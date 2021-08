Biokohle-Markt übertrifft bis 2031 Bewertung von 6,3 Mrd. us$: TRANSPARENZ-MARKTFORSCHUNG

Biokohle-Markt: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Biokohle-Markt. In Bezug auf den Umsatz wird der Biokohle-Markt im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den Biokohle-Markt gründliche Einblicke und Prognosen bietet, mit einer CAGR von 15,35% wachsen.

Umweltvorteile und Vorteile im Zusammenhang mit Biokohle schaffen lukrative Möglichkeiten für den Biokohlemarkt auf der ganzen Welt. Es wird erwartet, dass die Stromnachfrage im Prognosezeitraum weltweit weiter steigen wird. Die Welt setzt auf erneuerbare Energien wie Biomasse, um den hohen Strombedarf zu decken. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist 2019 um rund 7,4 % gestiegen, der höchste Wert im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Die Produktion von erneuerbarem Strom belief sich im Jahr 2019 auf 2537 GW.

Biokohle-Markt: Dynamik

Bodendegradation ist ein großes Problem in der Landwirtschaft auf der ganzen Welt. Es wurden erhebliche Investitionen und technologische Fortschritte in die Entwicklung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Bodenqualität getätigt. Biochar ist eine sehr attraktive Lösung, da sie verschiedene Funktionen bietet. Es verbessert die Bodenstruktur, erhöht die Wasserretention und -aggregation, verringert den Säuregehalt, reduziert die Stickoxidemissionen, verbessert die mikrobiellen Eigenschaften, reguliert die Stickstoffauswaschung und verbessert die Porosität.

Auch für die Kompostierung erweist sich Pflanzenkohle als vorteilhaft, da sie die Treibhausgasemissionen reduziert und den Verlust von Nährstoffen im Kompostmaterial verhindert. Es fördert auch die mikrobielle Aktivität. Dies beschleunigt den Kompostierungsprozess. Diese Eigenschaften von Pflanzenkohle werden voraussichtlich die Nachfrage im Prognosezeitraum steigern.

Das mangelnde Bewusstsein über die Anwendung von Biokohle ist ein wesentlicher Faktor, der den Biokohle-Markt behindert. Pflanzenkohle gilt immer noch als Holzkohle, die Risiken hinsichtlich der Umweltverschmutzung birgt. Die Verbraucher müssen über das Potenzial von Biokohle sowie deren breite Anwendungsmöglichkeiten sensibilisiert werden.

Technologische Beschränkungen sind ein Haupthindernis, das sowohl mit der Produktion als auch mit der Anwendung von Biokohle verbunden ist. Derzeit laufen Forschung und Entwicklung, um die Machbarkeit der besten Technologie zu prüfen, um maximale Produktivität zu geringeren Kosten zu erzielen. Daher wird erwartet, dass mangelndes Bewusstsein und technologische Einschränkungen den Biokohle-Markt im Prognosezeitraum einschränken werden.

Biokohle-Markt: Prominente Regionen In Bezug auf den Wert wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich einen Großteil des globalen Biokohle-Marktes ausmachen. Dies ist auf den steigenden Bedarf an Biokohle in Anwendungen wie Land- und Forstwirtschaft, Stromerzeugung und anderen zurückzuführen. Die steigende Nachfrage nach Biokohle in der Endverbrauchsindustrie, die zunehmende Verwendung von Biokohle als Rohstoff, das Wachstum im ökologischen Landbau und der Anstieg der Verwendung von Abfallmanagementmaterialien treiben den Biokohlemarkt im asiatisch-pazifischen Raum an. Das schnelle Wachstum des Biokohlemarktes in Europa ist auf starke Regierungsinitiativen und Regulierungspolitik zurückzuführen. Länder wie Großbritannien, die Schweiz und Australien haben einen hohen Anteil am Biokohle-Markt in Europa. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Der Biokohle-Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen, da die Region ein aufstrebender Markt für Anwendungen wie die Tierhaltung ist. Nordamerika ist eine der Schlüsselregionen des globalen Biokohlemarktes. Die USA hielten im Jahr 2020 einen großen Anteil am Biokohle-Markt in Nordamerika. Das Wachstum des Marktes im Land ist auf die Bodensanierung und die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln zurückzuführen. Der Biokohle-Markt in den USA wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Der Markt für Pflanzenkohle in Lateinamerika wächst aufgrund der zunehmenden Stromerzeugung aus Biomasse und ökologischem Landbau. Der Biokohle-Markt wird in der Region aufgrund der steigenden Nachfrage nach Abfallmanagement in den Sektoren Biomasse und Biokraftstoffe voraussichtlich stark wachsen. Brasilien wird voraussichtlich in naher Zukunft ein lukratives Land des Biokohlemarktes sein.

