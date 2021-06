Beruhigen Sie Körper, Geist und Seele mit dem Wannen- und Spa-Set von Bryan & Candy – Erfahren Sie mehr, um mehr über die Produkte zu erfahren! | Gesundheitsinfo

Nichts geht über die Essenz von Cocooning und Entspannung. Um Sie zu verwöhnen, dominieren verschiedene Luxusprodukte aus der Beauty- und Körperpflegebranche den Markt. Unter vielen Beauty-Marken steht Bryan & Candy an der Spitze der Rangliste, die ihren Körper und ihre Seele erholen und verjüngen kann.

Die Marke, die die Sinne erfreut, wirkt sich nachhaltig auf die Stimmung aus, da sie zu einem niedrigeren Stressniveau anregt. Mit einer exklusiven Kollektion für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege setzt “Bryan & Candy” mit seinen Premium-Beauty-Produkten die Messlatte der Raffinesse höher.

Die Beauty-Marke repräsentiert den Begriff „Zeit für mich“ perfekt und ihre Kollektion von Wannen- und Spa-Sets bietet ultimativen Komfort, einfach zu Hause zu sein. Während die Produkte der Marke in New York, USA, entworfen werden, haben die meisten ihrer Produkte weltweite Anziehungskraft. Das Bryan & Candy Bath Tub Spa Kit für Männer und Frauen ist einzigartig und bietet verschiedene Spa-Kits mit ausgeprägten fruchtigen und blumigen Aromen. Für alle, die es lieben, sich verwöhnen zu lassen, ist dieses breite Sortiment an Whirlpool-Sets von ‘Bryan & Candy’ alles, was man in ihrem Beauty-Regal braucht.

Ihr zartes Rosenbade-Set besteht aus Körperbutter, Zucker-Körperpeeling, Bade- und Duschgel, Gesichtswasser, Luffa und einer Miniaturwanne. Diese nach Rosen duftenden Produkte werden aus den besten Bio-Zutaten hergestellt und sind ein perfektes Spa-Kit für zu Hause, um zu entgiften und eine strahlende, makellose Haut zu erzielen. Andere fachmännisch hergestellte Aromatherapiemischungen umfassen Bryan & Candy Green Tea Bathtub Kit, Cocoa Shea Tub Spa Kit, Orange & Tangerine Tub Spa Kit und Bathtub Spa Kit Erdbeere.

Im Gegensatz zu Bryan & Candy Delicate Rose Bathtub Kit kann der Geschmack anderer Spa-Kits Sie herumwirbeln und Ihnen ultimative Entspannung bieten. Zusätzlich zur Entspannung können diese Spa-Kits der Marke Sie mit Energie versorgen und alle Unreinheiten aus Ihrem Körper entfernen. Diese aromatischen Wannen und Spa-Sets umfassen Produkte wie Gesichts- und Körperpeeling, Zuckerkörperpeeling, Bade- und Duschgel, Hand- und Körperlotion, Luffa und Miniaturbadewanne. Mit einer ausgeprägten Vielfalt an verfügbaren Kits wäre es nicht falsch zu sagen, dass die Produkte von “Bryan & Candy” unübertroffen sind.

Gegründet von Pallav Shah und Dipak Desai, hat sich die Schönheits- und Körperpflegemarke heute als einer der größten Namen etabliert.

Von erfahrenen Dermatologen getestet, sind die Produkte der Marke von der IFRA zertifiziert und frei von aggressiven Chemikalien. Während Schönheitsprodukte auf der offiziellen Website der Marke (www.bryanandcandy.com) erhältlich sind, hat sie sich sogar mit E-Commerce-Plattformen wie Tata CliQ, Amazon, Flipkart, Myntra und Nykaa zusammengetan. In vier Jahren war “Bryan & Candy” die dominierende Kraft in der Schönheitsindustrie, und die Vision der Gründer, sie in die Welt zu bringen, sorgt auch bei anderen Zeitgenossen für Aufsehen.

(Haftungsausschluss: Brand Office-Inhalte)