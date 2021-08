Bauinformationen Modellierung [BIM] Solutions-Märkte: So optimieren Sie die Marktstrategie

Markt für Building Information Modeling (BIM)-Lösungen: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den globalen Markt für Building Information Modeling (BIM)-Lösungen . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Building Information Modeling (BIM)-Lösungen im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über das globale Gebäude gründliche Einblicke und Prognosen bietet , mit einer CAGR von ~ 15 % wachsen Markt für Informationsmodellierungslösungen (BIM).

Building Information Modeling (BIM) ist eine visuelle 3D-Darstellung einer technischen Zeichnung, die Grundriss, Ansicht und Schnitt eines Gebäudes umfasst. Es ist eine Art digitales Fabrikationssystem, bei dem das tatsächliche Modell des Gebäudes mit genauem Wert digital konstruiert wird. Neben der 3D-Visualisierung umfasst BIM auch 4D und 5D, die jeweils Zeit- und Kostenpläne umfassen.

Darüber hinaus wird Building Information Modeling (BIM) aufgrund technischer Fortschritte in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC) weltweit weit verbreitet, und die Nachfrage nach spezieller Planungssoftware ist stark gestiegen. Infolgedessen wird für den Markt im Prognosezeitraum eine gesunde Wachstumsrate erwartet.

Markt für Building Information Modeling (BIM)-Lösungen: Dynamik

Regierungsinitiativen zur Steigerung der BIM-Einführungsrate: Laut McGraw Hill Construction Report 2018 zur Modellierung von Geschäftsinformationen fordern ca. 90 % der Projektbesitzer in Deutschland immer oder häufig den Einsatz von BIM-Software. Inzwischen verwenden 78 % der Auftragnehmer in AEC BIM-Software in Südkorea. Die Entwicklung von BIM signalisiert neue Möglichkeiten für die Baubranche. Die Akzeptanz von BIM hat in den letzten Jahren weltweit zugenommen. Einige Beispiele von Regierungen, die den Einsatz von BIM in Architektur und Bauwesen unterstützen, werden im Folgenden hervorgehoben:

80 % der Designer und Architekten in den Niederlanden verwenden BIM-Software sowohl für Nichtwohn- als auch für Wohnprojekte, was eine der höchsten Akzeptanzraten weltweit aufweist

Großbritannien gilt als eine der führenden Nationen der Welt, die die Einführung von BIM in der AEC-Branche fördert

Nach Angaben des indischen Ministeriums für Statistik und Programmimplementierung sind bei etwa 355 Projekten Kostenüberschreitungen und bei 552 Projekten eine zeitliche Eskalation vorgesehen. Die Implementierung von BIM hätte durch die Verkürzung der Bauzeit bis zu 20 % der Projektkosten einsparen können .

Im Jahr 2014 ordnete die Regierung von Singapur den Einsatz von BIM für Projekte mit einer Fläche von über 5.000 Quadratfuß an

Markt für Building Information Modeling (BIM)-Lösungen: Prominente Regionen

Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund der technologischen Fortschritte und der erheblichen Einführung der BIM-Technologie mit den neuesten Technologietrends in Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen eine starke Position auf dem globalen Markt für Gebäudeinformationsmodellierungslösungen (BIM) einnehmen ( AEC) Industrie in der Region. Die Akzeptanz von BIM-Lösungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum der Baubranche und die Sensibilisierung für die Vorteile von BIM-Tools mit ihrer Einführung Anfang 2000 das Marktwachstum in der Region unterstützen werden. Die US-Bauindustrie hat durch den Einsatz von Building Information Modeling (BIM) standardisierte Baustandards, um die Kapitalrendite (ROI) sowohl für Bauunternehmer als auch für Ingenieure zu verbessern. Außerdem haben die USA

Der Markt für Building Information Modeling (BIM)-Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum wird jedoch im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird hauptsächlich durch umfangreiche Regierungspolitik und Investitionen in Smart-City-Projekte bestimmt. Der Markt für Gebäudeinformationsmodellierungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Architektur-, Ingenieur- und Bauindustrie in China, Japan, Indien, Australien und ASEAN voraussichtlich erheblich wachsen.

Darüber hinaus ist die Akzeptanz von BIM bei großen Bauprojekten in China extrem hoch. Die Regierung hat Initiativen ergriffen, um die Implementierung von BIM für kleine und mittlere Bauunternehmen zu verbessern. Dies wiederum wird wahrscheinlich das Wachstum des Marktes für Building Information Modeling-Lösungen auslösen. Darüber hinaus werden Initiativen ergriffen, um den BIM-Einsatz in den Mitgliedsländern der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Kambodscha, Malaysia, Laos, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, Myanmar und Brunei Darussalam) zu fördern. So hat beispielsweise die Building Construction Authority (BCA) von Singapur für alle Neubauten die Verwendung von BIM-Technologien vorgeschrieben. Dies wiederum bietet wahrscheinlich erhebliche Chancen für den Markt für Building Information Modeling (BIM)-Lösungen.

