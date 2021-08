Boxcar: Markttrends und dynamische Nachfrage bis 2030

Boxcar-Narben sind eine Art Aknenarben, die wie runde, ovale Narben aussehen. Da die Narben von unterschiedlicher Art sind, zum Beispiel basierend auf Rötung, Tiefe oder Ort, variiert auch ihre Behandlung. Mikrodermabrasion, Dermabrasion, Füllstoffe, chemische Peelings, Lasertherapie, Mikronadeln, Punch-Exzision und Subcision sind einige der Behandlungen, die zur Behandlung von Boxcar-Narben erforderlich sind. Da diese Narben nicht von selbst verschwinden können, wachsen die Menschen, die die Behandlung in Betracht ziehen.

Wachsende Präferenz für Micro Needling und ablative Laser

Die ablativen Laser gelten als Goldstandard für die Behandlung von Aknenarben, Patienten haben eine 75% ige Verbesserung der atrophischen Aknenarben bei 18 Monaten nach dieser hochenergetischen Kohlendioxid-Laserbehandlung erlebt. Die Technik bei dunkelhäutigen Menschen zeigte bei 74% gute bis hervorragende Ergebnisse, bei 29% der Patienten wurde jedoch eine Hyperpigmentierung beobachtet. Aufgrund seines langjährigen Wiederherstellungsprozesses und verschiedener Nebenwirkungen sind die Ablativlaser weniger populär geworden.

In letzter Zeit gewinnt Microneedling an Dynamik, da sie die besten kosmetischen Ergebnisse liefern. Aufgrund seiner kollageninduzierenden Wirkung beweisen die ermutigenden Ergebnisse, dass Microneedling eine effektive und kostengünstige Methode zur Behandlung von Boxcar-Narben ist. Es dauert sehr weniger Zeit für die Genesung, eine Studie ergab, dass Patienten erst nach 3 Behandlungen den positiven Effekt in ihrer Narbenbildung sichtbar sehen können und relativ risikofrei sind. Microneedling kann mit einem Dermaroller oder einem Microneedling Pen durchgeführt werden. Beim Microneedling wird die Haut mehrmals mit Nadeln, einer Tätowierpistole oder einer Walze punktiert. Wenn Microneedling mit thrombozytenreichem Plasma oder Glykolsäure-Peelings kombiniert wird, verbessert sich die Verbesserung der Aknenarbe um bis zu 62%.

Neue Technologien können die Akzeptanz der Boxcar-Narbenbehandlung fördern

Forscher und Wissenschaftler sind ständig dabei, neue und effektivere Behandlungen zu entwickeln und einzuführen, um die traditionellen Therapien zu ersetzen. Eine neueste Technologie zur Behandlung von Narbenbildung ist beispielsweise die Laser Speckle Contrast Imaging (LSCI). LSCI hilft bei der Erkennung der Rückstreuung, die schließlich den Blutfluss erkennt, indem das Gewebe mit seinem kohärenten Laserlicht beleuchtet wird. Die Technik ist für die Narbenbildung relevant, da der Heilungsprozess der Narbenbildung eine ausreichende Gewebeperfusion erfordert. LSCI kann auch zur Behandlung von Patienten mit Brandwunden verwendet werden, da es die Schwere der partiellen Dicke in Wunden erkennt.

Komplikationen in der Lasertherapie

Nebenwirkungen durch Lasertherapie wie Verbrennungen, Dyspigmentierung und Infektionen können nach der Laserbehandlung auftreten. Bei der Laserbehandlung besteht die Gefahr einer Überhitzung des Gewebes durch übermäßige Wärmeerzeugung oder durch einen Ausfall der Kühltechniken. Das Verbrennungsrisiko ist bei Lasern, die einen kontinuierlichen Strahl verwenden, höher. Das Risiko einer Dyspigmentierung ist bei dunkelhäutigen oder bräunlichen Personen höher. Aufgrund solcher Nebenwirkungen kann die Behandlung mit Laser zurückgehen. Die neuesten Innovationen in der Branche können jedoch dazu beitragen, das Problem zu mildern.

Wettbewerbsumfeld

Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehört Merz, Inc., Cerave, Lumenis, Enaltus LLC, Scarsheal, Inc., CCA Industries, Proactiv Company, Cynosure, Inc. PCA Haut, Solta Medical, Smith und Nephew plc, Scarheal, Inc., NewMedical Technology, Inc., Bausch Health, Suneva Medical, Inc., Sonoma Pharmaceuticals, Inc. etc.

