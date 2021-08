Automotive Human-Machine-Schnittstellenmarkt – Industrie Erkenntnisse durch Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Transparency Market Research hat einen neuen Bericht zum globalen Markt für Human-Machine-Interfaces (HMI) für den Prognosezeitraum 2019–2027 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wird der weltweite Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobilbereich bis 2027 voraussichtlich ~ 27 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~ 7% wachsen.

Globaler Automotive-HMI-Markt: Wichtige Erkenntnisse

Dem Bericht zufolge steigt die Durchdringung der Automobil-HMIs stetig, angeführt von der Einführung neuer Technologien und der Einführung intelligenter Funktionen wie Sprach- und Gesichtserkennung.

Das Segment Infotainment-Systeme hatte aufgrund der hohen Verbreitung von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen einen bedeutenden Anteil am weltweiten Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Automobilindustrie. Allerdings nimmt die Integration unterschiedlicher Schnittstellen in allen Systemen zu, was wiederum den Automotive-HMI-Markt vorantreibt.

Der asiatisch-pazifische Raum hielt 2018 einen bemerkenswerten Anteil am globalen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobilbereich. Der Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~ 7% im Prognosezeitraum erheblich wachsen .

Darüber hinaus hat die zunehmende Neigung der Automobilindustrie zu Fahrzeugkonnektivität und intelligentem Transport die Hersteller dazu veranlasst, Automobil-HMIs in Fahrzeuge zu integrieren.

Expansion des globalen Marktes für Automobil- HMIs

Eine automobile Mensch-Maschine-Schnittstelle ist eine Schlüsselkomponente intelligenter und autonomer Fahrzeuge. Daher wird erwartet, dass der globale Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Automobilindustrie aufgrund der Fortschritte der Technologien in der Automobilindustrie expandieren wird.

Wichtige Premium-Fahrzeughersteller wie AB Volvo, BMW AG, Daimler AG und Volkswagen Group übernehmen in hohem Tempo technisch fortschrittliche Funktionen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung von HMI-Systemen durch wichtige Automobilhersteller wie Continental AG, Harman, Alpine, Denso Corporation, Tata ELXSI und Valeo den globalen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobilbereich mit einer deutlich hohen Wachstumsrate ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass die steigende Präferenz für Spracherkennungs- und Sprachbefehlsfunktionen in Fahrzeugen den globalen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobilbereich im Prognosezeitraum antreiben wird.

Die zunehmende Integration informativer Bildschirme in Infotainment-Systeme für Fahrer und Passagiere wird voraussichtlich ein Schlüsselfaktor sein, der die globale Mensch-Maschine-Schnittstelle im Automobil verbessert Sicherheitsfaktor von Fahrzeugen, indem die Ablenkungsgefahr des Fahrers verringert wird. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach diesen Produkten in Europa und Nordamerika.

Aufgrund der hohen Durchdringung von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen hielt das Segment Infotainment-Systeme produktbezogen einen wesentlichen Anteil am weltweiten Markt für Automotive-HMI. Darüber hinaus werden wahrscheinlich auch Fortschritte in der Technologie und die Integration mehrerer Schnittstellen für ein einzelnes System den globalen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Automobilindustrie antreiben. Andere Segmente wie Head-up-Displays und lenkermontierte Schnittstellen dürften auf dem globalen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Automobilindustrie sehr lukrativ sein.

Basierend auf der Schnittstelle hatte das mechanische Segment einen großen Anteil am globalen Markt für Automobil-HMI. Derzeit sind die meisten in Fahrzeugen verwendeten Schnittstellen Touchscreen-fähig, was dem mechanischen Segment zuzuordnen ist. Damit hielt das Segment einen beachtlichen Anteil am weltweiten Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobilbereich. Die Durchdringung anderer Schnittstellen steigt mit hoher CAGR und die Integration von Sprachbefehls- und Gesichtserkennungsschnittstellen nimmt deutlich zu. Unter den neuesten kompakten SUV-Fahrzeugen der Mittelklasse ist der MG Hector ein bemerkenswertes Fahrzeug, das mit Sprachbefehlsfunktionen ausgestattet ist, was seine Popularität auf dem Markt steigert. Folglich werden andere Fahrzeughersteller wahrscheinlich solche Systeme in ihre Fahrzeuge integrieren, um ihren Anteil am weltweiten Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobil zu festigen.

Sprachbefehls- und Gesichtserkennungsfunktionen erhöhen auch die Sicherheit von Fahrzeugen, indem sie die Ablenkungsgefahr verringern und das Fahrzeug vor Diebstahl schützen. Die steigende Präferenz der Verbraucher für Sicherheits- und Sicherheitsfunktionen wird wahrscheinlich die Segmente der Spracherkennungs- und Gesichtserkennungsschnittstellen des globalen Marktes für Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Automobilindustrie vorantreiben.

Regionale Analyse des globalen Automotive- HMI- Marktes

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Automobil-HMI in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum hielt aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Herstellern in China, Indien, Japan und Südkorea einen herausragenden Anteil am globalen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobilbereich. Es wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz der Konnektivitätsfunktion für Personen- und Nutzfahrzeuge im gesamten asiatisch-pazifischen Raum den Automobil-HMI-Markt in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen im Automobilbereich sind Alpine, Altran, Clarion, Continental AG, Denso Corporation, EAO, Harman International, Luxoft, Magneti Marelli, Nuance, Panasonic, Robert Bosch GmbH, Socionext, Tata ELXSI, Valeo Visteon , und Yazaki.

Der globale Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen in der Automobilindustrie wurde wie folgt unterteilt:

Automobil-HMI-Markt nach Produkt Infotainment-Systeme Fenster-/Türsteuerungen Kombiinstrumente Head-up-Displays Lenkräder

Automobil-HMI-Markt nach Fahrzeug Passagierfahrzeuge Schrägheck Limousinen SUVs Nutzfahrzeuge

Automobil-HMI-Markt nach Schnittstelle Sprachbefehl Gesichtserkennung Gestenerkennung Mechanisch

Automobil-HMI-Markt nach Regionen Nordamerika uns Kanada Europa Deuschland Vereinigtes Königreich Italien Frankreich Spanien Rest von Europa Asien-Pazifik China Indien Japan ASEAN Rest Asien-Pazifik Naher Osten & Afrika GCC Südafrika Restlicher Naher Osten & Afrika Lateinamerika Brasilien Mexiko Rest Lateinamerika



