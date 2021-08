Ayurvedische Zahnpasta-Marktanteil, Erkenntnisse bis 2031

Das zunehmende Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Fluorid, dem Hauptbestandteil von Zahnpasten, ermutigt viele Menschen, Zahnpasten aus natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen zu bevorzugen. Dieser Übergang wird dazu beitragen, die Wachstumsaussichten des globalen Marktes für ayurvedische Zahnpasta im Prognosezeitraum 2021-2031 zu verbessern.

Ayurvedische Zahnpasta wird aus zertifiziert biologischen und natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Prominente Inhaltsstoffe, die bei der Herstellung von ayurvedischer Zahnpasta verwendet werden, sind Aloe, Ringelblume, Pflanzenextrakte, ätherische Öle, Eukalyptusöle, Olivenöl, Neem, Basilikum, Minze, Gewürzextrakt und andere. Die Vertriebskanäle des ayurvedischen Zahnpastamarktes sind Online-Einzelhandel, Gemischtwarenladen, Apotheke, Online-Einzelhandel, Hypermärkte, Supermärkte und andere.

Die von Transparency Market Research (TMR) durchgeführten Untersuchungen zum Weltmarkt für ayurvedische Zahnpasta sind ein Schatz an Informationen für die Stakeholder und CXOs. Alle Informationen wurden systematisch in einem Bericht zusammengestellt, der den Stakeholdern wertvolle Einblicke in die jüngsten Trends, die Wettbewerbslandschaft, regionale Aspekte und viele andere Berührungspunkte bietet, die den Wachstumskurs des Ayurvedische Zahnpasta-Marktes beschreiben. Die Auswirkungen von COVID-19 wurden auch in dem Bericht behandelt, um die Interessengruppen auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen.

Was ist das Wettbewerbsszenario auf dem Markt für ayurvedische Zahnpasta?

Der Markt für ayurvedische Zahnpasta ist weitgehend fragmentiert. Viele Akteure stehen in einem harten Wettbewerb um die Stärkung ihrer Verbraucherbasis. Neue Produkteinführungen und die Hinzufügung neuartiger Inhaltsstoffe bilden den Kern der Wettbewerbslandschaft auf dem ayurvedischen Zahnpastamarkt. Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie strategische Kooperationen tragen zur Stärkung des Wachstumskurses bei.

Werbestrategien spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Einnahmen des Marktes für ayurvedische Zahnpasta. Die Hauptakteure entwickeln Strategien und vermarkten ihre Produkte effektiv für eine umfassende Promotion. Um beispielsweise den Kundenstamm im ländlichen Indien zu erweitern, wirbt Dabur India für seine Produkte bei religiösen Versammlungen und Jahrmärkten in indischen Dörfern. Sie stellen ihre Zahnpasten zu Testzwecken in Spendern aus, damit die Verbraucher sie ausprobieren können. Darüber hinaus sind Mundhygienekurse, Initiativen an Schulen und Hochschulen sowie Verbraucherkontaktprogramme prominente Strategien der Akteure. Diese Faktoren tragen dazu bei, die Wachstumsrate des Marktes für ayurvedische Zahnpasta zu steigern.

Einige etablierte Akteure auf dem ayurvedischen Zahnpastamarkt sind Himalaya Drug Company, Dabur India Ltd, Vicco Laboratories, Patanjali Ayurved und Colgate Palmolive Company.

Was sind die neuesten Trends auf dem Markt für ayurvedische Zahnpasta?

‘ Spezialisierungsquotient’ zieht beträchtliche Nachfrage an

Der Quotient „Spezialisierung“ verstärkt seinen Einfluss auf zahlreiche Konsumgüter und Produkte. Das Zahnpasta-Segment ist nicht dahinter. Der globale Zahnpastamarkt entwickelt sich schnell von traditionellen All-in-One-Zahnpasten zu Nischenangeboten wie Whitening-Zahnpasten, Minz-Zahnpasten, ayurvedische Zahnpasta usw. Diese seismische Verschiebung wird dem globalen Markt für ayurvedische Zahnpasta helfen, zwischen 2021 und ein starkes Wachstum zu verzeichnen 2031.

Die Einführung der ayurvedischen Zahnpasta von Colgate-Palmolive ist eine klassische Spezialisierung. Die ayurvedische Zahnpasta von Colgate for Diabetics ist eine Mischung aus Inhaltsstoffen wie Neem, Samenextrakt, Madhunashini und Amla. Diese Inhaltsstoffe sollen anaerobe Bakterien im Mund eliminieren, die bei Diabetikern bei oralen Problemen Anlass zur Besorgnis geben. Solche Entwicklungen verheißen Gutes für den ayurvedischen Zahnpastamarkt.

Veränderte Verbraucherpräferenzen steigern die Nachfrage

Verbraucher werden sich zunehmend der schädlichen Auswirkungen chemisch angereicherter Zahnpasten bewusst. Künstliche Inhaltsstoffe in herkömmlichen Zahnpasten haben sich als gesundheitsschädlich erwiesen. Auf der anderen Seite sind ayurvedische Zahnpasten frei von Fluoriden, künstlichen Süßstoffen etc. Somit werden diese Faktoren die Nachfrage nach ayurvedischen Zahnpasten erheblich steigern.

Was sind die regionalen Entwicklungen auf dem ayurvedische Zahnpasta-Markt?

Der Markt für ayurvedische Zahnpasta im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum 2021-2031 einen großen Wachstumsanteil einnehmen. Die Nachfrage nach ayurvedischen Produkten ist in der Region aufgrund ihrer Verwendung seit der Antike in Ländern wie Indien im Allgemeinen größer. Darüber hinaus wird die staatliche Unterstützung bei der Förderung ayurvedischer Produkte ein wichtiger Wachstumsfaktor sein. Der Markt für ayurvedische Zahnpasta in Nordamerika und Europa wird aufgrund der Verschiebung der Verbraucherpräferenzen von künstlichen zu natürlichen Produkten ebenfalls beträchtlich wachsen.

