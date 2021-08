Auswirkungen von Covid-19 auf den Wollastonit-Markt

Wollastonit-Markt: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Wollastonit-Markt. In Bezug auf den Umsatz wird der globale Wollastonit-Markt im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Wollastonit-Markt gründliche Einblicke und Prognosen bietet, voraussichtlich mit einer CAGR von 8,79 % wachsen.

Der globale Wollastonit-Markt wird im Wesentlichen von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter die Verwendung von Wollastonit in verschiedenen Anwendungen wie Keramik, Farben und Beschichtungen, Kunststoff- und Gummiherstellung, Metallurgie und Reibungsprodukten. Die weltweit steigende Nachfrage nach Keramik hat zu einem deutlichen Anstieg der Verwendung von Wollastonit zur Steigerung der Produktionsleistung geführt. Das Wachstum der Produktion und der Nachfrage nach Keramik und verwandten Produkten wird voraussichtlich der Hauptgrund für die Expansion des Wollastonit-Marktes sein.

Wollastonit-Markt: Dynamik

Wollastonit wird hauptsächlich bei der Herstellung von Keramik verwendet. Die weltweite Nachfrage nach Keramik ist stark gestiegen. Dies kurbelt die Produktion von Wollastonit in mehreren Ländern an. So treibt die steigende Produktion von Fliesen, Bechern, Geschirr, Kochgeschirr und Sanitärkeramik den globalen Wollastonit-Markt an

Wollastonit wird zunehmend als Ersatz für kurzfaserigen Asbest in feuerbeständigen Wandplatten, Zementprodukten und Reibprodukten verwendet. Wollastonit ist ein wichtiger Zusatz in Reibprodukten wie Bremskolben, Bremsbelägen und Kupplungen. In Nordamerika werden Asbestformulierungen für Reibprodukte aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit und der Struktur mit hohem Aspektverhältnis durch Wollastonit ersetzt. Außerhalb der USA wird Wollastonit auch als Ersatz für Asbest in Dichtungen verwendet.

Wollastonit ist beständig gegen chemische Angriffe und stabil bei hohen Temperaturen. Es verbessert die Biege- und Zugfestigkeit und ist damit ein idealer Ersatz für Asbest in Produkten wie Dämmstoffen für Platten und Platten, Farben und Beschichtungen, Kunststoffen, Dachziegeln und Reibungsvorrichtungen (Bremsen und Kupplungen). Darüber hinaus sind die Kristallstruktur und die physikalischen Eigenschaften von Wollastonit bei nahezu 1.120°C stabil, was Wollastonit zu einer idealen Alternative zu Asbest bei Wärmedämmungsanwendungen macht.

Wollastonit-Markt: Prominente Regionen

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Wollastonit-Markt. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 8,39 % wachsen. Die steigende Nachfrage nach Wollastonit in verschiedenen Endverbraucherbranchen wie Bau- und Automobilindustrie treibt den Wollastonit-Markt im asiatisch-pazifischen Raum an. China ist ein wichtiger Wollastonit-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Es hielt im Jahr 2020 einen großen Anteil am Wollastonit-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird geschätzt, dass das Land im Prognosezeitraum seine beherrschende Stellung in der Region beibehält.

Nordamerika ist auch eine bedeutende Region des globalen Wollastonit-Marktes. Die USA waren 2020 führend auf dem Wollastonit-Markt in Nordamerika. Die Präsenz einer großen Anzahl von Wollastonit-Herstellern treibt die Nachfrage nach Wollastonit in Nordamerika an.

Wollastonit-Markt: Hauptakteure

Der globale Wollastonit-Markt wird durch die Präsenz wichtiger Akteure konsolidiert. Prominente Akteure auf dem globalen Wollastonit-Markt sind die Nordkalk Corporation, Wolkem, Imerys S.A., ACBM JSC, R.T. Vanderbilt Holding Company Inc., Canadian Wollastonite, Xinyu South Wollastonite Co., Ltd, Lishu Dadingshan Wollastonite Co. Ltd, Changxing Earth New Type of Material Co., Ltd und Jilin Shanwei Wollastonite Mining CO., LTD

