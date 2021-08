Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt für superabsorbierende Polymere

Markt für superabsorbierende Polymere: Einführung

Wertmäßig wird der globale Markt für superabsorbierende Polymere voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5 % wachsen und bis 2030 15 Mrd wird im Prognosezeitraum als führende Region des globalen Marktes für superabsorbierende Polymere geschätzt. Der Bereich Körperpflege und Hygiene wird voraussichtlich in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten für den Markt für superabsorbierende Polymere bieten.

Markt für superabsorbierende Polymere: Haupttreiber und Hemmnisse

Der Anstieg der Inzidenzrate von Krankheiten wie diabetisches Geschwür, Druckgeschwür und venöses Stauungsgeschwür in der geriatrischen Bevölkerung hat die Nachfrage nach fortschrittlichen Verletzungspflegeprodukten wie superabsorbierenden Polymerprodukten erhöht. Sie gelten aufgrund ihres hohen Wassergehalts, der dazu beiträgt, ein feuchtes Wundmilieu und eine kühle und nicht haftende Oberfläche aufrechtzuerhalten, als ideal für den Einsatz in Wundverbänden. Sie verhindern auch die Wärmeaufnahme und bieten den Patienten Komfort. Daher wird erwartet, dass nachgewiesene Vorteile von superabsorbierenden Polymerprodukten wie verbesserte Wasserrückhaltefähigkeit, kontrollierte Freisetzung und Konservierung gelagerter Komponenten den globalen Markt für superabsorbierende Polymere im Prognosezeitraum antreiben werden.

Die zunehmende Verwendung von superabsorbierenden Polymeren in Wegwerf-Babywindeln und Hygieneprodukten treibt den globalen Markt für superabsorbierende Polymere an. Diese Polymere werden in Form von absorbierenden Schichten im Kern der Windeln hinzugefügt. Dies hilft ihnen, die Flüssigkeit aufzunehmen, die dann in Gel umgewandelt wird. Dies schützt das Baby vor Hautausschlägen. Darüber hinaus hat der Anstieg der Geburtenraten zum Anstieg der Nachfrage nach Babywindeln beigetragen. Dies wiederum wird voraussichtlich den Markt für superabsorbierende Polymere weltweit deutlich ankurbeln.

Mehrere Akteure haben aufgrund der hohen Nachfrage nach superabsorbierenden Polymeren in verschiedenen industriellen Anwendungen strategische Initiativen wie Kapazitätserweiterungen ergriffen, um ihr Geschäft mit superabsorbierenden Polymeren auszubauen. Dies wird voraussichtlich auch den Markt für superabsorbierende Polymere im Prognosezeitraum ankurbeln. Im Oktober 2018 erweiterte Nippon Shokubai Co., Ltd. beispielsweise seine Produktionskapazität für superabsorbierende Polymere in seiner Produktionsstätte in Zwijndrecht, Niederlande. Das neue Werk hat eine Produktionskapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr. Dieser Schritt soll dem Unternehmen helfen, die steigende Nachfrage nach superabsorbierenden Polymeren zu decken. Die Volatilität der Rohstoffpreise ist eine wesentliche Einschränkung des globalen Marktes für superabsorbierende Polymere. Acrylsäure, die aus Propylen hergestellt wird, ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung superabsorbierender Polymere. Rohstoffpreisschwankungen sind für Hersteller von superabsorbierenden Polymeren ein großes Problem, da der Preis von Acrylsäure anfällig für Rohölpreisschwankungen ist.

Markt für superabsorbierende Polymere: Prominente Segmente

Wertmäßig hielt das Natriumpolyacrylat-Segment im Jahr 2019 den größten Anteil am globalen Markt für superabsorbierende Polymere. Dieser Trend wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich aufgrund der erheblichen Verwendung von Acrylat in der Bau- und Medizinindustrie fortsetzen. Je nach Anwendung machte das Hygienesegment im Jahr 2019 einen erheblichen Anteil am weltweiten Markt für superabsorbierende Polymere aus. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass das nicht-hygienische Segment im Prognosezeitraum schneller expandiert.

Wettbewerbslandschaft

Zu den wichtigsten globalen Herstellern superabsorbierender Polymere gehören Evonik Industries AG, BASF SE, Nippon Shokubai Co., Ltd, LG Chem Ltd., Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd, Sanyo Chemical Industries und KAO Corporation. Die Volatilität der Rohstoffpreise der superabsorbierenden Polymere ist eine erhebliche Barriere für neue Marktteilnehmer.

