Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für prothetische Bandscheibenkerne

Markt für prothetische Bandscheibenkerne: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für prothetische Bandscheibenkerne im Jahr 2019 auf ~ 92 Mio. US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er im Prognosezeitraum mit einer moderaten CAGR wächst. Die Bandscheibenkernprothese ist ein Wirbelsäulenimplantat auf Hydrogelbasis, das als Zusatzbehandlung für Patienten mit degenerativer Bandscheibenerkrankung und Herniation verwendet wird, bei denen ein chirurgischer Eingriff die einzige Option ist. Die Bandscheibenkernprothese bietet ein alternatives, kostengünstiges und minimal-invasives Verfahren zum totalen Bandscheibenersatz. 1996, C. D. Ray stellte das erste PDN-Gerät vor, das erste Nukleus-Ersatzgerät, das entwickelt wurde, um die Funktionen der Bandscheibe zu ersetzen, die durch Degeneration verloren gegangen sind. Der globale Markt für prothetische Bandscheibenkerne wird durch die weltweite Zunahme der Prävalenz von Wirbelsäulenerkrankungen, die Zunahme der weltweiten geriatrischen Bevölkerung und die hohe Nachfrage nach minimal-invasiven Operationen auf der ganzen Welt angetrieben.

Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für prothetische Bandscheibenkerne, gefolgt von Europa, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Die Dominanz der Region ist auf die hohe Prävalenz und den Anstieg der Inzidenzraten degenerativer Bandscheibenerkrankungen, eine gut etablierte Gesundheitsindustrie und die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung in der Region zurückzuführen.

Hohe Prävalenz und steigende Inzidenz von Wirbelsäulenerkrankungen als Antrieb für den Weltmarkt

Die Zunahme der Inzidenz von Wirbelsäulenerkrankungen wie degenerativen Bandscheibenerkrankungen und Spinalkanalstenose hat die Verwendung von Wirbelsäulenimplantaten vorangetrieben. Schätzungsweise 266 Millionen Menschen sind jedes Jahr von einer degenerativen Lendenwirbelsäulenerkrankung und Kreuzschmerzen betroffen. Nach Angaben des Hebrew SeniorLife Institute for Ageing Research ist etwa ein Drittel der Menschen im Alter zwischen 40 und 59 Jahren von einer mittelschweren bis schweren degenerativen Bandscheibenerkrankung betroffen und etwa die Hälfte der Bevölkerung von mittelschwerer bis schwerer Arthrose. Die Prävalenz von Bandscheibenverengung und Gelenksarthrose stieg bei Personen zwischen 60 und 69 Jahren bzw. 70 und 89 Jahren um das 2- bis 4-Fache. Erkrankungen der Wirbelsäule sind ein wichtiges gesundheitliches und soziales Problem, da sie weltweit zu Behinderungen beitragen. Die Befragten berichten häufig von einer Wirbelsäulenerkrankung als Kreuzschmerzen, unabhängig von der tatsächlichen Diagnose oder Ursache der Erkrankung. Daher ist die hohe Prävalenz und der Anstieg der Inzidenzrate von Wirbelsäulenerkrankungen weltweit ein wichtiger Faktor, der den Markt für prothetische Bandscheibenkerne im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.

Markt für prothetische Bandscheibenkerne: Prominente Regionen

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für prothetische Bandscheibenkerne in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2019 den weltweiten Markt für Bandscheibenkernprothesen, gefolgt von Europa. Die USA dominierten 2019 den Markt für Bandscheibenkernprothesen in Nordamerika aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure, des technologischen Fortschritts, der Einführung minimal-invasiver Operationen und angemessener Erstattungsrichtlinien. Dies wiederum soll den Markt in der Region ankurbeln. Der Markt für Bandscheibenkernprothesen im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen Technologien und die Durchdringung von Forschungsaktivitäten in der gesamten Region.

Strategische Akquisitionen und Kooperationen von Schlüsselakteuren zur Förderung des globalen Marktes

Der globale Markt für prothetische Bandscheibenkerne ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure konsolidiert. Der Markt wird von Key Playern mit starker geografischer Präsenz dominiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für prothetische Bandscheibenkerne zählen die Stryker Corporation, Zimmer Biomet Holdings, Inc, DePuy Synthes (Johnson & Johnson), NuVasive, Inc und Orthofix International NV Im März 2018 erwarb Orthofix International NV Spinal Kinetics, Inc., ein führender Entwickler und Hersteller von Hals- und Lendenwirbelscheibengeräten. Das Produktportfolio der spinalen Kinetik umfasst M6-C zervikale und M6-L lumbale künstliche Bandscheiben für Patienten mit degenerativen Bandscheibenerkrankungen. Im November 2018 unterzeichneten Xian Janssen (Janssen Global Services, LLC) und Ali Health eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Etablierung eines neuen Modells von Internet-Gesundheitsdiensten. Die pharmazeutische Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, Xian Yangsen Pharmaceutical Co., Ltd. (Janssen Global Services, LLC), gab bekannt, dass sie mit der Flaggschiff-Plattform der Alibaba Group im Bereich der medizinischen Gesundheit zusammenarbeitet.

