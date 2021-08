Biofoam-Verpackungsmarkt Insights – Nachfrage- und Zukunftsbereich einschließlich der Top-Spieler, die bis 2030 prognostiziert

Verpackung für medizinisches Material – Übersicht

Das Verpacken von medizinischen Instrumenten, Verbrauchsmaterialien, Geräten und Arzneimitteln wird in großem Umfang zum Verpacken von medizinischen Verbrauchsmaterialien verwendet. Steigende Einkommensraten, das wachsende Verständnis des Gesundheitswesens und die zunehmende Inzidenz chronischer und heilbarer Erkrankungen werden die Verpackungsindustrie für medizinisches Material antreiben. Dementsprechend ist die richtige Auswahl der Verpackung für medizinisches Material eine kritische, aber komplizierte Entscheidung, da verschiedene Materialien unterschiedliche Verpackungsformate erfordern, wie z. Beutel für Einwegartikel wie Handschuhe, Katheter, Schläuche, Pflaster. Beutel und belüftete flexible Verpackungen für Medizinprodukteverpackungen, insbesondere Papierbeutel, die regelmäßig verwendet werden, da sie für die Gas- und Dampfsterilisation benötigt werden.

Verpackung für medizinisches Material – Dynamics

IoT-Wachstum im Bildungs- und Medizinsektor

Das Internet der Dinge wird in der Gesundheitsbranche prominent eingesetzt, um jedes Medikamentenset zu überwachen, die Medikamentenbewegung jeder Kapseltablette aufzuzeichnen und alle patientenbezogenen Rezeptdetails anzuzeigen. Rise of Intelligent and Interactive Packaging (I2Pack) ist ein geeignetes Format für intelligente Verpackungen für medizinisches Material. Das I2Pack ist die Zukunft für Verpackungen für medizinisches Material, die mit Verbrauchern durch die Anwendung von Radiofrequenz-Identifikation, Sensoren, Energiespeicherung, Kontakt und anderen Funktionen über herkömmliche Verpackungskanäle kommunizieren können. Dieser technologische Fortschritt wird die Marktnachfrage nach Verpackungen für medizinisches Material erhöhen.

Die stark gestiegene Nachfrage nach implantierbaren Geräten

Es wird erwartet, dass das Beutelsegment der Marktgröße der Verpackung für medizinisches Material im Prognosezeitraum deutlich ansteigt. Das Wachstum ist unter anderem auf den umfangreichen Einsatz von medizinischen Beuteln für große Mengen, insbesondere in kostengünstigen Verpackungen, zurückzuführen. Wichtigstes Ziel ist der Produktschutz, der Transport wird durch Taschen erreicht. Außerdem werden Taschen in der Aufbewahrung von medizinischen Bedarfsartikeln oder Medikamenten sowie in Erste-Hilfe-Sets verwendet. & Beutel werden zur Aufbewahrung von Geräten oder flüssigen Medikamenten verwendet. Diese Faktoren beflügeln das Segmentwachstum der Verpackungen für Medizinprodukte.

Demand for bi-axially focused films is on the rise due to its associated benefits including exceptional heat resistance and strong impact strength. It is often known as the most special film that can be used in medical supplies packaging by end-users and converters. These factors have a positive impact on the market growth for medical supplies packaging.

Additionally, it is ideal for manufacturing packs for pharmaceutical and medical products, and its regular use in the manufacture of packs will benefit the growth of the medical supplies packaging.

Medical Supplies Packaging – Segmentation

The global medical supplies packaging market is segmented as follows –

By Product Type, the global medical supplies packaging market is segmented into –

Bags and Pouches

Trays

Boxes

Others

By Application, the global medical supplies packaging market is segmented into –

Hospital

Clinic

Nursing Home

Medical Supplies Packaging – Regional Outlook

The market size of Asia Pacific medical supplies packaging accounted for a substantial share of revenue in 2018 and is expected to rise over the study period with a robust CAGR. This development is due primarily to increase awareness about the effects of environmental hazards coupled with the promotion of sustainable packaging. Besides, improving health-care services and growing demand for bioplastic material will boost regional growth during the timeframe of the forecast period.

Medical Supplies Packaging – Key Players

Avery Dennison Corporation

3M Company

E.I. du Pont de Nemours and Company

CCL Industries Inc.

Amcor Limited

Constantia Flexibles Group GmbH

Ranpak

Sonoco Company

WestRock Company

Pharma Packaging Solutions

Henry Schei

COVID-19 impact on the Medical Supplies Packaging Market

The due severe shortage of medical supplies in the front line of this pandemic is a very crucial part for the growth of the market in the coming forecast period. The pathogenic mechanism for this virus hasn’t identified as no specific treatment and drug is available for the cure.

The key medical supplies for clinical care are respiratory support equipment such as life-support system, atomizer, oxygen generator, and monitor. Thus, from diagnosis to cure, the need for temperature control devices, a testing kit for nucleic acid, antiviral medical products and a life-support system has continued to increase. To restore the balance between supply and demand, the Chinese government has introduced the emergency approval procedure for the registration and use of medical supplies that are urgently required to prevent and monitor epidemics. The lack of key materials has however limited the manufacture of medical devices.

