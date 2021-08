Biologisch abbaubare Becher Marktausblick (2021 – 2030) – Industriewachstumsfaktoren, Markteinnahmen und mehr

Transparenz Market Research liefert in seinem veröffentlichten Bericht wichtige Erkenntnisse zum Markt für biologisch abbaubare Tassen . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für biologisch abbaubare Becher im Prognosezeitraum 2019–2027 aufgrund zahlreicher Faktoren, die TMR durch Einblicke und Prognosen im Marktbericht für biologisch abbaubare Becher bietet , mit einer CAGR von ~ 5 % wachsen .

Wachsende Präferenz der Hersteller für biologisch abbaubare Verpackungsprodukte, um das Marktwachstum anzukurbeln

TMR hat festgestellt, dass die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach biologisch abbaubaren Bechern zu einem potenziellen Interesse von Herstellern führt, die sich dafür entscheiden, die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Da die fossilen Brennstoffreserven immer knapper werden, stellt der Bedarf an biologisch abbaubaren Verpackungen eher eine Chance und eine Lösung für das Problem dar. Globale Verpackungshersteller fördern biologisch abbaubare Becher, die in verschiedenen Endverbraucherbranchen wie Lebensmittel und Getränke verwendet werden. Darüber hinaus hat ein steigender Konsum von Fertiggerichten bemerkenswerte Möglichkeiten für Hersteller von biologisch abbaubaren Bechern geschaffen, ihr Umsatzportfolio zu maximieren. Biologisch abbaubare Becher werden für verschiedene Anwendungen verwendet, darunter Lebensmittel, Getränke und Eiscreme. Es wird erwartet, dass die Region APAC die höchste inkrementelle Möglichkeit von $ 76 Mn . schafft, mit der Zunahme in der Zahl der Nahrungsmittelserviceanschlüsse. Dem TMR-Bericht zufolge wird die globale Lebensmittelindustrie im Prognosezeitraum voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil erobern.

Steigende Anti-Plastik-Sentiments steigern die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Bechern

Das zunehmende Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt hat dazu geführt, dass strenge Vorschriften für Einwegplastik formuliert wurden. Verbraucher und Endverbraucher sind sich seiner negativen Auswirkungen auf die Umwelt bewusst. Beharrliche Bemühungen der Regierungen, die Verwendung von Kunststoffverpackungen zu reduzieren, steigern die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Bechern. Die Regierungen mehrerer Länder setzen strenge Maßnahmen zur Reduzierung von Plastikmüll um. Darüber hinaus bemühen sich führende Hersteller biologisch abbaubarer Becher ständig, fortschrittliche biologisch abbaubare Becher auf den Markt zu bringen.

So hat beispielsweise Huhtamaki Oyj, einer der führenden Hersteller biologisch abbaubarer Becher, im Juli 2019 ein neues Produkt namens Impresso doppelwandiger Heißbecher in sein bestehendes Bioware-Sortiment aufgenommen . In ähnlicher Weise kündigte World Centric, ein weiterer biologisch abbaubarer Becherhersteller, im Mai 2018 die Einführung seiner Produktlinie No Tree an, die vollständig kompostierbare heiße Becher und Schüsseln umfasst.

Regierungen ergreifen Initiativen, um die Verwendung von Plastik zu reduzieren, was mit dem Verbot von Einwegplastik in mehreren Ländern begann. Viele Institutionen und Unternehmen haben versucht, verschiedene Produkte zu entwickeln, die traditionell verwendete Kunststoffe durch umweltfreundliche Optionen ersetzen könnten. Die steigende Zahl von Getränkekonsumenten ruft die Notwendigkeit hervor, Kunststoffprodukte durch komplette Pappbecher mit PE-Auskleidung zu ersetzen. Mit der Verfügbarkeit von PLA-gefütterten Pappbechern und Bechern, die vollständig aus PLA bestehen, ersetzen Endverbraucher und Kunden nach und nach Plastikbecher durch biologisch abbaubare Becher, was wiederum den globalen Markt für biologisch abbaubare Becher ankurbeln wird.

Wettbewerbslandschaft: Markt für biologisch abbaubare Becher

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für biologisch abbaubare Becher, die in dem Bericht enthalten sind, sind Huhtamaki Oyj, Colpac Ltd., Benders Paper Cup Company, Fabri-Kal, World Centric, Bio Futura BV, Genpak, LLC, Dart Container Corporation, Pactiv LLC, Lollicup USA Inc, Eco-Products, Inc, Go-Pak UK LTD, Vegware, Scyphus Limited, Nupik-flo UK Ltd, Biopak Pty Ltd., Detpak, BVO International GmbH, Good Start Packaging und The Cup Folk .

Bodennahe Initiativen helfen, die Einschränkungen der Recyclinginfrastruktur zu überwinden

Der Markt für biologisch abbaubare Becher ist stark fragmentiert, was aufstrebenden Herstellern Möglichkeiten bietet, in den Markt einzusteigen. Allerdings müssen etablierte und aufstrebende Marktteilnehmer die Grenzen der bestehenden Recyclinginfrastruktur überwinden. Kunststoff- und Fasermaterialien in biologisch abbaubaren Bechern können zwar getrennt recycelt werden, diese Materialien können jedoch nicht ohne weiteres recycelt werden, da es nur wenige starke Anreize für Recycler gibt, die Materialien zurückzugewinnen.

Daher führen Marktteilnehmer das Ehrensystem des Scouts ein, um effizient wiederverwendbare Becher für die weitere Behandlung zu sammeln. Im März 2019 kündigte beispielsweise Starbucks – ein amerikanisches Kaffeeunternehmen – die Erforschung von Recycling- und Kompostiertechnologien der nächsten Generation an und arbeitet eng mit den Gemeinden zusammen, um die Akzeptanz von biologisch abbaubaren Bechern zu erhöhen.

Eine weitere Innovation in der Landschaft der biologisch abbaubaren Becher ist die Entwicklung von Hightech-Bechern mit RFID-Deckel (Radio Frequency Identification), um den Bestand an Mehrwegbechern zu verwalten und die Rückverfolgbarkeit in komplizierten Veranstaltungsorten wie Stadien zu verbessern.

