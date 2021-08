Brain Health Supplements Market Key Trends and Opportunity Analysis up to 2025

Markt für Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn: Überblick

Es wird erwartet, dass die wachsende Besorgnis der Weltbevölkerung in Bezug auf die Gesundheit des Gehirns und die steigende Zahl von Produkten mit verbesserten Vorteilen für die Gehirngesundheit den globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit in den kommenden Jahren ankurbeln werden. Ein weiterer Markttreiber sind ständige Innovationen im Produktangebot, um den Verbrauchern eine bessere Pflegequalität zu bieten. Zunehmende Fälle von Demenzsymptomen sind auch ein weiterer Motivator für den wachsenden globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn in naher Zukunft. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation oder WHO beträgt die Zahl der neuen Demenzfälle in einem Jahr rund 10 Millionen. Dies bedeutet, dass alle drei Sekunden ein Fall von Demenz diagnostiziert wird. Demenz beeinträchtigt die Kernfunktionen des Gehirns, was für den Patienten, der an dieser Störung leidet, zu Problemen führen kann. Produkte auf dem globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn können sich, wenn sie in frühen Stadien der Erkrankung eingesetzt werden, wenn Symptome auftreten, als vorteilhaft für den Patienten erweisen.

Die leichte Verfügbarkeit und der steigende Verkauf von rezeptfreien Produkten zur Ergänzung der Gehirngesundheit werden voraussichtlich den wachsenden globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit begünstigen. Eine steigende Zahl von selbstgesteuerten Nutzern dieser Nahrungsergänzungsmittel kann den Spielern auf dem globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit in den kommenden Jahren auch lukrative Möglichkeiten bieten. Die zunehmende Verfügbarkeit dieser Produkte sowohl im Online- als auch im stationären Einzelhandel ist ein positiver Faktor für das Marktwachstum in naher Zukunft. Die COVID-19-Pandemie hat sich auch auf die Verkäufe auf dem globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit ausgewirkt. Menschen wurden beobachtet, wie sie sich für Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn entschieden, weil sie zunehmend mit Depressionen, Angstzuständen, Angst, Stress und Schlaflosigkeit umgegangen sind.

Das Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit wird verwendet, um die Gehirnfunktionen durch Verbesserung des Gedächtnisses, der Konzentration, der Stimmung, der Vorstellungskraft und der Inspiration bei durchschnittlich gesunden Personen zu stärken. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit durch die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung und die hohe Nachfrage nach Behandlungen von Problemen im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen angetrieben wird.

Brain Health Supplements sind charakteristische Mischungen aus Kräuterextrakten oder natürlichen Konzentraten, die sich positiv auf die Gehirnkapazitäten auswirken, zum Beispiel diese schärfen Gedächtnis und Konzentration. Darüber hinaus haben sich Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn bei Depressionen, gesundem Schlaf, Anti-Aging und Nervosität als vorteilhaft erwiesen. In Bezug auf die Anwendung ist die Gedächtnisverbesserung aufgrund des steigenden Interesses an der Verbesserung des Gedächtnisses, der steigenden Werbeaktivitäten und der steigenden Nachfrage nach Gedächtnisverstärkern ein wichtiges Umsatzsegment. Die Überlegung und das Zentrumsfragment müssen sich innerhalb des geschätzten Zeitrahmens mit einer kritischen Entwicklungsrate entwickeln, da die Achtsamkeit bei den Unterstudierenden und Wächtern in Bezug auf Ergänzungen zum Wohlbefinden des Gehirns zunimmt, die Zahl der selbstkoordinierten Unterstudien erhöht und die Qualität einfacher Artikel erreichbar ist Kanäle für Online-Angebote.

Der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit kann nach Produkt, Anwendung und Darreichungsform des Nahrungsergänzungsmittels, Vertriebskanal, Alterskategorie und Region segmentiert werden. In Bezug auf den Produkttyp kann der Weltmarkt in Kräuterextrakte, Vitamine & Mineralien und natürliche Moleküle unterteilt werden. Das Segment der Kräuterextrakte umfasst Ginseng, Curcumin, Löwenmähne, Ginkgo biloba, Bacopa monnieri und andere. Das Segment Vitamine und Mineralstoffe umfasst die Vitamine C und E, den Vitamin-B-Komplex und andere. Das natürliche Molekülsegment umfasst Acetyl-L-Carnitin, Citicolin, Huperzine-A, Alpha GPC, Docosahexaensäure (DHA) und andere. Das Segment der natürlichen Moleküle hatte aufgrund der Wirtschaftlichkeit den größten Anteil am Weltmarkt. Das Segment der Kräuterextrakte wird jedoch im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen, was auf das steigende Bewusstsein für Kräuterergänzungen in den Industrieländern wie Großbritannien und den USA zurückzuführen ist kategorisiert werden in Gedächtnisverbesserung, Stimmung & Depression, Aufmerksamkeit & Konzentration, Lebensdauer & Anti-Aging, Schlaf & Erholung und Angst. Das Segment der Speichererweiterung hatte 2016 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Das Segment Aufmerksamkeit & Fokus soll von 2018 bis 2026 aufgrund des Bewusstseins bei Schülern und Eltern, der steigenden Zahl selbstmotivierter Kinder und der einfachen Produktverfügbarkeit über Online-Verkaufskanäle schnell wachsen. Basierend auf der Darreichungsform kann der Weltmarkt in Tabletten, Kapseln und andere unterteilt werden. In Bezug auf die Alterskategorie kann der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn in Kinder, Erwachsene und ältere Menschen eingeteilt werden. Basierend auf dem Vertriebskanal kann der globale Markt in Drogerien, Einzelhandelsgeschäfte, E-Commerce und andere kategorisiert werden.

Geografisch kann der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit in fünf Hauptregionen unterteilt werden: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika hatte aufgrund des Bewusstseins über die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln für das Gehirn den größten Anteil am Weltmarkt. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für das Gehirn hat im asiatisch-pazifischen Raum ein moderates Wachstum verzeichnet. Es wird jedoch erwartet, dass der Markt in der Region im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden Bewusstseins für Anwendungen von Nahrungsergänzungsmitteln für das Gehirn, des einfachen Zugangs zu den Produkten aufgrund der Entwicklung der E-Commerce-Branche und des Anstiegs der Anzahl schnell wächst von großen Playern in Entwicklungsländern wie China und Indien.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit gehören Accelerated Intelligence Inc., LLC, HVMN, Inc., Aurobindo Pharma Limited, Onnit Labs, LLC, Cerebral Success, KeyView Labs, Inc., Quincy Bioscience, AlternaScript, Liquid Health, Inc ., Natural Factors Nutritional Products Ltd. und Purelife Bioscience Co., Ltd.

