Biosimulation-Markt im Wert von Rund USD 7 Milliarden bis 2030

Biosimulation-Markt: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der globale Biosimulationsmarkt im Jahr 2019 mit 1,8 Milliarden US-Dollar bewertet und wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer hohen CAGR expandieren. Biosimulation kann als computergestützte mathematische Simulation biologischer Prozesse definiert werden, die einen integralen Bestandteil des humanbiologischen Systems bilden. Die Biosimulation konzentriert sich auf die modellbasierte Vorhersage des Verhaltens und der Dynamik biologischer Systeme. Das Wachstum des globalen Marktes für Biosimulationen ist auf einen deutlichen Anstieg der Ausgaben für Forschung und Entwicklung durch Pharma-und Biotechnologieunternehmen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen die hohen Kosten für die erneute Durchführung klinischer Studien aufgrund der hohen Ausfallrate in klinischen Phase-III-Studien zur Einführung der Biosimulation in der Wirkstoffforschung und Arzneimittelentwicklung bei, was wiederum das Wachstum des Marktes fördert.

Nordamerika dominierte 2019 den globalen Biosimulationsmarkt in Bezug auf den Umsatz, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Der Markt in der Region wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer hohen CAGR expandieren. Das Wachstum des Marktes in Nordamerika ist auf die starke Empfehlung der US-amerikanischen FDA zur Einführung der Biosimulation, die zunehmende Einführung der prädiktiven Biosimulation im F&E-Prozess und die zunehmende Fokussierung auf die Entwicklung von Biosimulationsplattformen für die Entwicklung von zurückzuführen COVID-19 Impfstoffe.

Strategische Akquisitionen bei wichtigen Marktteilnehmern

Führende Player wie Certara und Simulations Plus konzentrieren sich darauf, ihre Marktpräsenz durch anorganische Wachstumsstrategien zu verbessern. Dies wiederum wird es ihnen ermöglichen, dem steigenden Bedarf gerecht zu werden und ihre Position auf dem Biosimulationsmarkt zu festigen. Simulations Plus, ein führender Anbieter auf dem Biosimulationsmarkt, hat im April 2020 Lixoft aus Paris, Frankreich, übernommen. Lixoft konzentriert sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen zur Reduzierung der Kosten und Steigerung der Erfolgsrate der Entwicklung neuer Medikamente.

Im Februar 2020 erwarb Certara die Vermögenswerte der Modellierungs-und Biosimulationstechnologie von In Silico Biosciences, Inc. Die erworbenen Vermögenswerte umfassen Plattform von mehreren integrierten quantitativen Systemen Pharmakologie (QSP) Module im Zusammenhang mit Hirnpathologie und Physiologie.

Software dominiert globalen Markt

In Bezug auf den Angebotstyp wird das Softwaresegment im Prognosezeitraum voraussichtlich einen großen Anteil am globalen Biosimulationsmarkt ausmachen. Das Wachstum des Segments ist auf die Zunahme der Anzahl von Pharma-und Biotechnologieunternehmen, Aufsichtsbehörden sowie akademischen und Forschungsinstituten zurückzuführen, die Biosimulationssoftware während des Forschungsprozesses der Wirkstoffentdeckung und-entwicklung einsetzen.

Biosimulation-Markt: Prominente Regionen

Der globale Biosimulationsmarkt wurde in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Mittlerer Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Biosimulationsmarkt. Die USA waren 2019 ein wichtiger Markt für Biosimulation in der Region. Die Expansion des Marktes im Land ist auf die Präsenz führender Akteure, die zunehmende Nutzung der Biosimulationstechnologie durch Pharma-und Biotechnologieunternehmen und die Empfehlung der Aufsichtsbehörden zurückzuführen, die Biosimulationstechnologie im Arzneimittelentwicklungsprozess einzusetzen.

Der Biosimulationsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer hohen CAGR expandieren, die von Entwicklungsländern wie China und Indien getragen wird. Die biowissenschaftliche Forschung gewinnt in Ländern Asiens an Dynamik, was zum Teil auf die günstige Regierungspolitik und die hohe Nachfrage nach innovativen Arzneimitteln zurückzuführen ist. Darüber hinaus haben ein großer und ausgebildeter Talentpool von Forschern und Ingenieuren sowie eine bedeutende Computerinfrastruktur dafür gesorgt, dass der Ausbau relativ schnell voranschreitet. Darüber hinaus wächst der Biosimulationsmarkt in China und Indien trotz des späten Eintritts von Branchenakteuren in diesen Ländern rasant.

Strategische Akquisitionen und Partnerschaften durch Schlüsselakteure zur Förderung des globalen Marktes

Der globale Biosimulationsmarkt ist hinsichtlich der Anzahl der Akteure fragmentiert. Key players operating in the global biosimulation-Markt sind Certara, Dassault Systèmes S. A., Schrödinger, Inc., Simulations Plus, Inc., Rhenovia Pharma, Advanced Chemistry Development, Inc. Insilico Biotechnology AG, Physiomics plc, Genedata AG, und Rosa & Co. LLC. unter anderem.

Globaler Biosimulationsmarkt: Segmentierung

o Biosimulation-Markt, durch Bietet Typ

o Software

o PK/PD-Modellierung & Simulation

o PBPK-Modellierung & Simulation

a-Trial-Simulatoren

o Molekulare Modellierung

o Andere

o Dienstleistungen

o Biosimulation-Markt, nach Anwendung

o Wirkstoffforschung

o Zielidentifikation & Validierung

o Lead Identifikation & Optimierung

o Arzneimittelentwicklung

o Vorklinische Tests

o Klinische Studie

o Andere

o Biosimulation-Markt, die für den Endbenutzer

o Auftragsforschungsorganisation

o Pharma-und Biotechnologieunternehmen

o Forschungsinstitute

o Regulatorischen Institute

o Andere

o Biosimulation-Markt, nach Regionen

o Nordamerika

o U. S.

o Kanada

o Europa

o U. K.

o Deutschland

o Frankreich

o Italien

o Spanien

o Übrige Europa

o Asien-Pazifik

o China

o Indien

o Japan

o Australien

o Rest Asien-Pazifik

o Lateinamerika

o Brasilien

o Mexiko

o Rest Lateinamerikas

o Naher Osten & Afrika

o GCC-Länder

o Südafrika

o Rest des Nahen Ostens und Afrikas

