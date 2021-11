Branchentrendbericht zum Marktanteil von Heißgetränken 2021 | Associated British Foods, JACOBS DOUWE EGBERTS, Keurig Dr. Pepper

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den Markt für Heißgetränke verabschieden, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Akteure Associated British Foods plc, JDEdwards, Nestlé, Strauss Group Ltd., Tata Consumer Products, Unilever, Ajinomoto AGF, Inc., Apeejay Surrendra Group, BARRY’S TEA, Bettys & Taylors of Harrogate Ltd, Eight O‘ Clock Coffee Company., Fukujuen CO.,LTD., GlaxoSmithKline plc., ITO EN, LTD., The JM Smucker Company., Keurig Green Mountain, Inc., Mondelēz International., Tenfu’s TEA, Hain Celestial und Vittoria Food & Beverage unter anderen nationalen und globalen Playern.

Warum ist der Marktbericht für Heißgetränke von Vorteil?

Der Bericht über Heißgetränke wurde mit einer gründlichen und dynamischen Forschungsmethodik erstellt.

Der Bericht bietet ein vollständiges Bild des Wettbewerbsszenarios des Marktes für Heißgetränke.

Es enthält eine Fülle von Informationen über die neuesten technologischen und produktbezogenen Entwicklungen in der Heißgetränkebranche.

Das umfangreiche Analysespektrum steht im Zusammenhang mit den Auswirkungen dieser Verbesserungen auf die Zukunft des Wachstums der Heißgetränke-Branche.

Der Heißgetränkebericht hat die erforderlichen wesentlichen historischen Daten und Analysen in dem umfassenden Forschungsbericht zusammengefasst.

Die Erkenntnisse im Heißgetränkebericht sind leicht verständlich und enthalten eine grafische Darstellung der Zahlen in Form von Balkendiagrammen, Statistiken, Tortendiagrammen etc.

Das wachsende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile des Konsums heißer Bio-Getränke führt zu einer weltweit steigenden Nachfrage nach Heißgetränken. Data Bridge Market Research analysiert, dass der globale Heißgetränkemarkt für den Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von 5,6% prognostizieren wird.

Die Nachfrage nach Getränken steigt rasant. In vielen Ländern wird die Nachfrage nach Heißgetränken aufgrund des wechselnden Wetters als saisonabhängig angesehen. Kaffee und Tee sind die am häufigsten verwendeten Heißgetränke. Es gibt viele Vorteile des Konsums dieser heißen Getränke, wie z. B. die Gehirnmuskeln werden entspannt, unerwünschte Faulheit wird abgetötet, das Energieniveau stimuliert, die Brust bei Stauungen entlastet und der Körper warm gehalten und so weiter. Im Laufe des Jahres sind viele Bio-Heißgetränke auf den Markt gekommen und mit den Vorteilen von Bio-Produkten wird der Umsatz sicherlich in große Zahlen steigen. Geschmack, Convenience und Preis sind die drei einflussreichsten Faktoren, die die Nachfrage nach Heißgetränken in einem bestimmten Bereich bestimmen.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für Heißgetränke durch:

Nach Typ (Kaffee, Tee),

Endverbraucher (Cafés, Getränkegeschäfte, Gastronomie),

Vertriebskanal (Hyper- und Supermärkte, Convenience Stores, Kaufhäuser, Dollar Stores, Variety Store, Cash & Carry und Warehouse Clubs, Food & Drinks Spezialisten, Drogerien & Apotheken, Health & Beauty Stores)

Die im Marktbericht für Heißgetränke behandelten Länder sind USA, Kanada, Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Schweden, Polen, Dänemark, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweiz, Türkei, Russland, übriges Europa in Europa , Japan, China, Indien, Südkorea, Neuseeland, Vietnam, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest Asien-Pazifik (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Brasilien, Argentinien, Rest Süd Amerika als Teil von Südamerika, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Oman, Katar, Kuwait, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrikas (MEA)

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt:

Im Februar 2019 kündigte Akebono Tea die Einführung seiner acht Bio-Tees an, die Kräuter mit traditionellem japanischem Tee kombinieren. Es besteht aus Sencha, Hojicha und Genmaicha sowie Kräutermischungen, die reiche, aromatische Düfte und erfrischende Geschmäcker erzeugen. Ziel ist es, durch das Mischen von traditionellem Tee und Kräutern einzigartigen japanischen Tee zu kreieren.

Im August 2018 kündigte Red Diamond Coffee and Tea die Einführung ihres einfachen vorgemischten Filterbeutels mit süßem Tee an, um den Lebensmitteldienstleistern Zeit zu sparen. Es kombiniert den reinen Rohrzucker und den Premium-Tee, bei dem kein Zucker im Getränk aufgelöst werden muss.

Im Juni 2018 stellte Miles Tea and Coffee seine 10 Premium-Teearomen vor, die sich auf Grün-, Kräuter- und Früchtetees konzentrieren werden. Es wurde entwickelt, um Miles Moment‘ im Tag von schläfrigen Momenten bis hin zu Wachmomenten zu geben.

Schwerpunktbereiche des Berichts:

Marktgröße und Prognose für Heißgetränke 2021 – 2028

Auswirkungen von COVID-19 auf Nachfrage und Angebot auf dem Heißgetränkemarkt

Wichtige Entwicklungen in der Heißgetränkeindustrie

Marktdynamik mit Auswirkungen auf die Heißgetränkebranche

Wettbewerbslandschaft der Heißgetränkeindustrie

Die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer in der Heißgetränkebranche

Wichtige Markttrends und zukünftige Wachstumsaussichten des Heißgetränkemarktes

Umsatz und Prognose des Marktes für Heißgetränke nach Typ, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des Marktes für Heißgetränke nach Anwendung, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des Marktes für Heißgetränke nach Endverbrauch, 2020 – 2026

Umsatz und Prognose des Marktes für Heißgetränke nach Geografie, 2020 – 2026

