Bambara-Bohnen-Markt – Globaler Branchenbericht, 2030

Markt für Bambarabohnen: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Bambara-Bohnen-Markt enthält globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem globalen Bambara-Bohnen-Markt wurden im Jahr 2020 auf ~112,8 Mio. US-Dollar geschätzt, was mit einer CAGR von ~5,8% auf ~199 Mio.

Verbraucher bevorzugen Exzellenz in Qualität und Service. Unternehmen investieren daher in Forschung und Entwicklung, um einzigartige und innovative Produkte von hoher Qualität zu schaffen, und konzentrieren sich auf die Einführung neuester Technologien, die es ihnen ermöglichen, hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Die Verbraucher bevorzugen in erster Linie Marken mit den besten Qualitätsprodukten und einer großen Auswahl an Optionen. Daher nimmt der Wettbewerb auf dem Bambara-Bohnen-Markt zu und die Verbraucher sind bereit, für hochwertige Produkte einen höheren Preis zu zahlen. Verbraucher bevorzugen beispielsweise Lebensmittelprodukte, die aus natürlichen Lebensmittelzutaten hergestellt werden, im Vergleich zu herkömmlichen Lebensmittelzutaten.

Steigende Nachfrage nach natürlichen und biologischen Zutaten

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Produkten mit höherem Nährstoffgehalt und natürlichen und biologischen Zutaten konzentrieren sich die Unternehmen stärker darauf, Bio-Bambara-Bohnen für Lebensmittel- und Getränkehersteller anzubieten. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Bio-Bambara-Bohnen bei Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln, da Unternehmen insbesondere Verbraucher ansprechen, die nach pflanzlichen Produkten suchen.

Derzeit bieten Hersteller von Bio-Bambara-Bohnen ihre Produkte auch Eigenmarken an, die Sportnahrung, Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduktion, Säuglingsnahrung und aromatisierte Proteinpulver anbieten.

Allergenfreie Naturprodukte zur Freisetzung von Wachstumspotenzial auf dem Bambara-Bohnen-Markt

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach allergenfreien Zutaten, unterstützt durch Umwelt- und Ernährungsbedenken, haben sich neue Möglichkeiten für Bambara-Bohnen ergeben. Die weltweite Nachfrage nach pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Bambara-Bohnen in formulierten Lebensmitteln wächst deutlich und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren zunehmen. Der schnelle Anstieg der Bambara-Bohnen wird durch veränderte Verbraucherpräferenzen unterstützt, einschließlich der Nachfrage nach gesünderer, allergenfreier Ernährung. Basierend auf den Ergebnissen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der FDA und anderer nationaler Umfragen, zeigt dies, dass etwa 10 Prozent der Amerikaner an irgendeiner Form von Nahrungsmittelallergie leiden. Obwohl von mehr als 170 Lebensmitteln berichtet wurde, dass sie allergische Reaktionen hervorrufen, werden die meisten schwerwiegenden Reaktionen durch acht Hauptallergene verursacht: Milch, Eier, Erdnüsse, Nüsse, Weizen, Soja, Fisch und Schalentiere.

