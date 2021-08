Bearing Market wird bis 2030 einen Wert von ~206 Mrd. USD erreichen

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen Lagermarkt . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Lagermarkt im Prognosezeitraum 2020 bis 2030 voraussichtlich mit einer CAGR von ~ 7% wachsen , was auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen ist, zu denen TMR im globalen Lagermarktbericht gründliche Einblicke und Prognosen bietet.

In dem Bericht prognostiziert TMR, dass der globale Lagermarkt weitgehend vom Wachstum der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie angetrieben wird, das den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Laut Lagermarktbericht umfasst das Produktsegment Kugellager, Rollenlager, Gleitlager und andere. Die Nachfrage nach Kugellagern wird auf globaler Ebene voraussichtlich stärker steigen. Hersteller von Leichtfahrzeugen entscheiden sich für Kugellager, was einer der wichtigsten Markttreiber ist. Die weltweite Produktion von Leichtfahrzeugen wird aufgrund ihres geringeren Kraftstoffverbrauchs in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen. Kugellager sind auf dem Weltmarkt zu geringeren Kosten erhältlich. Darüber hinaus erhöht die Kompaktheit dieses Produkts seinen Nutzen bei den Endverbrauchern.

Materialtechnisch ist der Lagermarkt in Kunststoff, Keramik und Metall unterteilt. Der Chromstahl 52100 ist das am häufigsten verwendete Material zur Herstellung der lasttragenden Komponenten in Präzisionskugellagern, Rollenlagern und Kegelrollenlagern. Dieses Material wird in Innen- und Außenringen, Kugeln und Rollen verwendet. Unternehmen kaufen Chromstahlmaterial für Lager, da es die Leistung der Lager verbessern kann. Chrom erhöht auch seine Lebensdauer.

Basierend auf der Anwendung wurde der Markt in Automobil, Bau, Luft- und Raumfahrt, Kraftübertragung, Öl und Gas, Landwirtschaft und andere unterteilt. Das Wachstum des Lagermarktes hängt mit dem Wachstum des Automobil- und Industriesektors zusammen. Der Anstieg der Nutzfahrzeugproduktion ist einer der wesentlichen Treiber des Wälzlagermarktes. Die zunehmende Bautätigkeit fördert auch das Wachstum des Lagermarktes. Das Automobilsegment dominiert den Weltmarkt, gefolgt von den Segmenten Bau und Kraftübertragung. Das Automobilsegment hatte im Jahr 2020 den größten Marktanteil und soll seine Dominanz in den kommenden Jahren behaupten.

Verschiedene Arten von Lagern, die in Automobilen verwendet werden, umfassen Pkw-Nabeneinheiten, Lastkraftwagen-Nabeneinheiten, Riemenspannereinheiten, Wasserpumpenspindeln, Kupplungsausrücklager, Propellerwellenstützlager, Propellerwellenzentrierlager, Aufhängungslager und Freilaufkupplungen.

Die weltweit wachsende Fahrzeugproduktion beeinflusst direkt die steigende Nachfrage nach Lagern für Automobilteile. Nach Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) belief sich die weltweite Produktion von Pkw im Jahr 2018 auf 69 Millionen Einheiten und verzeichnete damit ein Wachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.

Diesen wachsenden Bedarf im Automobilbereich bedienen verschiedene Lagerhersteller. In Anbetracht dieser Faktoren ist die Auswirkung dieses Treibers derzeit hoch und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum so bleiben. Die schnell wachsenden Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum stimulieren die Nachfrage nach Lagern im Automobilsegment. Im Jahr 2018 produzierte die Region Asien-Ozeanien die meisten Kraftfahrzeuge und entfielen auf 52,5 Millionen Einheiten.

Je nach Vertriebskanal ist der globale Lagermarkt in Online und Offline unterteilt. Nordamerika ist einer der wichtigsten Lagermärkte, in dem der Online-Verkauf schneller wächst. Die Mehrheit der Online-Verkäufer sind E-Commerce-Anbieter von Drittanbietern, die ermäßigte Lager anbieten. Die steigende Zahl von E-Commerce-Playern in Verbindung mit der Funktion zur schnellen Produktlieferung treibt den Verkauf über den Online-Kanal an.

Lagermarkt: Prominente Regionen

Der asiatisch-pazifische Raum hatte 2019 den am schnellsten wachsenden Anteil am Lagermarkt . Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage von Endverbrauchersegmenten in Verbindung mit einfachen staatlichen Regeln und Vorschriften für die Gründung kleiner und mittlerer Produktionseinheiten das Marktwachstum ankurbelt. Europa ist aufgrund der großen Anzahl von Automobilunternehmen in der Region der zweitgrößte Markt.

Lagermarkt: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem Lagermarkt sind NSK Ltd., Schaeffler AG, JTEKT Corporation, SKF, The Timken Company, MinebeaMitsumi Inc., NTN Bearing Corporation, Danaher, RBC Bearings Incorporated und Rexnord Corporation.

