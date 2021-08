Biokunststoff-Textilien Marktanteilsanalysebericht Prognose bis 2027

Globaler Biokunststoff-Textilien-Markt: Die wichtigsten Highlights

• Der globale Markt für Biokunststoff-Textilien wurde im Jahr 2018 auf ~440 Mio. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~12% wachsen.

• Der globale Markt für Biokunststoff-Textilien wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Produkten angetrieben.

• Europa hat einen großen Anteil am weltweiten Markt für Biokunststoff-Textilien, angeführt von der hohen Nachfrage nach Biokunststoff-Textilien von Bekleidungs- und Automobilherstellern.

Haupttreiber des globalen Biokunststoff-Textilien-Marktes

• Biokunststoff-Textilien werden in diversen Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel bei Schuhen, Kleidung und anderen Accessoires. Hersteller von Kleidung und Schuhen haben Biokunststoff-Textilien eingeführt, hauptsächlich aufgrund von klimatischen Veränderungen, volatilen Erdölpreisen und hohen Preisen für Erdgas, das der wichtigste Rohstoff für die Herstellung von synthetischen Kunststoffen ist.

• Hersteller verarbeiten nicht nur Biokunststoff-Textilien in ihre Produkte, sondern bewerben ihre Produkte auch als umweltfreundlich. So steigern verschiedene Initiativen namhafter Marken die Nachfrage nach Biokunststoff-Textilien. Rain Poncho, hergestellt von Equilicua aus Spanien, ist das perfekte Beispiel für Biokunststoff-Schutzbeschichtungen. Dieser Regenmantel wird aus Kartoffelstärke hergestellt. Regenponcho ist ungiftig; es belastet die Umwelt nicht; und ist zu 100 % kompostierbar und biologisch abbaubar. Darüber hinaus informieren die aufgedruckten Informationen auf diesem Regenmantel über die Vorteile von Biokunststoff-Textilien und biologisch abbaubaren Materialien.

• Gucci, ein bekanntes Unternehmen mit Sitz in Italien, hat umweltfreundliche Herren- und Damenschuhe aus Biokunststoff und biologisch abbaubaren Materialien aus Kompost entwickelt. Darüber hinaus hat die PUMA SE, ein namhaftes Unternehmen mit Sitz in Deutschland, mit der Produktion von Turnschuhen und Hemden begonnen, die biologisch abbaubare Biokunststoffe enthalten. Der obere Teil der Sneakerbasis von PUMA besteht aus Baumwoll-Leinen-Mischungen, während die Sohle aus Biokunststoff besteht.

• Darüber hinaus werden Biokunststoff-Textilien hauptsächlich bei der Herstellung von Autoinnenräumen, Sitzen und anderen Teilen verwendet. Wenn ein durchschnittliches Auto 1.500 kg wiegt, enthält es 15-20 Kilogramm Textilien und Textilkomponenten.

• Der Weltmarkt für Biokunststoff-Textilien wird daher im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage verschiedener Textilhersteller voraussichtlich expandieren.

Polymilchsäure (PLA) bietet attraktive Chancen

• Polymilchsäure (PLA) ist ein biologisch abbaubarer Kunststoff, der aus landwirtschaftlichen Quellen wie Zuckerrohr, Kartoffeln und Tapiokawurzeln gewonnen wird. Aufgrund ihrer abbaubaren Natur hat Polymilchsäure mehrere Anwendungen. Es ist unter Kompostbedingungen vollständig abbaubar. Polymilchsäure wird verwendet, um Produkte mit einer langen Lebensdauer zu erhalten. PLA ist im industriellen Maßstab verfügbar und seine Herstellung erfordert keine hohen Anfangsinvestitionen und strengen Zeitvorgaben, die üblicherweise mit neuen Polymeren verbunden sind.

• Synthetische Polymere sind bei der Beschaffung ihrer Monomere auf Ressourcen wie Öl und Gase angewiesen. Diese Ressourcen brauchen Millionen von Jahren, um sich zu regenerieren. Andererseits werden biobasierte Fasern aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. PLA (Polymilchsäure) Polymer ist eines davon. Polymilchsäure wird in Anwendungen wie Freizeitkleidung (Herren- und Damenbekleidung), Schutzkleidung und Arbeitskleidung verwendet.

• Somit beflügelt die steigende Nachfrage nach Polymilchsäure den Weltmarkt für Biokunststoff-Textilien.

Höhere Preise als konventionelle Textilien behindern den Markt

• Der Preisunterschied zwischen Petro- und Biokunststoff-Textilien ist hoch; In den letzten Jahren sind jedoch die Preise für Biokunststoff-Textilien gesunken, während die für Petro-Kunststoff-Textilien gestiegen sind. Die Preise für Biokunststoff-Textilien werden aufgrund von Skaleneffekten und der Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik in naher Zukunft voraussichtlich sinken, während die Produktion von Petrokunststoff-Textilien den höchsten Effizienz- und Reifegrad erreicht hat.

• Die derzeitige Produktionskapazität für Biokunststoff-Textilien ist deutlich geringer als die für konventionelle Kunststoff-Textilien, was das Substitutionspotential verringert und den Preis des Endprodukts erhöht. Die Preisüberlegung wird voraussichtlich ein Schlüsselfaktor sein, der den Weltmarkt für Biokunststoff-Textilien im Prognosezeitraum behindert.

Asien-Pazifik dominiert den globalen Markt für Biokunststoff-Textilien

• In Bezug auf das Volumen hielt der asiatisch-pazifische Raum 2018 einen großen Anteil am globalen Markt für Biokunststoff-Textilien. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen, angeführt von der hohen Nachfrage nach Biokunststoff-Textilien in der Bekleidungsindustrie in der Region.

• Der Markt für Biokunststoff-Textilien in Nordamerika ist reif. Die USA sind ein führender Verbraucher von Biokunststoff-Textilien in der Region. Nordamerika hatte 2018 einen Anteil von 18,6 % am Weltmarkt.

• Die steigende Nachfrage nach PLA und PTT in der Region ist der Schlüsselfaktor für den Markt für Biokunststoff-Textilien in Europa.

Die drei größten Player halten einen Anteil von 40 % an der globalen Biokunststoffindustrie

• Die globale Biokunststoffindustrie wird von wenigen Akteuren dominiert. Die drei größten Player hielten 2018 einen Anteil von ~40 % an der globalen Industrie. Zu diesen Akteuren gehören Ercros S.A., BASF SE und Natureworks LLC.

• Natureworks LLC hatte 2018 einen Anteil von ~18,% an der globalen Biokunststoffindustrie. Der signifikante Anteil des Unternehmens ist auf seinen kontinuierlichen Fokus auf Innovationen, die Umsetzung von Wachstumsstrategien, die Geschäftsausweitung durch strategische Kapitalallokation und umfangreiche Forschung & Entwicklungsaktivitäten.

• Die BASF SE ist ein führender Hersteller von Biokunststoffen. Das Unternehmen hatte 2018 einen Anteil von ca. 13 % an der globalen Biokunststoffindustrie. Die BASF SE will ihre Position als führendes Energieunternehmen stärken. Es ist der größte Chemieproduzent der Welt.

• Weitere wichtige Akteure der globalen Biokunststoffindustrie sind DuPont de Nemours, Inc., NaturePlast und FKuR Biome Bioplastics.