Neueste Entwicklung von doi.org der 755nm Pikosekunden-Alexandrit-Laser war bei Patienten mit Aknenarben wirksam. In der Split Face-Studie wurden die Menschen in der Hälfte ihres Gesichts mit Laser behandelt, und diese Hälfte zeigte effektive Verbesserungsergebnisse bei postentzündlichen Erythemen und Aknenarben. Die Patienten gaben an, dass die Behandlung tolerierbar war, wobei nur ein leichtes Erythem als Nebenwirkung entdeckt wurde.

Eine Studie, die im Februar 2020 vom Darrow Stem Cell Institute im Journal of cosmetic Dermatology veröffentlicht wurde, zeigte, dass thrombozytenreiches Plasma im Vergleich zu kombinierter Subcision und PRP eine bessere Reaktion, weniger Nebenwirkungen und kürzere Ausfallzeiten aufweist. Das Experiment wurde an 45 Patienten mit atrophischen Aknenarben durchgeführt, indem die Gruppe in 3 unterteilt und der ersten Gruppe eine intradermale Injektion verabreicht wurde, an der zweiten Gruppe eine chemische Rekonstruktion von Hautnarben durchgeführt wurde und an der dritten Gruppe eine kombinierte Hautnadelung und PRP durchgeführt wurde. Die dritte Gruppe Zeuge signifikante Verbesserung ohne größere Nebenwirkungen somit zu dem Schluss, dass PRP ist vorteilhaft für Akne-Narben.

PICOCARE 450 ist eine von der US-amerikanischen FDA zugelassene Maschine, die von WonTech für die Laser-Hautpflege entwickelt wurde. Die innovative maschine ist verantwortlich für die behandlung aller hauttypen, zeigen schneller sichtbare ergebnisse in weniger sitzen. Die Technologie zielt nur auf das zu entfernende Pigment ab und eignet sich zur Behandlung von Windpockennarben, Eisrosa Narben, Boxcar-Narben, Aknenarben usw.

Regionale Aussichten

Laut WHO betreffen Narben fast 80-90% der Teenager in der westlichen Welt. Gemäß der Studie von National Library of Medicine, Boxcar Narben sind weit verbreitet und ist fast in 54% Bevölkerung als post Akne Narbe. Daher wird erwartet, dass steigende Inzidenzen von Verbrennungsfällen und auch eine zunehmende Prävalenz von Boxcar-Narbenfällen den Markt im Prognosezeitraum antreiben. Laut der Umfrage von Harris Poll haben rund 10 Millionen Patienten, die Hautfüller hatten, eine Füllstoffbehandlung als gute Option erlebt, daher ist die Nachfrage auch einer der Faktoren für den Schub des Boxcar-Narbenmarktes.

Asien-Pazifik ist auch führender Markt für die Boxcar-Narbenbehandlung. Aufgrund der erhöhten Inzidenz von Verbrennungen in Indien mit einem Rekord von 70lakh Brandverletzungen Fälle pro Jahr, die Annahme der Behandlung wird auch erwartet, dass Anstieg. Ein wachsendes Bewusstsein für die Behandlung von Narben ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum fördert. Japan im asiatischen Raum ist ein idealer Markt aufgrund der Verfügbarkeit von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten aufgrund der Erhöhung der Gesundheitsausgaben.

Großbritannien ist ein wichtiger Beitrag zum europäischen Markt. Nach British Association of Plastic, steigende Zahl der plastischen Chirurgie Einheiten in Großbritannien treibt die Annahme einer großen Anzahl von Vorfällen. Microneedling als Behandlung eskaliert in Europa aufgrund seiner Vorteile für die Hautstraffung, bessere Hautstruktur, Narbenreduktion, verbesserten Hautton usw. Darüber hinaus eskaliert der Markt durch die zunehmende Einführung von Anti-Aging-Verfahren und das Bewusstsein für die Behandlungen weiter.

Schlüsselfragen beantwortet

Welche Arten von Laserprodukten werden für die Behandlung von Boxcar-Narben verwendet?Kohlendioxid – und pulsfarbener Laser sind einige der Laserprodukte, die für die Boxcar-Narbenbehandlung verwendet werden

Wer sind die führenden Akteure auf dem Markt für Boxcar-Narben?Proactiv Company, Cynosure, Inc. PCA Haut, Solta Medical, Smith und Nephew plc, Scarheal, Inc., NewMedical Technology, Inc., Bausch Health, etc.

Was sind die treibenden Handlungen für den Markt?Neueste Innovationen, wachsendes Bewusstsein für die Behandlung und komfortable Behandlung geben den Menschen das Vertrauen zu behandeln.

Welche Länder halten den größten Marktanteil?USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien sind einige der größten Märkte für Kastenwagen.

