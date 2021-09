Brillenmarkt 2021 | Weltweite Möglichkeiten, treibende Kräfte, zukünftiges Potenzial 2030

Gemäß dem jüngsten TMR – Bericht, der globale Brillenmarkt wurde geschätzt US $ 155,652.3 Mn in 2018 und prognostiziert bei einer CAGR von erweitern 8,30% von 2019 bis 2027. Es wird geschätzt , einen Wert von erreichen US $ 319,015.5 Mn von 2027 .

Geografisch ist der globale Brillenmarkt in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Südamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Nordamerika ist derzeit führend auf dem globalen Brillenmarkt. Auch in naher Zukunft wird mit einem stetigen Wachstum des regionalen Marktes gerechnet. Dies ist auf das steigende verfügbare Einkommen der Menschen in der Region zurückzuführen. Auf Basis von Segmenten Online-Segment, um im Verlauf des Prognosezeitraums eine höhere CAGR zu melden.

Änderung der Modetrends, um das Wachstum des globalen Brillenmarktes anzukurbeln

Laufende Modetrends beim Tragen von Designerbrillen haben sich zu einem unkonventionellen Treiber des globalen Brillenmarktes entwickelt. Der Trend ist hauptsächlich auf den sich ändernden Lebensstil der Verbraucher aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens der Verbraucher zurückzuführen. Die wachsende Neigung der Verbraucher zu Markenbrillenprodukten wird dem Markt den Weg ebnen, von lukrativen Aussichten zu profitieren. Den Trend verfolgend, versuchen die Hauptakteure des Weltmarktes, die Kunden mit Designer- und kostengünstigen Produkteinführungen zu locken. Während die Mehrheit der Unternehmen den Produkt-Branding-Ansatz anwendet, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen.

Der zunehmende Trend bei der Verwendung von Kontaktlinsen und Sonnenbrillen wird neue Marktchancen eröffnen

Kontaktlinsen und Sonnenbrillen sind die bequemste Alltagskleidung, die voraussichtlich nach oben geht. Die einfache Verfügbarkeit der Kontaktlinsen zu einem vernünftigen Preis beschleunigt das Marktwachstum auf globaler Ebene.

Steigende Investitionen in den Herstellungsprozess von Brillen werden zu technischen Fortschritten und Veränderungen führen

Aufgrund der starken Präsenz mehrerer prominenter Brillenhersteller wie Magrabi, Signature, Fielmann, Luxottica, Safilo. Zeiss International und Essilor International ist der Wettbewerb auf dem globalen Brillenmarkt hoch. Alle Akteure investieren kontinuierlich in den aktuellen Markt, um ihre Marktpräsenz zu verbessern. Luxottica und Essilor International vereinbarten die Investition von 49 Mrd. US-Dollar durch Fusion zum Aufbau eines globalen Brillenunternehmens mit einem Jahresumsatz von mehr als 16,5 Mrd. US-Dollar für die Zusammenarbeit im Brillengeschäft mit Marcolin.

Laut Transparency Market Research (TMR) wird erwartet, dass eine hohe Fragmentierung aufgrund der Präsenz einer Vielzahl von Unternehmen die Wettbewerbskonturen des globalen Brillenmarktes prägen wird. Einige der vorherrschenden Player im weltweiten Eyewear-Marker sind Bausch & Lomb Inc., Essilor International, Luxottica Group SpA, Zeiss International, Marchon Eyewear und Johnson & Johnson Vision Car e. Wichtige Akteure auf dem Markt konzentrieren sich auf Produktinnovationen und Akquisitionen sowie auf Partnerschaften, um ihr Geschäft auszubauen.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „ Brillenmarkt (Produkttyp – Brillen (Brillengläser und Brillenfassungen), Kontaktlinsen (weiche Kontaktlinsen und starre Kontaktlinsen)) und Sonnenbrillen (polarisierte Sonnenbrillen) und nicht polarisierte Sonnenbrillen); Vertriebskanal – Online-Kanal und Offline-Kanal) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2027“

Der globale Brillenmarkt ist unterteilt in:

Globaler Brillenmarkt nach Produkttyp

Brille Brillengläser Brillenfassungen

Kontaktlinsen Weiche Kontaktlinsen Starre Kontaktlinsen

Sonnenbrille Polarisierte Sonnenbrille Nicht polarisierte Sonnenbrille



Globaler Brillenmarkt nach Verteilung

Online-Kanal

Offline-Kanal

Globaler Brillenmarkt nach Geografie

Nordamerika Die USA Kanada Rest von Nordamerika

Europa Vereinigtes Königreich Deutschland Italien Frankreich Rest von Europa

Asien-Pazifik (APAC) China Japan Indien Rest von APAC

Naher Osten und Afrika (MEA) GCC Südafrika Rest von MEA

Südamerika Brasilien Rest von Südamerika



