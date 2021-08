Bierhefe-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Marktaussichten

Ale-Hefe hat aufgrund ihrer Fähigkeit, Zucker durch Gärung in Alkohol umzuwandeln, weltweite Anerkennung gefunden. Weltweit etablierte Weingüter verwenden Ale-Hefe zur Fermentation und konzentrieren sich auf die Herstellung hochwertiger Getränke, um die genauen Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen. Laut dem Bericht der WHO ist in den letzten zehn Jahren der Konsum von alkoholischen Getränken sukzessive gestiegen, der Pro-Kopf-Verbrauch ist von 5,5 Liter im Jahr 2005 auf 6,4 Liter im Jahr 2016 gestiegen. Die Nachfrage nach Bierhefe ist deutlich gestiegen aus Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum, aufgrund der steigenden Bevölkerung und des Trends zum Konsum fermentierter Lebensmittel und Getränke. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Ale-Hefe wird in naher Zukunft mit höheren Renditen für Investoren auf Ale-Hefe gerechnet.

Wachsende Nachfrage nach Bierhefe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die Geschichte der Gärung durch Bierhefe geht auf die alten Ägypter zurück, die Zuckerprodukte zu Alkohol vergoren. Der Konsum von Alkohol ist zu einem Teil fast jedes glücklichen Anlasses geworden, sei es kulturell, religiös oder gesellschaftlich, und bereitet vielen Benutzern ein empfundenes Vergnügen. Auf dem weltweiten Hefemarkt steigt die Nachfrage nach Ale-Hefe aufgrund ihrer Schwimmfähigkeit und auch, weil sie als obergärige Hefe gilt, da sie während des Fermentationsprozesses an die Oberfläche steigt. Bierhefe ist in getrockneter und flüssiger Form erhältlich. In diesen befindet sich Bierhefe in einem Ruhezustand und wird als Inokulum einer Fermentationslösung zugesetzt. Ale-Hefe wird hauptsächlich in Weingütern zur Herstellung von alkoholhaltigen Getränken verwendet, wodurch der Konsum von Ale-Hefe im gleichen Verhältnis zunimmt wie der Konsum alkoholischer Getränke. Viele Unternehmen bringen neue alkoholische Getränke mit einigen Innovationen auf den Markt, um die Anziehungskraft ihrer Zielgruppen zu gewinnen. In der Lebensmittelindustrie wird Bierhefe bei der Fermentation von Milchprodukten, verarbeitetem Fleisch, Getreidefleisch und anderen verwendet. Darüber hinaus wird Bierhefe auch als Probiotikum in bestimmten Lebensmittel- und Getränkeprodukten verwendet.

Globale Bierhefe: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage des Typs wurde der globale Markt für Bierhefe unterteilt in

Getrocknet

Flüssig

Auf der Grundlage der Verpackung wurde der globale Markt für Bierhefe unterteilt in

Beutel

Beutel

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wurde der globale Markt für Bierhefe unterteilt in

Direkte

Indirekt

SB-Warenhäuser

Supermärkte

Einzelhändler

E-Commerce

Auf der Grundlage der Endverwendung wurde der globale Markt für Bierhefe unterteilt in

Essen und Getränke

Bäckerei

Alkoholische Getränke

Arzneimittel

Der globale Markt für Bierhefe wurde nach Regionen unterteilt in

Nordamerika

Lateinamerika

Europa Ale

MEA

APAC

Globaler Markt für Bierhefe: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Bierhefe sind Oriental Yeast Co. Ltd., AngelYeast Co., Ltd, Leiber GmbH, Lesaffre Group, Chr. Hansen Holding A/S und Koninklijke DSM N.V, Lallemand Inc., Alltech, Inc., Associated British Foods plc und Synergy Flavors. Immer mehr Lebensmittelunternehmen zeigen großes Interesse an der Verwendung von Ale-Hefe in ihren Produktionslinien, und es wird erwartet, dass dies in naher Zukunft die Nachfrage erhöhen wird.

Chancen für Marktteilnehmer

Der wachsende Trend zum Alkoholkonsum zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten hat zu einer steigenden Nachfrage nach alkoholischen Produkten und zur Einrichtung vieler Bars und Zeremoniensäle in fast allen Regionen der Welt geführt. Die Nachfrage nach Probiotika in Lebensmitteln steigt aufgrund einer erwarteten Zunahme der Nachfrage nach Bierhefe in der kommenden Zukunft. Viele Getränkeunternehmen konzentrieren sich darauf, neue fermentierte Getränkeprodukte in ihr Produktportfolio aufzunehmen. Sleeman Breweries hat in Kanada Sprudelwasser mit Wodka ohne Zuckerzusatz auf den Markt gebracht, um die Nachfrage zu decken.

Globaler Markt für Bierhefe: Regionaler Ausblick

Nordamerika ist der größte Verbraucher von verarbeiteten Lebensmitteln und Alkoholprodukten, und viele Global Player in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie befinden sich dort, wo die Nachfrage nach Bierhefe im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen wird. Darüber hinaus wird Ale-Hefe aufgrund ihres zunehmenden Verbrauchs in fermentierten Lebensmitteln und Getränken in europäischen Regionen in großem Umfang verwendet. Für den asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der wachsenden Bevölkerung und des gelegentlichen Alkoholkonsums eine gute Wachstumsrate erwartet, was zu einer schnellen Beschaffung von Ale-Hefe in der Region durch wichtige Akteure führt. Es wird erwartet, dass die zunehmende Bekanntheit und Urbanisierung im Nahen Osten und in Afrika die Ansiedlung von Lebensmittel- und Getränkeunternehmen im Prognosezeitraum erhöhen wird.

Der Lebensmittel- und Getränkesektor hat seinen Platz in der Weltbevölkerung im Laufe der Jahre fest gefestigt. Dieser Sektor zieht erhebliche Investitionen und Subventionen von zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen an. Die Trends und Popularität in Bezug auf bestimmte Unterkategorien sind dynamisch und helfen bei der Strukturierung des Gesamtwachstums. Die Trends sind ein Weg, um auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Die Akteure im Lebensmittel- und Getränkesektor müssen sich an die sich ändernden Trends anpassen, was die Umsatzchancen erhöht.

