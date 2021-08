Biokraftstoffmarkt Neueste Trends und zukünftiges Wachstum Studie bis 2028

Globaler Biokraftstoffmarkt: Überblick

Biokraftstoffe sind bei Industrie und Regierungen gleichermaßen auf großes Interesse gestoßen, um als Alternative zu fossilen Brennstoffen zu fungieren. Eine schrille, profuse Anforderungen im Markt für Biokraftstoffe kommen aus der Transport-Industrie, wo diese – vor allem ethanol und biodiesel–vermischt mit Benzin diesel oder Benzin. Biologische Abbaubarkeit, Ungiftigkeit und erneuerbare Natur von Biokraftstoffen sind überzeugende Vorschläge, die Investitionen in die Produktion von Transportbiokraftstoffen in verschiedenen Teilen der Welt anziehen.

Das anhaltende Interesse an der Suche nach neuen biologischen und thermochemischen Wegen der Biokraftstoffproduktion, einschließlich der Suche nach einer nachhaltigen Palette von Biomassen, hat zur Skalierung der Produktion beigetragen und zur Entwicklung des Biokraftstoffmarktes beigetragen. Ethanol-Bioraffinerien haben zunehmend von diesen Entwicklungen profitiert. Das Ausgangsmaterial besteht hauptsächlich aus pflanzlichen Abfällen. Produkte der nächsten Generation auf dem Biokraftstoffmarkt stammen zunehmend aus nicht-pflanzlichen Quellen wie Zellulose und Algen. In den letzten Jahren hat die Kommerzialisierung von Drop-In-Biokraftstoffen an Dynamik gewonnen, insbesondere in den Industrienationen der USA, was die Entwicklung des Biokraftstoffmarktes vorantreibt.

Globaler Biokraftstoffmarkt: Wachstumsdynamik

Die wachsende Nachfrage nach pflanzlichem Kraftstoff in der Luftfahrt -, Schifffahrts-und Transportindustrie ist ein Schlüsselfaktor, der das Interesse der Branchenakteure ankurbelt. Zahlreiche Länder haben aktiv Ethanol mit Benzin gemischt, um die Luftverschmutzung aufgrund der Transportindustrie zu reduzieren. Ein typisches Beispiel ist die wachsende Akzeptanz von Biokraftstoffen in den USA für die kommerzielle Luftfahrt in zahlreichen Ländern—mindestens 150.000 Flüge haben Biokraftstoffe in irgendeiner Form eingeführt–hat die Aussichten auf dem Biokraftstoffmarkt erhöht.

Die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung sehen vor, dass neue Technologien und Produkte auf dem Biokraftstoffmarkt in den kommenden Jahren eine wichtigere Rolle in den Volkswirtschaften spielen werden. Ein weiterer Impuls für den Markt ist die Einführung von Biokraftstoffen in die Ziele der Internationalen Energieagentur für nachhaltiges Wachstum bis 2030.

Entwicklungsländer melden sich, um ihre Vorschriften und Politiken zu stärken, um die Nachfrage in der Schiffsindustrie zu stärken. Zahlreiche Regierungen versuchen beispielsweise, das Risiko zu bewerten, das Biokraftstoffe für die Lebensmittelproduktion mit sich bringen, da große Teile des Ackerlandes für den Rohstoff genutzt werden.

Globaler Biokraftstoffmarkt: Bemerkenswerte Entwicklung

Der Transportsektor auf der ganzen Welt sieht eine große Einnahmequelle in der Vermarktung von Biokraftstoffen. Die Marine Industrie ist kein Unbekannter für die enormen Vorteile, die Biokraftstoffe zur Dekarbonisierung von Emissionen bringen können. Noch wichtiger ist, dass es der Industrie dient, neue Vorschriften zur Reduzierung des Schwefelgehalts ihrer Brennstoffe einzuhalten. Das Geschäftsangebot ebnet globalen Akteuren auf dem Biokraftstoffmarkt den Weg, Partnerschaftsverträge abzuschließen und Kooperationen einzugehen. Die CMA CGM Group, ein in Frankreich ansässiges Containertransport-und-reedereiunternehmen, hat kürzlich in 2019 bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft mit Shell eingegangen ist, um die Verwendung der Biokraftstoffe dieses Unternehmens in mehreren ihrer Flotten zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass der aus Speiseöl hergestellte Biokraftstoff die Treibhausgasemissionen um bis zu 80% senkt, was ihr Interesse an Produkten auf dem Biokraftstoffmarkt verstärkt.

Die Sustainable Shipping Initiative (SSI) hat in ihren jüngsten Initiativen bereits das Interesse von Investoren am Biokraftstoffmarkt geweckt. In einem seiner jüngsten Berichte hat der SSI ein vielversprechendes Potenzial von Biokraftstoffen bei der Erreichung der Treibhausgasreduktionsziele für die marine Industrie prognostiziert. Ein weiterer Bereich, der den Herstellern helfen wird, mehr Einnahmen zu erzielen, ist die Erhöhung des Mischprozentsatzes von Biokraftstoffen.

In der Zwischenzeit schreitet der Biokraftstoffmarkt auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Kraftstoffen der nächsten Generation auf der Grundlage einer konsequenten politischen Stoßrichtung voran. Die Regierungen in Entwicklungsländern haben Biokraftstoffe in ihren Regulierungsrahmen aufgenommen. Das Kabinett in Afrika hat unter anderem ein Rohstoffprotokoll zur Konsolidierung der Bemühungen zur Integration von Biokraftstoffen in ihren Energierahmen vorgelegt. Darüber hinaus wird der Subventionsmechanismus für Biokraftstoffe zur Unterstützung von Landwirten und Herstellern abgeschlossen.

Globaler Biokraftstoffmarkt: Regionale Bewertung

Auf regionaler Ebene haben sich Nordamerika und Europa für die Vermarktung von Biokraftstoffen als zunehmend lukrativ erwiesen. Günstige Regierungsmandate und Fortschritte bei der Umwandlung von Biokraftstoffen in Ländern wie den USA, China und in zahlreichen Volkswirtschaften in Europa haben dem Adoptionstempo eine große Dynamik verliehen. Darüber hinaus haben Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum in letzter Zeit eine Reihe von Forschungsinitiativen zur Suche nach neuartigen Verfahren und Inhaltsstoffen für Biokraftstoffe der zweiten Generation erlebt, insbesondere zur Herstellung von Drop-In-Kraftstoffen aus organischen Abfällen.

