsprozessen, fundierte Entscheidungen, Flexibilität, beschleunigte Leistung, vereinfachte Abläufe und fundierte Entscheidungen. BPaaS und Cloud BPM umfassen Geschäftsprozessdienste für vertikale und horizontale Geschäftsprozesse über eine leistungsstarke Plattform zur Bereitstellung automatisierter Geschäftsergebnisse.

Um Lieferantensperren zu vermeiden und die Kosteneffizienz der Prozessausführung zu erhöhen, werden BPaaS-und Cloud-BPM-Lösungen häufig eingesetzt, um ein Netzwerk zwischen Partnern, Mitarbeitern, Lieferanten, Distributoren und anderen Teilnehmern eines Geschäftsmoduls aufzubauen und so ein hochwertiges Prozessergebnis zu erzielen. Die große Nachfrage nach diesen Lösungen auf der ganzen Welt zwingt eine wachsende Anzahl von IT-Unternehmen, in den Markt einzusteigen und Wettbewerbsvorteile in dem wachsenden Markt zu erlangen. Unternehmen tun dies, indem sie Mehrzweckplattformen entwickeln, die eine vollständige Palette von Lösungen für alle Geschäftsprozesse bieten können.

Global Business Process as A Service (BPaaS) – Markt: Segmentierung

Der globale Business Process as A Service (BPaaS) – Markt wird anhand von Kriterien wie Lösungen, Bereitstellungsmodell, Dienstkonsumenten, Anwendungen und Geografie segmentiert.

Auf Basis von Lösungen wird der Markt in Plattformen und Services unterteilt. Auf der Grundlage des Bereitstellungsmodells wird der Markt in ein On-Premise-und ein gehostetes Modell unterteilt. Auf der Grundlage der Dienstleistungsverbraucher ist der Markt in Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt. Auf der Grundlage von Anwendungen ist der Markt unterteilt in: Einzelhandel, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Kommunikation und Technologie, Gesundheitswesen, Regierung, Lieferkette und Fertigung sowie Konsumgüter. Darüber hinaus ist der Markt geografisch nach Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Rest der Welt (RoW) unterteilt.

Global Business Process as A Service (BPaaS) – Markt: Treiber und Beschränkungen

Der enorme Anstieg des Bedarfs an Agilität einer Reihe von Geschäftsprozessen, um die Gesamtkosten für den Betrieb verschiedener Geschäftsvorgänge einzudämmen, ist einer der Schlüsselfaktoren, die die Nachfrage nach BPaaS-und Cloud-BPM-Lösungen in der Geschäftswelt antreiben. Darüber hinaus treiben die Entwicklung von Software und automatisiertem Outsourcing, der Trend zum Einsatz von Cloud-Computing-Technologie und der hohe Bedarf an kosteneffektiven Geschäftsprozessen, um im intensiven Wettbewerb auf dem Weltmarkt zu bestehen, den Geschäftsprozess voran als Service (BPaaS) Markt.

Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Compliance, insbesondere bei Unternehmen, die konventionelle IT-Infrastruktur beibehalten möchten, ein vorsichtiger Ansatz eines höheren Managements sowie Ausfälle und die Abhängigkeit von Dritten sind jedoch einige der Schlüsselfaktoren, die die Wachstumsaussichten des Marktes in Frage stellen. Dennoch wird erwartet, dass BPaaS-und Cloud-BPM-Lösungen in naher Zukunft aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Virtualisierung und Automatisierung über Arbeitsplätze hinweg, insbesondere von Organisationen mit geografisch verteilten Büros, ein hohes Wachstum verzeichnen werden. BPaaS – und Cloud-BPM-Lösungen liefern überprüfbare kosten-und effizienzbezogene Ergebnisse für solche global verteilten Unternehmen, unabhängig von unterschiedlichen Anforderungen an Geschäftsprozesse und Organisationsstrukturen.

Einige der wichtigsten Anbieter, die auf dem BPaaS-Markt (Business Process as A Service) tätig sind, sind Capgemini, Cognizant, ADP, CSC, Ebuilder, Accenture, IBM, Fujitsu Limited, Oracle, Wipro, SAP, WNS, Northgatearinso, Genpact, Nuevora, Verecloud, Adaptive Planning und Xerox ACS.

