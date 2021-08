Baryt Marktübersicht, Umfang und Entwicklungsaussichten bis 2031

Baryt-Markt: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Baryt-Markt. In Bezug auf den Umsatz wird der globale Baryt-Markt im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Baryt-Markt gründliche Einblicke und Prognosen bietet, voraussichtlich mit einer CAGR von ~ 5% wachsen.

Der globale Markt für Schwerspat wird weitgehend von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich der Verwendung von Schwerspat in verschiedenen Anwendungen wie Bohrschlamm, Pharmazeutika, Gummi und Kunststoffen und anderen. Der weltweite Anstieg der Energienachfrage hat zu einem deutlichen Anstieg der Öl- und Gasproduktion geführt. Ausländische Investitionen im Öl- und Gassektor haben weltweit zugenommen; Infolgedessen hat die Förderung von Öl und Gas deutlich zugenommen. Schwerspat wird als Beschwerungsmittel in Bohrschlamm bei der Öl- und Gasförderung verwendet. Dies wird voraussichtlich den Baryt-Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Baryt-Markt: Dynamik

Schwerspat wird hauptsächlich als Beschwerungsmittel in der Öl- und Gasindustrie verwendet. Der weltweite Energiebedarf ist nach einem Rückgang aufgrund der COVID-19-Pandemie deutlich gestiegen. Dies stärkt die Explorations- und Bohraktivitäten im Bereich der Öl- und Gasexploration. Somit treibt die Zunahme der Öl- und Gasförderung den globalen Schwerspatmarkt an.

Schwerspat wird als Füllstoff in Beschichtungen verwendet. Es wird als Pigment in Farben verwendet, während es als gewichteter Füllstoff in der Papier-, Textil- und Gummiindustrie verwendet wird. Es wird in der Lackindustrie häufig als Extender für Grundierungen verwendet, da es einen sauberen Weißgrad liefert. Es wird in Wänden und Untergründen verwendet, um glatte Wände zu verschönern. Aufgrund der zunehmenden Verwendung von Baryt als Füllstoff in Beschichtungen wird erwartet, dass der Baryt-Markt im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird.

Schwerspat wird als Füllstoff in der Gummiindustrie verwendet. Es trägt dazu bei, die Lebensdauer von Gummiprodukten zu verlängern, da die Produkte wasserdicht werden und ihre Haltbarkeit erhöht wird. Es hilft auch, die Kosten von Gummiprodukten zu senken. Auch die Festigkeit dieser Produkte erhöht sich und macht sie beständig gegen Laugen und Säuren. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Baryt geführt.

Schwerspat wird zunehmend in der Bauindustrie verwendet, insbesondere bei der Herstellung von Reaktoren. Schwerspat wird Betonzuschlagstoffen beim Bau eines Atomreaktors zugesetzt, da es Gammastrahlung absorbieren kann. Die Hersteller konzentrieren sich auf die Farben- und Kautschukindustrie, da der Anteil dieser Endverbrauchsindustrien am Schwerspatmarkt im Prognosezeitraum wahrscheinlich steigen wird.

Baryt-Markt: Prominente Regionen

Nordamerika dominiert den globalen Baryt-Markt. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 5% wachsen. Die steigende Nachfrage nach Bohrschlamm sowie Gummi und Kunststoffen treibt den Baryt-Markt in Nordamerika an. Die USA sind ein Schlüsselland des Baryt-Marktes in Nordamerika. Es hielt im Jahr 2020 einen großen Anteil am Baryt-Markt in Nordamerika. Es wird geschätzt, dass das Land im Prognosezeitraum seine beherrschende Stellung beibehält.

Der asiatisch-pazifische Raum ist auch eine Schlüsselregion des globalen Schwerspatmarktes. China führte den Schwerspatmarkt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2020 an. Die Präsenz einer großen Anzahl von Öl- und Gasexplorationsunternehmen treibt die Nachfrage nach Schwerspat in China an.

Baryt-Markt: Hauptakteure

Der globale Markt für Schwerspat wird durch die Präsenz wichtiger Akteure konsolidiert. Prominente Akteure auf dem globalen Baryt-Markt sind The Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Ltd., Ashapura Group, Anglo Pacific Minerals Ltd., Schlumberger Limited, Sojitz Corporation, PANDS GROUP, The Kish Company, Inc., ALCOR MINERALS, PVS Global Trade Pvt Ltd und Pulapathuri.

