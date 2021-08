Batteriefreier drahtloser Sensor Marktumfang, Analyse, Größe, Anteil bis 2026

Drahtlose Sensoren verwenden eine Schnittstelle zur Radiofrequenzidentifikation (RFID), die keine Batterie benötigt. Der Sensor „sammelt“ die Funkenergie vom RFID-Lesegerät, schaltet dann die Sensorschaltung ein und streut (reflektiert) die digitalen Daten zurück zum RFID-Lesegerät. RFID (Radio Frequency Identification) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die es Benutzern ermöglicht, markierte Objekte eindeutig zu identifizieren. Es besteht aus zwei Hauptelementen; ein Lesegerät, das für die Übertragung der Befehle verantwortlich ist, und ein Tag, das die Befehle erfasst und die Identifizierung und alle anderen vom Lesegerät angeforderten zusätzlichen Informationen zurücksendet.

Sammlungen von winzigen, kostengünstigen drahtlosen Sensorknoten, die eine kontinuierliche, detaillierte und unauffällige Messung ermöglichen, haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Rasante Entwicklung, Produktionsanstieg in der Unterhaltungselektronik- und Medizinindustrie, zunehmende Anwendung von Ortungsgeräten, wachsende Nachfrage in der Verteidigungsindustrie sind einige der Faktoren, die das Wachstum des batterielosen drahtlosen Sensormarktes vorantreiben. Der Markt für batterielose drahtlose Sensoren ist ein schnell wachsendes Feld, da sich viele Sensorindustriellen auf die technologische Forschung und Verbesserungen der drahtlosen Sensortechnologie konzentrieren. Die drahtlose Technologie ist seit über einem Jahrzehnt auf dem Markt, aber das Wachstum dieses Marktes war immer noch nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt eine Reihe von Herausforderungen aus technischer und Endbenutzersicht, die sich als große Rückschläge für diese Technologie erweisen. Der Markt für batterielose drahtlose Sensoren wird in den kommenden Jahren aufgrund technologischer Fortschritte und des einfachen Zugangs wachsen. Es wird erwartet, dass die Akzeptanz von batterielosen drahtlosen Sensoren durch das wachsende Bewusstsein der Endbenutzer zunehmen wird.

Der Markt wird nach Art der RFID-Tags, Häufigkeit, Anwendung, Branche und geografischer Region segmentiert. Auf der Grundlage des Typs wird der Markt in aktive, passive, halbaktive Tags und andere unterteilt. Der Vorteil aktiver Tags besteht darin, dass ihre Lesereichweite relativ hoch ist: in der Größenordnung von Zehntel bis Hunderten von Metern. Es hat jedoch einen höheren Preis für Größe, Gewicht und Kosten. Auf der Grundlage der Frequenz wird der Weltmarkt in Niederfrequenz (125 kHz bis 135 kHz), Hochfrequenz (135 kHz bis 13,56 MHz) und Ultrahochfrequenz (über 13,56 MHz) unterteilt. Je nach Anwendung kann der Markt für batterielose drahtlose Sensoren in Objektverfolgung und -verfolgung, Gesundheits- oder Umweltüberwachung und andere unterteilt werden. Die Objektverfolgung dominiert den Markt aufgrund von Kostengünstigkeit, strengen Sicherheitsprotokollen,

Zur Unterstützung der Branche ist der globale Markt für batterielose drahtlose Sensoren in Automobil, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, Medizin und Gesundheitsverteidigung und andere unterteilt. Die rasante Entwicklung und die steigende Nachfrage in der Automobil-, Verteidigungs- und Medizintechnik haben die Entwicklung in diesem Segment vorangetrieben. Nach geografischer Region ist der globale Markt für batterielose drahtlose Sensoren in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Die rasante Entwicklung in Schwellenländern wie China und Indien sowie das Wachstum der Elektronikindustrie und die Produktionssteigerung in Branchen wie der Automobilindustrie werden das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum unterstützen

Akquisitionen und Fusionen, neue Produkteinführungen, Investitionen sowie Unternehmen und Entwicklungen sind die Schlüsselstrategien von Marktunternehmen, um ihr Wachstum auf dem Markt für batterielose drahtlose Sensoren sicherzustellen. Die Hauptakteure sind Genesic Semiconductor Inc, On Semiconductor, Renesas Electronics Corporation, Cree Incorporated, Infineon Technologies Ag, Norstel AB, ROHM Co Ltd, STMicroelectronics, Toshiba Corporation und United Microelectronics Corporation, BAE Systems, BSC Computer, Microsemi Corporation, Cardiomems, Chevron , Cymbet, Dust NetworksEmerson, Enocean, , ELTAV, Ember, Gastronics, Greenpeak, Microstrain und so weiter.

