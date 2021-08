Bewertung der Marktlandschaft für 3D-Herzkartierungssysteme nach Sortierung, Chancen und besseren Sterblichkeitsraten bis 2027

Cardiac Mapping ist eine der fortschrittlichsten Techniken, die mit der Erfassung und Anzeige von Daten aus einem Elektrokardiogramm verbunden sind. Es ist gekennzeichnet als ein Prozess, der die Identifizierung der räumlichen und zeitlichen Verteilung von myokardialen elektrischen Signalen während eines bestimmten Herzrhythmus beinhaltet.

Die neuesten 3D-Herzkartierungssysteme erstellen ein dreidimensionales Modell jeder Herzkammer und können die genaue Position des Katheters verfolgen. Dies ermöglicht die Bewegung von Kathetern ohne Röntgenaufnahme. Das 3D-Herzkartierungssystem ermöglicht es Ärzten, die Position von Herzkammern mit Herzrhythmusstörungen genau zu identifizieren.

Die zunehmende Inzidenz von Arrhythmien und anderen Herzerkrankungen wird wahrscheinlich die Nachfrage nach 3D-Kardio-Mapping-Systemtechnologie ankurbeln. Darüber hinaus dürften ein Anstieg der Gesundheitsausgaben, ein wachsender Druck zur Reduzierung von Diagnosefehlern, ein Anstieg der geriatrischen Bevölkerung und ein geringerer Zeitaufwand das Wachstum dieses Marktes vorantreiben. Dennoch wird erwartet, dass die hohen Kosten der Dienste und die begrenzte Akzeptanz des Systems den Markt im Prognosezeitraum bremsen werden.

Globaler Markt für 3D-Herzkartierungssysteme: Wettbewerbslandschaft

Wichtige Akteure haben Strategien wie Partnerschaften, Vereinbarungen, Entwicklung neuer Produkte und Kooperationen angenommen, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt für 3D-Kardio-Mapping-Systeme zu erzielen.

Im Mai 2019 unterzeichneten Philips und Medtronic eine Zusammenarbeit zur Erweiterung des Geschäfts im Segment kardialer Bildgebungs- und Navigationssysteme

Im März 2017 brachte Biosense Webster das Carto 3-System auf den Markt. Dieses fortschrittliche 3D-Mapping-System integriert mehrere Datensätze und Bilder in eine Ressource für hochdetaillierte Echtzeitinformationen.

Biosense Webster, Inc. (Johnson & Johnson)

Biosense Webster, Inc. wurde 1847 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New Brunswick, New Jersey, USA, vertreibt seine Produkte und Technologien in den folgenden medizinischen Fachgebieten: CARTO Systemlösungen und nicht-Navigationsprodukte.

Die CARTO-Systemlösungen umfassen das CARTO-System, den therapeutischen Katheter, den Ultraschallkatheter und die Generatoren

Medtronic Plc

Medtronic wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Minneapolis, Minnesota, USA. Das Unternehmen ist in vier Hauptgeschäftssegmenten tätig: Cardiac & Vascular Group, Minimally Invasive Therapies Group, Restorative Therapies Group und Diabetes Group. Medtronic ist in 160 Ländern an 480 Standorten weltweit tätig und versorgt mehr als 65 Millionen Patienten. Es hält mehr als 45.000 Patente in der Medizintechnikbranche.

Abbott

Abbott Laboratories wurde 1988 gegründet und ist ein Unternehmen für medizinische und pharmazeutische Geräte, das eine breite Palette von diagnostischen und medizinischen Testinstrumenten zur Diagnose und Überwachung von Infektionskrankheiten, Krebs, Herzkrankheiten und Stoffwechselstörungen anbietet. und andere Gesundheitsindikatoren bewerten. Das Unternehmen ist in mehr als 150 Ländern in verschiedenen Segmenten tätig, darunter pharmazeutische Produkte, diagnostische Produkte, Ernährungsprodukte und vaskuläre Produkte. Das Unternehmen hat innovative 3D Cardiac Mapping Systeme entwickelt, d.h. ENSITE PRECISION.

Boston Scientific Corporation, Inc.

Die 1979 gegründete Boston Scientific Corporation ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Medizinprodukte, das eine breite Palette medizinischer Fachgebiete wie Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, Onkologie, Urologie, Elektrophysiologie, Endoskopie und Gynäkologie anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher medizinischer Technologien in seinen Kernsegmenten wie Herz-Kreislauf, Rhythmus-Management und Medsurg. Das Unternehmen hat kardiale Mapping-Systeme wie RHYTHMIA HDx entwickelt.

Globaler Markt für 3D-Herzkartierungssysteme: Dynamik

Anstieg der Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um den Markt anzukurbeln

Die Zunahme der Prävalenz von Arrhythmien und anderen Herzerkrankungen wird wahrscheinlich die Nachfrage nach 3D-Kardio-Mapping-Systemen ankurbeln. Die Prävalenz von Herzrhythmusstörungen hat in den letzten Jahren aufgrund des erhöhten Schlaganfallrisikos und Krankenhausaufenthalten stetig zugenommen. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach Geräten zur Früherkennung und Behandlung von Herzrhythmusstörungen geführt. Diese Faktoren werden wahrscheinlich den Markt für 3D-Herzkartierungssysteme antreiben. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) leiden schätzungsweise 2,7 bis 6,1 Millionen Menschen in den USA an Vorhofflimmern (Arrhythmie).

Konzentrieren Sie sich auf die Einführung innovativer Produkte, um den Markt anzukurbeln

Hersteller auf dem Markt für 3D-Herz-Mapping-Systeme konzentrieren sich stark auf steigende Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um neue und innovative 3D-Herz-Mapping-Systeme zu entwerfen und zu entwickeln. Im Mai 2019 brachte Biosense Webster Inc. beispielsweise Cartonet auf den Markt, eine Software, die Elektrophysiologen ein Cloud-basiertes Netzwerk zur Analyse, Überprüfung und Weitergabe von Vorhofflimmern-Falldaten zur Verbesserung der Verfahrenseffizienz bereitstellt.

