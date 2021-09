Benzethoniumchlorid-Markt soll bis 2025 an vorderster Front stehen

Benzethoniumchlorid-Markt: Momentaufnahme

Benzethoniumchlorid (Hyamin), ein weiß gefärbtes, festes, geruchloses künstliches quartäres Ammoniumsalz, das wasser-und ethanollöslich ist, hat antiinfektiöse, antiseptische und tenside Eigenschaften. Es hat weit verbreitete Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Beispielsweise wird es in Erste-Hilfe-Antiseptika als topisches antimikrobielles Instrument, in Pflegeprodukten und Kosmetika, Anti-Juckreiz-Salben, Mundspülungen, in der Lebensmittelindustrie als Tensid, als Konservierungsmittel in der pharmazeutischen Industrie, als lokales Antiseptikum in Krankenhäusern und Kliniken sowie als Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel in verschiedenen anderen Endverbrauchsindustrien eingesetzt. Viele Labortests haben gezeigt, dass Benzethoniumchlorid äußerst wirksam gegen Krankheitserreger wie E. Coli, Salmonellen und Staphylococcus aureus ist.

Die Nachfrage nach Benzethoniumchlorid wird hauptsächlich durch die florierende Pharmaindustrie, die dringende Nachfrage nach Nahrungsmitteln aufgrund einer ständig wachsenden Weltbevölkerung und die steigende Körperpflegeindustrie befeuert.

Benzethoniumchlorid hat jedoch Nebenwirkungen und dies behindert ihre Aufnahme in gewissem Maße. Die Einnahme von Benzethoniumchlorid kann beispielsweise in seltenen Fällen zu Erbrechen, Krämpfen und sogar zu einem Kollaps mit anschließendem Koma führen. Es kann auch zu Bluthochdruck, Schädigung der Speiseröhre, Übelkeit und Lähmung der Atemmuskulatur führen, was zu einer Depression des Zentralnervensystems führt.

Aus geografischer Sicht ist der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der steigenden Nachfrage der schnell expandierenden Pharmaindustrie in der Region bereit, ein Schlüsselmarkt für Benzethoniumchlorid zu werden. Die steigende Nachfrage der Lebensmittelindustrie in Europa und Nordamerika dürfte ein gutes Zeichen für das Wachstum des Benzethoniumchlorid-Marktes in diesen Regionen sein.

Globaler Benzethoniumchlorid-Markt: Inklusive Einblicke

Benzethoniumchlorid (Hyamin) ist ein künstliches quartäres Ammoniumsalz, das weiß, fest, geruchlos und wasserlöslich ist. Es löst sich auch effizient in Ethanol. Es hat einen Schmelzpunkt von 327 bis 331 Grad Fahrenheit und ein Molekulargewicht von 448,1. Benzethoniumchlorid Eigenschaften umfassen anti-infektiöse, antiseptische und Tensid unter anderem. Es wird grundsätzlich in Erste-Hilfe-Antiseptika als topisches antimikrobielles Instrument eingesetzt. Es ist auch in Pflegeprodukten und Kosmetika enthalten, zu denen unter anderem antimikrobielle Pflegeprodukte, Anti-Juckreiz-Salben und Mundspülungen gehören. Es wird in großem Maßstab als Tensid in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Die Lebensmittelindustrie verwendet es in großem Maßstab in Form eines Tensids.

Es wird als Konservierungsmittel in der pharmazeutischen Industrie, als lokales Antiseptikum in Krankenhäusern und Kliniken sowie als Desinfektions-und Reinigungsmittel in verschiedenen anderen Endverbrauchsindustrien verwendet. Es wird auch als topisches Mittel gegen Infektionen verwendet, das zur Desinfektion von Augen, Nase, Rachen und Haut verwendet wird. Es hat auch Anwendung in der pharmazeutischen Industrie, um mehrere andere Konservierungsstoffe herzustellen. Es wird auch in der Formulierung von Grapefruitkernextrakt gefunden. Benzethoniumchlorid, bekannt unter anderen Namen wie BZP, Salanin, Polymin D, Antiseptol, Quatrachor und Phermerol. Benzethoniumchlorid zeigt eine breite Palette von mikrobioziden Wirkungen gegen Schimmelpilze, Pilze, Bakterien und Viren. Mehrere Labortests haben gezeigt, dass Benzethoniumchlorid äußerst wirksam gegen Krankheitserreger wie E. Coli, Salmonellen und Staphylococcus aureus ist.

Globaler Benzethoniumchlorid-Markt: Treiber und Inhibitoren

Die steigende Nachfrage aus der Pharmaindustrie ist der wichtigste Antriebsaspekt des globalen Benzethoniumchlorid-Marktes. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus der Lebensmittelindustrie das Wachstum des globalen Marktes für Benzethoniumchlorid weiter ankurbelt. Die wachsende Verwendung von Benzethoniumchlorid in der Körperpflegeindustrie ist ein weiterer Faktor, der dem globalen Benzethoniumchloridmarkt wahrscheinlich einen Schuss in den Arm geben wird.

Es wird jedoch erwartet, dass die zunehmenden gesundheitlichen Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der Nebenwirkungen von Benzethoniumchlorid das Wachstum des globalen Benzethoniummarktes in den kommenden Jahren behindern. Bei Einnahme von Benzethoniumchlorid kann die infizierte Person zusammenbrechen und andere Symptome sind Erbrechen, Krämpfe und Koma. Es kann auch zu Bluthochdruck, Schädigung der Speiseröhre, Übelkeit und Lähmung der Atemmuskulatur führen, was zu einer Depression des Zentralnervensystems führt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des globalen Benzethoniumchloridmarktes behindern.

Globaler Benzethoniumchloridmarkt: Regionale Aussichten

Der globale Markt für Benzethoniumchlorid ist in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und den Rest der Welt unterteilt. Es wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der wachsenden Nachfrage der Pharmaindustrie in der Region als führende Region beim Verbrauch von Benzethoniumchlorid herauskristallisiert. Die steigende Nachfrage aus der Lebensmittelindustrie in Europa und Nordamerika dürfte ein gutes Zeichen für das Wachstum der Märkte in diesen Regionen sein.

Globaler Benzethoniumchlorid-Markt: Anbieterlandschaft

Die führenden Unternehmen in die Markt sind, Manus Aktteva Biopharma LLP, Quat-Chem Ltd, ATHENE CHEMIE PVT. LTD, QIHAI CHEMIKALIEN CO.,Triveni Aromaten Und Parfümerie Private Limited, Ampak Unternehmen, Pharmako-Aaper und Kommerzielle Alkohole, ACM Chemikalien, Alfa Aesar, Ricca Chemical Company, Premier Group of Industries, LTD, Hetrium, Pacific Texchem Private Limited, Par Sterile Products, Dishman Pharmaceuticals & Chemicals (P) Ltd, SHIMADZU CORPORATION und Fisher Scientific unter anderem.

