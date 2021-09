Brennnesselextrakt Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025

Brennnesselextrakt Markt: Einführung

Der Brennnesselextrakt wird aus der Pflanze Urtica dioica (Brennnessel) isoliert. Der Brennnesselextrakt wird aus den Blättern, Stängeln und anderen Pflanzenteilen hergestellt. Der Brennnesselextrakt hat viele Anwendungen in der Lebensmittel-, Körperpflege- und Pharmaindustrie. Der Brennnesselextrakt enthält eine gute Menge an α-Linolensäure und Omega-3-Säure, die sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Der Brennnesselextraktmarkt fällt unter den Markt für Naturpharmazeutika. Dies bietet den Herstellern von Brennnesselextrakten eine lohnende Chance, da in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage des Naturpharmamarktes erwartet wird.

Markt für Brennnesselextrakt: Segmentierung

Der Brennnesselextrakt Markt kann nach Form, Typ und Endanwendung segmentiert werden.

Auf der Grundlage der Anwendung kann der Brennnesselextrakt in Körperpflege, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke unterteilt werden.

Der Brennnesselextrakt-Markt kann nach Formen wie Pulver, Tabletten, Paste, Flüssigkeit und Kapsel segmentiert werden.

Auf der Grundlage des Typs kann der Markt für Brennnesselextrakte in Bio-, Natur- und andere unterteilt werden.

In der Körperpflege wird der Brennnesselextrakt für Hautpflegeprodukte zur Behandlung von Akne, Ekzemen und anderen Hautproblemen verwendet. In der pharmazeutischen Anwendung kann der Brennnesselextrakt zur Behandlung von Problemen mit der Prostration, zur Entgiftung des Körpers und zur Verbesserung der Libido verwendet werden. Der Brennnesselextrakt wird zur Herstellung von Brennesseltee und anderen Getränken verwendet und auch Brennnessel wird in vielen Rezepten als Kraut verwendet. Die Bio-Brennesseln sind gentechnikfrei und ohne Herbizide und Pestizide hergestellt und die natürlichen Brennnesseln sind gentechnikfrei, können aber mit Herbiziden und Pestiziden hergestellt werden. Die verschiedenen Formen des Brennnesselextrakts haben eine unterschiedliche Verwendung auf dem Markt. Die Tabletten, Kapseln und Paste werden hauptsächlich in der Körperpflege- und Pharmaindustrie verwendet. Die Pulver und Flüssigkeiten werden hauptsächlich in Lebensmittel- und Getränkeprodukten verwendet.

Brennnesselextrakt Markt: Regionaler Ausblick:

Nordamerika und Europa sind aufgrund des dynamischen Wachstums des Nutrazeutikum-Marktes in der Region Schlüsselregionen für den Brennnesselextrakt-Markt. Das zunehmende Bewusstsein für Nutrazeutika und alternative Medizin hat auch in den Regionen Asien-Pazifik und MEA Auswirkungen gehabt. In naher Zukunft werden diese Regionen eine gesunde Nachfrage nach den Brennnesselextraktprodukten schaffen.

Markt für Brennnesselextrakt: Treiber und Einschränkungen:

Die Aktualisierung der Regeln und Vorschriften der FDA hat die Einführung der Nutrazeutika und pflanzlichen Produkte auf dem amerikanischen Markt ermöglicht. Die gleichen Beschränkungen sind auf der ganzen Welt weit verbreitet und daher haben viele andere Länder eine Reihe von pflanzlichen und alternativen Arzneimitteln auf ihren Märkten zugelassen. Dies ist ein wichtiger Treiber auf dem Brennnesselmarkt, da es in wichtigen Regionen erlaubt ist. Es wird erwartet, dass die vielseitige Anwendung des Brennnesselextrakts eine gesunde Nachfrage in verschiedenen Branchen wie Pharma, Körperpflege sowie Lebensmittel und Getränken bedient.

Das mangelnde Bewusstsein für die Bedeutung des Brennnesselextrakts kann dies einschränken und daher werden die Hersteller eine detaillierte Untersuchung des regionalen Marktes benötigen, um eine gesunde Nachfrage nach Brennnesselextraktprodukten zu schaffen.

Brennnesselextrakt Markt: Hauptakteure:

Die Hauptakteure auf dem Brennnesselextrakt-Markt rund um den Globus sind Mountain Rose Herbs, Gaia Herbs, LLC, Solgar Inc, Swanson Health Products, NOW Foods, Lost Empire Herbs. LE PETIT MARSEILLAIS (Johnson & Johnson Health Beauté France SAS), RAW Forest Foods, LLC, Bio-Botanica Inc, Capilatis S.A. und Terranova Synergistic Nutrition.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

