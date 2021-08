Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Schilddrüsenkrebsdiagnostik

Markt für Schilddrüsenkrebsdiagnostik: Einführung

• Schilddrüse besteht aus Schilddrüsenzellen, die Jod aus der Nahrung aufnehmen und in Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) umwandeln. Diese Hormone werden in den Blutkreislauf abgegeben und spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Stoffwechsels. Eine normale Schilddrüse produziert etwa 80 % T4 und 20 % T3. Die Schilddrüse ist anfällig für verschiedene Probleme, darunter Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) und Schilddrüsenknoten, Autoimmunthyreoiditis (Hashimoto-Thyreoiditis) und papilläres Schilddrüsenkarzinom.

• Schilddrüsenkrebs ist eine Form von bösartigem Krebs, der von den parfollikulären und follikulären Schilddrüsenzellen ausgeht. Behandlungen für Schilddrüsenkrebs sind die chirurgische Entfernung der Schilddrüse, die radioaktive Ablation und die Suppressionstherapie des Schilddrüsen-stimulierenden Hormons (TSH).

• Das papilläre Schilddrüsenkarzinom ist eine sehr häufige Form von Schilddrüsenkrebs und macht etwa 80 % aller nachgewiesenen Schilddrüsenkarzinome aus. Papilläre Schilddrüsenkarzinome sind gut differenzierte Tumoren, die im Frühstadium weitgehend asymptomatisch bleiben können und nur durch eine Raumforderung oder einen Knoten im Nacken gekennzeichnet sind. Papillärer Schilddrüsenkrebs hat eine hohe Überlebensrate, eine bessere Prognose und kann in den meisten Fällen geheilt werden, im Gegensatz zu seltenem anaplastischem Schilddrüsenkrebs, der schnell wächst und sich ausbreitet und eine geringere Chance auf Heilung hat.

• Follikuläres Schilddrüsenkarzinom macht 10 bis 15 % aller Schilddrüsenkarzinome aus. Sie tritt häufiger bei Frauen und älteren Patienten mit einem Verhältnis von Frauen zu Männern von 3:1 und einem Durchschnittsalter von 60 Jahren zum Zeitpunkt der Diagnose auf. Laut der American Society of Clinical Oncology (ASCO) wurde 2019 in den USA bei schätzungsweise 52.070 Erwachsenen (14.260 Männer und 37.810 Frauen) Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Somit treibt ein Anstieg der Fälle von follikulärem Schilddrüsenkrebs das follikuläre Schilddrüsenkarzinom voran Behandlungsmarkt ein.

Haupttreiber und Hemmnisse des globalen Marktes für Schilddrüsenkrebs-Diagnostik

• Der weltweite Markt für die Behandlung von Schilddrüsenkarzinomen wird durch eine Zunahme der Inzidenz von Schilddrüsenerkrankungen wie Hypothyreose und Hyperthyreose angetrieben. Anstieg der Zahl der Patienten mit Autoimmunerkrankungen (die einen Hauptrisikofaktor für Schilddrüsenerkrankungen darstellen). Zum Beispiel wird Morbus Basedow als Hauptfaktor für die stetige Zunahme von Schilddrüsenerkrankungen, einschließlich Krebs, angesehen. Darüber hinaus nimmt die Prävalenz von Schilddrüsenkrebs in den Industrieländern konstant zu. Dies stärkt den globalen Markt für Schilddrüsenkrebsdiagnostik.

• Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) haben festgestellt, dass Schilddrüsenerkrankungen schnell zunehmen und verlangen nach neuen und wirksamen Schilddrüsentherapeutika zur Behandlung

• Alter, Geschlecht und Exposition gegenüber schädlicher Strahlung sind Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung von Schilddrüsenkrebs

• Mehrere private und staatliche Organisationen sowie wichtige Unternehmen engagieren sich für die Sensibilisierung für Schilddrüsenerkrankungen durch Aufklärungskampagnen in Entwicklungs- und Industrieregionen. Diese Programme würden das Bewusstsein für Schilddrüsenkrebs in der Patientenpopulation erhöhen, was zu einer höheren Akzeptanz von Schilddrüsentherapeutika führen würde.

Asien-Pazifik wird führender globaler Markt für Schilddrüsenkrebsdiagnostik

• In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Schilddrüsenkrebsdiagnostik in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für die Behandlung von follikulärem Schilddrüsenkarzinom. Es wird erwartet, dass es seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten wird. Dies ist auf eine steigende Nachfrage nach minimal-invasiven Behandlungen und eine stärkere Fokussierung auf die Patientensicherheit sowie den Fortschritt bei Technologien und etablierten Vertriebskanälen zurückzuführen.

• Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird jedoch im Prognosezeitraum aufgrund eines Anstiegs der Gesundheitsausgaben und der Verbesserung der Gesundheitseinrichtungen voraussichtlich mit einer deutlichen Wachstumsrate wachsen

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Schilddrüsenkrebsdiagnostik

Der weltweite Markt für Schilddrüsenkrebsdiagnostik ist fragmentiert, mit einer großen Anzahl kleiner und großer Unternehmen

