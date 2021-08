Ball Clay Markt Schleppende Wachstumsrate von 2020-2030 erwartet

Ball Clay-Markt – Übersicht

In den letzten zehn Jahren hat der exponentielle Anstieg der städtischen Bevölkerung weltweit zum Bau zahlreicher Gewerbe-und Wohngebiete geführt. Der boomende Bausektor, insbesondere in Entwicklungsregionen der Welt, wird in den kommenden Jahren voraussichtlich das Wachstum des globalen Ball Clay-Marktes ankurbeln. Kugelton, auch bekannt als “Kunststoffton”, wird in der Keramikindustrie auf der ganzen Welt häufig verwendet und ist einer der wichtigsten Bestandteile der Keramikentwicklung. Darüber hinaus wird Kugelton auch bei der Herstellung traditioneller Keramik verwendet, darunter Bodenfliesen, Sanitärkeramik, Geschirr sowie eine Reihe von technischen Keramiken und Elektroporzellanen.

Ball Clay Markt – Bemerkenswerte Entwicklungen

Mai 2020 schloss Sibelco die (2019 eingeleitete) Akquisition der in der Ukraine ansässigen Tonhersteller Euromineral LLC und des Kurdyumovsky Plant PrJSC in der Region Donezk ab. Es wird erwartet, dass diese Unternehmen unter dem Geschäftsbereich Fliesen, Engobes und Engineered Stone von Sibelco geführt werden. Die Akquisition stärkte die Marktposition des Unternehmens bei ukrainischem Ton, einem wichtigen Rohstoff für die weltweite Herstellung von Feinsteinzeug. Dezember 2019 erwarb Ashok Alco-Chem Limited 35.000 Aktien der Aeon Procare Private Limited, die dann eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ashok Alco-Chem Limited (AACL) wurde. Aeon Procare Private Limited beschäftigt sich mit der Vermarktung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten auf Mineralbasis.

Ball Clay Market-Treiber und Beschränkungen

Die zunehmende Urbanisierung fördert das Wachstum des Ball Clay-Marktes weltweit. Der Anstieg der Nachfrage nach einer festen Einkommensquelle in der Bevölkerung hat viele Menschen gezwungen, in städtische Gebiete zu ziehen. Diese wachsende Bevölkerung, die auf der Suche nach einer festen Einkommensquelle aus ländlichen Gebieten in die Städte abwandert, hat die Urbanisierung auf der ganzen Welt erhöht, in der Folge die Nachfrage nach Wohn-und Gewerbeflächen erhöht und den Wohnungs-und Immobiliensektor angekurbelt.

Viele Keramikhersteller verwenden Kugelton, um die gewünschte Plastizität zu erreichen und die nachteiligen Auswirkungen auf den Weißgrad und die Trocknungseigenschaften von Keramikmaterialien zu verringern. Die feine Partikelgröße der Kugel Ton in Pulverform von Keramik ist wasserdicht. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Kugelton aus mehreren industriellen Anwendungen wie feuerfestem Material für Öfen, Gießzapfen, Glasuren und Engoben sowie Wohnanwendungen (Sanitärkeramik, Bodenfliesen und andere) den globalen Kugeltonmarkt antreibt.

Ball Clay Markt-Geographische Segmentierung

Der Ball Clay-Markt ist in Bezug auf die Region in Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der globale Ball Clay-Markt wurde in Nordamerika (USA, Kanada und Rest von Nordamerika), Europa (Ukraine, Deutschland, Spanien, Frankreich, Niederlande, Italien, Großbritannien und Rest von Europa), Asien-Pazifik (China, Indien, Malaysia, Thailand und Rest von Asien-Pazifik), Mittlerer Osten und Afrika (GCC-Länder, Südafrika, Türkei und Rest von Mittlerer Osten und Afrika) und Südamerika (Peru, Argentinien, Brasilien und Rest von Südamerika) getrennt. Der globale Ball Clay-Markt wird vom asiatisch-pazifischen Raum dominiert. Die Fülle an Balltonvorkommen/ – minen und die Präsenz einer Reihe von Balltonproduzenten im asiatisch-pazifischen Raum haben dazu geführt, dass die Region einen größeren Wertanteil ausmacht. Die niedrigen Kosten von Ball Clay sind ein weiterer Grund für die Zunahme des Exports von Ball Clay aus der Region Asien-Pazifik auf der ganzen Welt, der in der Folge einen großen Marktanteil der Region ausmacht.

