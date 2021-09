Bericht über Marktchancen und Wachstumsherausforderungen für medizinische Klebstoffe

Markt für medizinische Klebstoffe: Einführung

Medizinische Klebstoffe sind chemische Formulierungen, die beim Kleben oder Verbinden von zwei verschiedenen Oberflächentypen bei medizinischen Verfahren verwendet werden. Medizinische Klebstoffe sind weit verbreitet bei Gelenkersatztherapien und einer Reihe von zahnärztlichen Anwendungen verwendet worden. Inzwischen finden sie jedoch neue Anwendungen in verschiedenen medizinischen Verfahren.

Klebstoffe und Gewebeversiegelungsmittel sind eine wichtige Alternative zum Versiegeln von Klammern und Nähten. Einige dieser Produkte werden als allgemeine hämostatische Mittel verwendet, um Blutungen im chirurgischen Bereich zu kontrollieren. Fortschritte bei chirurgischen Dichtungsmitteln und Klebstoffen haben im Laufe der Jahre zur Entwicklung verfahrensspezifischer Produkte geführt, insbesondere in Situationen, in denen Klammern und Nahtmaterial schwierig zu verwenden sind.

Chirurgische Versiegelungsmittel bestehen aus synthetischen (Polyethylenglykol) oder natürlich vorkommenden Materialien (Kollagen) und werden häufig mit Klammern oder Nähten verwendet, um interne und externe Schnitte nach der Operation vollständig abzudichten.

Haupttreiber und Hemmnisse des globalen Marktes für medizinische Klebstoffe

Die Bevölkerung in entwickelten Ländern wie den USA, Deutschland und Japan altert in rasantem Tempo. Laut dem US Census Board würden im Jahr 2030 Menschen über 65 Jahre 20 % der Gesamtbevölkerung ausmachen. Nach Angaben der Universität der Vereinten Nationen (UNU) werden weltweit jeden Monat eine Million Menschen 60 Jahre alt. Darüber hinaus wird der Anteil der Weltbevölkerung über 65 Jahren voraussichtlich von 7 % im Jahr 2000 auf 16 % im Jahr 2050 steigen. Die Menschen in Japan haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83 Jahren. Ungefähr 21 % der Gesamtbevölkerung des Landes sind über 65 Jahre alt (laut U.S. Census Bureau).

Altern führt zu Karies, Zahnerosion, Erweichung des Zahngewebes und Prothesenproblemen. Diese tragen erheblich zum Wachstum des Marktes für Dentalklebstoffe und -dichtstoffe bei. Darüber hinaus führt das Altern zu einer höheren Anfälligkeit für knochenbedingte Verletzungen, eine Schwächung der Gelenke, Blutungsstörungen und andere kardiovaskuläre Probleme. Die meisten dieser Probleme werden durch einen chirurgischen Eingriff gelöst, der die Verwendung von medizinischen Kleb- und Dichtstoffen erfordert. Es wird erwartet, dass die Zunahme dieser altersbedingten Probleme die Nachfrage nach medizinischen Klebstoffen in den nächsten Jahren ankurbeln wird.

Prothetik-Segment wird Weltmarktführer

Der globale Markt für medizinische Klebstoffe kann nach Produkttyp und Anwendung unterteilt werden

Basierend auf dem Produkttyp kann der globale Markt für medizinische Klebstoffe in synthetische Klebstoffe und natürliche Klebstoffe unterteilt werden. Die synthetischen Klebstoffe können weiter in Acryl, Silikon, Cyanoacrylat, Polyethylenglycol und andere unterteilt werden. Die natürlichen medizinischen Klebstoffe umfassen Kollagen, Fibrin, Albumin und andere.

In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für medizinische Klebstoffe in interne, externe und dentale Produkte eingeteilt werden. Interne Anwendungen umfassen Gewebeversiegelung, Blutgerinnung, Implantatverklebung und Gewebetransplantate. Externe Anwendungen umfassen Wundversorgung, medizinische Tapes und Kontaktgeräte wie Spritzen und Katheter.

Nordamerika wird weltweiter Marktführer für medizinische Klebstoffe

Der globale Markt für medizinische Klebstoffe kann in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am dichtesten besiedelte Region und umfasst die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften: Indien und China. Die Zunahme der Prävalenz von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und höhere Verkehrsunfallraten haben bessere Produkte zum Wundverschluss verlangt. Dieser Nachfrageanstieg wird durch die sich schnell entwickelnde Gesundheitsindustrie in diesen Ländern unterstützt. Eine freizügige Regulierungspolitik und eine günstige Außenhandelspolitik würden zum Wachstum des Marktes für medizinische Klebstoffe im asiatisch-pazifischen Raum beitragen.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für medizinische Klebstoffe

Führende Akteure auf dem globalen Markt für medizinische Klebstoffe sind:

3M Unternehmen

Braun Melsungen AG

Johnson & Johnson

Baxter International Inc.

Medtronic plc

