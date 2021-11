Business Jet Marktanalyse, Wachstum, Größe, Nachfrage und Prognose 2021-2028

Basierend auf dem Point-of-Sale wird der Business Jet-Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. OEM wird weiter in konventionell und hybrid-elektrisch unterteilt. Das Aftermarket-Segment ist weiter unterteilt in Wartung, Reparatur & Überholung und Teileaustausch.

Das Systemsegment des Business Jet-Marktes ist in Avionik, Flugzeugstruktur, Kabinenausstattung, Flugzeugsysteme und andere unterteilt. Aerostructures ist in Rumpf, Leitwerk, Flugsteuerflächen, Flügel, Gondel & Pylon und Nase unterteilt. Das Avionik-Segment des Marktes ist weiter unterteilt in Flugmanagementsystem, Kommunikationssystem, Navigationssystem und Software. Das Flugzeugsystem ist weiter unterteilt in Hydrauliksysteme, Pneumatiksysteme, Umweltkontrollsysteme, Notfallsysteme, elektrische Systeme, Antriebssysteme und Landesysteme. Das Kabineninnensegment ist weiter unterteilt in Sitze, IFEC, Kombüse, Paneele, Staufächer und Toilette.