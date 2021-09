Bio-Futtermarkt – Globaler Branchenbericht, 2025

Bio-Futter ist eine Art von Futter, das nach Methoden hergestellt wird, die den Standards des ökologischen Landbaus entsprechen. Organische einfache Zutaten, die das Futtermittel/Lebensmittel/Pflanze nicht gentechnisch verändern können, mit Fungiziden/Pestiziden/Insektiziden usw. behandelt, mit chemischen Düngemitteln gedüngt. Alle Bio-Zutaten und -Produkte sollten nach den Richtlinien des National Organic Program hergestellt werden. Bio-Futterprodukte dürfen keine Medikamente, tierische Nebenprodukte und chemische Konservierungsstoffe enthalten. Es dauert fast zwei bis drei Jahre, um zertifizierter Bio-Futtermittelhersteller zu werden. Futtermittel spielen eine wichtige Rolle in der globalen Lebensmittelindustrie und ermöglichen die wirtschaftliche Produktion von tierischen Proteinen auf der ganzen Welt. Bio-Futter ist mittlerweile zu einem der wichtigsten Bestandteile geworden, um enorme Mengen an tierischem Eiweiß zu gewährleisten.

Marktsegmentierung für Biofutter:

Der Bio-Futtermarkt wird nach Arten, Zutaten, Vertriebskanal und Region segmentiert. Auf der Grundlage der Arten wird der Markt in Geflügel, Schweine, Wiederkäuer, Aquakultur, Pferde und Hunde und andere unterteilt. Unter allen Segmenten hat Geflügel den höchsten Marktanteil (ca. 47%), gefolgt von Schweinen mit ca. 26%. Auf der Grundlage der Zutaten wird der Bio-Futtermarkt in Mais, Weizen, Gerste, Soja, Raps und andere unterteilt. Unter allen Segmenten ist der Marktanteil von Mais mit ca. 76 % am höchsten, gefolgt von Weizen mit ca. 21 %. Auf der Grundlage des Vertriebskanals wird der Bio-Futtermarkt in Supermärkte/Hypermärkte, Fachgeschäfte und Online-Shops unterteilt. Supermärkte/Hypermärkte werden voraussichtlich einen relativ hohen Anteil am Biofuttermarkt haben. Auch Online-Shops haben im Prognosezeitraum erheblich zum Wachstum des Bio-Futtermarktes beigetragen.

Musterseiten des Premium-Forschungsberichts anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=28853

Regionaler Ausblick auf den Bio-Futtermarkt:

Das regionale Segment für den Markt für Bio-Futtermittel ist in fünf verschiedene Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Lateinamerika, APAC sowie Naher Osten und Afrika. Unter diesen Segmenten wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich den größten Marktanteil weltweit haben, da er der größte Produzent und Verbraucher von Bio-Futtermitteln ist. Auf dem nordamerikanischen Markt generieren Länder wie die USA und Kanada den größten Umsatz.

Markttreiber für Bio-Futtermittel:

Das steigende Wirtschaftswachstum in den Entwicklungsländern war in den letzten Jahren ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des globalen Biofuttermarktes. Die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bio-Futtermitteln führt zu einer steigenden Verbraucherbasis, und es wird erwartet, dass dies das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbelt. Der wachsende Trend zur vertikalen Integration (Vertragslandwirtschaft) hat die Nachfrage nach Bio-Futtermitteln weltweit ansteigen lassen. Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Bio-Futtermitteln werden wahrscheinlich ein wichtiger Faktor für die Unternehmen sein, die den Marktanteil des Bio-Futtermarktes erhöhen wollen. Unternehmen sollten auch den sich ändernden Ansprüchen der Verbraucher gerecht werden. Ausgaben für Werbung für Bio-Futtermittel werden der Industrie auch helfen, Chancen zu schaffen und ihren Marktanteil zu erhöhen. Der Einsatz von Social Media wird das Wachstum der Bio-Futtermittelbranchen weiter ankurbeln. Um das Produktportfolio zu erweitern, sind mehrere Unternehmen bereits Joint Ventures eingegangen, um die Produktion von Bio-Futterprodukten zu steigern, solche Schritte werden den Markt für Bio-Futter im Prognosezeitraum trotzig vorantreiben.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-consumer-shift-towards-vegetarian-food-product-to-spell-growth-for-the-bean-pasta-market-tmr-301326930.html

Hauptakteure des Bio-Futtermarktes:

Einige der 10 Hauptakteure auf dem Bio-Futtermarkt sind Cargill Inc, New Hope Liuhe Co., Ltd., Purina Animal Nutrition LLC, Wen’s Food Group, CPP China, BRF SA Tyson Foods, Inc. East Hope Group Co Ltd, Ja Zen -Noh Meat Foods Co., Ltd., Jiangxi Shuangbaotai Industry Co., Ltd., ForFarmers NV, Tangrenshen Group Co., Ltd., Nutreco NV, Guangdong Haid Group Co., Limited, CP Foods, Nonghyup Feed, Inc., Guangzhou Yuetai Group Co., Ltd. und Dachan Food (Asia) Limited unter anderem.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=28853