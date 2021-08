Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt für Gaskompressoren

Markt für Gaskompressoren: Einführung

Die Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für Gaskompressoren. In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für Gaskompressoren im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen Gaskompressor gründliche Einblicke und Prognosen bietet, mit einer CAGR von ~ 4 % wachsen.

Der globale Markt für Gaskompressoren wird weitgehend von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter der Ausbau der chemischen Industrie und die laufenden Investitionen in den Bau einer Öl- und Gaspipeline. Darüber hinaus ist der wachsende Einsatz von energieeffizienten Gaskompressoren auch ein Schlüsselfaktor, der den globalen Gaskompressormarkt vorantreiben wird.

Markt für Gaskompressoren: Dynamik

Regierungen auf der ganzen Welt ergreifen zunehmend Initiativen, um Emissionen zu reduzieren und Umweltschutznormen einzuhalten, indem sie die Verwendung von komprimiertem Erdgas (CNG)-Kraftstoffen und Erdgasfahrzeugen (NGVs) fördern. Verbesserte Leistung, reduzierte Wartungskosten, niedrige Kraftstoffkosten und starke Lagertanks treiben die Popularität von CNG als Kraftstoffquelle voran. Dadurch ist die Nachfrage nach CNG-Tankstellen gestiegen. Dies wiederum belebt den Markt für Gaskompressoren.

Die vorhandene CNG-Tankstelleninfrastruktur reicht nicht aus, um die steigende Nachfrage nach CNG-Kraftstoff zu decken. Dies wird voraussichtlich den Bedarf für die Installation neuer CNG-Tankstellen erhöhen und so die Einführung von Gaskompressoren beschleunigen.

Nach Angaben des European Alternative Fuels Observatory erreichte die Zahl der CNG-Autos in Europa im Jahr 2020 ~1,2 Millionen. Dieser Anstieg der Zahl der CNG-Fahrzeuge wird voraussichtlich in den nächsten Jahren zunehmen und somit den Bedarf an einer CNG-Betankungsinfrastruktur erhöhen.

In Indien hat die Akzeptanz von CNG-Fahrzeugen im ganzen Land stark zugenommen. Derzeit liegt die Verbreitung von CNG-Fahrzeugen in Indien bei etwa 30 Autos pro 1.000 Einwohner. Dies wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch zunehmen, da Elektrofahrzeuge für die Menschen in Indien immer noch nicht erschwinglich sind. Die indische Regierung konzentriert sich darauf, das Land auf eine Gaswirtschaft umzustellen. Sie drängt auf eine Erhöhung der CNG-Tankstellen auf 10.000 landesweit bis 2030.

In Bezug auf den Typ dominierte das Segment mit Öleinspritzung im Jahr 2020 den globalen Markt für Gaskompressoren. Das Segment wird zwischen 2021 und 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,78% wachsen. Ein öleingespritzter Kompressor verwendet Öl, um die Kompressionskammer und Teile zu schmieren.

In Bezug auf Kompressoren machte der Verdrängerkompressor im Jahr 2020 einen Schlüsselanteil des globalen Gaskompressormarktes aus. Der Verdrängerkompressor umfasst Kolbenkompressoren und Rotationsschraubenkompressoren. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Nachfrage nach Schraubenkompressoren in der Endverbraucherindustrie die Nachfrage nach Verdrängerkompressoren ankurbelt.

Markt für Gaskompressoren: Prominente Regionen

Der Markt für Gaskompressoren im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. China dominierte 2020 den Markt für Gaskompressoren im asiatisch-pazifischen Raum. Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen in die Exploration und Produktion von Öl und Gas; und laufende Investitionen in die Pipeline-Infrastruktur sind Schlüsselfaktoren für den Markt für Gaskompressoren im asiatisch-pazifischen Raum.

Der Markt für Gaskompressoren in Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund der Expansion der chemischen Industrie in der Region voraussichtlich deutlich wachsen. Laut Germany Trade & Invest machte das Land im Jahr 2019 27 % des gesamten Umsatzes der chemischen Industrie in den Ländern der Europäischen Union aus.

Markt für Gaskompressoren: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Gaskompressoren sind Atlas Copco AB, Ingersoll Rand, General Electric, Siemens, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd., KAESER KOMPRESSOREN, Hitachi Ltd., BAUER COMP Holding GmbH, Howden Group, Kobe Steel, Ltd. ., JP Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH und Ariel Corporation.

