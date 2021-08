Automotive Schiebedach Motor Markt Revolutionäre Chancen 2029

Schiebedächer für Pkw der Mittelklasse

Komfort ist einer der Fokusparameter der heutigen Automobilwelt und die Automobilhersteller versuchen ständig, nichts unversucht zu lassen, um diesen Parameter an ihre Kunden zu liefern. Während Sicherheitsnormen im Allgemeinen von den Regierungen entworfen werden, werden sie unter Berücksichtigung der Präferenzen des Kunden entworfen. Zusätzlich zu den bestehenden Komfortmerkmalen wie gute Sitzgelegenheiten, Beinfreiheit und HLK-Systeme zeigen Schiebedächer eine steigende Nachfrage der Kunden. Obwohl die Funktion bisher nur in Premium-Autos verfügbar war, hat die Bedeutung der Schiebedächer ihre Richtung auch in Richtung Mittelklasse-Segmente gedreht. Um sich von den Wettbewerbern, Hersteller wie Honda, Toyota,Volkswagen, Hyundai-Kia, etc. freuen uns darauf, Schiebedächer in ihren kommenden Starts weltweit einzuführen. Da die meisten Schiebedächer mit Hilfe verschiedener Antriebe und Motoren funktionieren, haben die Automobilzulieferer wie Bosch, Magna und Continental grünes Licht gegeben, indem sie sie an Automobilhersteller geliefert haben. Automobilhersteller freuen sich sehr, dieses Komfortmerkmal in südostasiatischen Ländern wie Indien, Indonesien, Malaysia und Thailand einzuführen, um die Nachfrage nach Personenkraftwagen zu steigern und den Markt wieder zu erobern

Automobil-Schiebedach-Motor-Markt: Segmentierungsanalyse

Der Automobil-Schiebedach-Motor-Markt kann basierend auf Vertriebskanal und Schiebedach-Typ klassifiziert werden. Basierend auf dem Vertriebskanal kann der Schiebedachmotor-Markt in OEM (Original Equipment Manufacturer) Aftermarket und Automobilteile Lieferanten klassifiziert werden. Basierend auf dem Schiebedachtyp kann der Schiebedachmotormarkt in Popup-Typ, Spoilertyp, Panoramatyp und Einbautyp eingeteilt werden.

Schiebedach ermöglichte es Automobilen, in ostasiatischen Ländern zu wachsen

Der globale Automobil-Schiebedach-Motorenmarkt ist in sieben geografische Regionen verteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Südasien (Indien, Thailand, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Rest Südasiens), Mittlerer Osten und Afrika sowie Ostasien (China, Japan und Südkorea). Der Automobil-Schiebedach-Motorenmarkt für Ozeanien (Australien & Neuseeland) kann in Südasien einbezogen werden, da der Marktanteil der Automobilherstellung in diesen beiden Ländern kaum unter zwei bis drei Prozent liegt. Europa und Nordamerika dominieren gemeinsam den globalen Markt für Schiebedachmotoren, da die meisten Automobilhersteller aus diesen beiden Regionen stammen. Der japanische Markt für Automobil-Schiebedachmotoren wird in naher Zukunft voraussichtlich ebenfalls ein deutliches Wachstum aufweisen. Auch die steigende Nachfrage nach Elektroautos soll zusammen mit dem batteriebetriebenen Schiebedach befriedigt werden. Länder wie China und Südkorea können aufgrund der positiven Aussichten der Automobilindustrie als aufstrebender Markt für Automobil-Schiebedachmotoren angesehen werden.

Cash-Reserven Erschöpft Inmitten Coronavirus

COVID-19 hat den Kampf für die bereits leidende Automobilindustrie verschärft. Da die meisten Automobilhersteller ihre Produktionsstätten mit hoher Kapazität allein in China hatten, wurden ihre Lieferketten sofort unterbrochen, weil die lokalen Ersatzteilhersteller ihre Produktion einstellten. Dies führte weiter zur Produktionsstilllegung der wichtigsten Akteure der Branche. Auch die Autohersteller mit geringer Liquidität und minimalen Cashflows erschöpften ihre Reserven, was zur Senkung ihrer Kreditlimits führte. Der Transport von Autoteilen ist ein weiterer Parameter, der aufgrund der Ausbreitung des pandemischen Coronavirus voraussichtlich stark beeinträchtigt wird.

IoT-fähige Schiebedachantriebe, um Dominanz zu schaffen

Die Welt der Automobilzulieferer ist ständig bestrebt, neue Technologien zu entwickeln, um die große Vision der Automobilindustrie zu erreichen. Diese großartige Vision basiert auf weit verbreiteter Elektrifizierung, fortschrittlichen Sicherheits-und Komforttechnologien, insbesondere IoT-fähigen Schiebedachsystemen, die mit der Elektromobilität gebündelt sind. Aber nicht alle Spieler können es sich leisten, diese Vision zu erfüllen, da die unbezahlbaren leichten und kompakten Schiebedachantriebe ein hohes Betriebsmoment für die Aktivierung von Schiebedächern erfordern. Und diejenigen, für die es ist, schaffen ständig Dominanz über die anderen. Und diese Dominanz der Top-Player wie Robert Bosch, Denso Corp, Magna International Inc, Continental und ZF Friedrichshafen zwingt ihre jüngeren Spieler wie Omron Corp, Dura Automotive systems, Preh usw. fusionen und Übernahmen zu berücksichtigen.

Der Forschungsbericht präsentiert eine umfassende Bewertung des Marktes für Schiebedächer für Kraftfahrzeuge und enthält durchdachte Einblicke, Fakten, historische Daten sowie statistisch unterstützte und branchenvalidierte Daten. Es enthält auch Projektionen unter Verwendung geeigneter Annahmen und Methoden. Der Automotive Sunroofs Motors Market Report bietet Analysen und Informationen nach Marktsegmenten wie Produkttyp, Größe und Endverbraucherbranchen.

Der Automotive Sunroofs Motors Market Report ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativen und quantitativen Bewertungen durch Branchenanalysten und Inputs von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Automotive Sunroofs Motors Market Report bietet eine eingehende Analyse der Markttrends, makroökonomischen Indikatoren und maßgeblichen Faktoren sowie der Marktattraktivität je nach Segment. Der Automotive Sunroofs Motors Market Report bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen ab.

