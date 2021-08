Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt für Doppelrotor-Windturbinen

Doppelrotor-Windkraftanlage: Einführung

• Die Doppelrotor-Windturbine besteht aus zwei Rotorsystemen auf demselben Turm, die horizontal am Wind und am Wind positioniert sind, und einem vertikal im Turm installierten Generator

• Die Doppelrotor-Windturbine wird unter Verwendung von zwei Rotorsystemen auf derselben Welle konstruiert, die sich in dieselbe Richtung drehen. Der rechtwinklige Antrieb in der Gondel dreht eine Antriebswelle, um die Leistung im Turm zu Generatoren zu übertragen, die am Fuß der Turbine montiert sind.

• Die Doppelrotor-Windturbine muss auf einer vertikalen Achse am höchsten Punkt eines Hauses oder Gebäudes montiert werden. Es besteht aus zwei Rotoren mit drei Schaufeln, die 120 Grad voneinander entfernt sind, sodass zwischen den beiden Rotoren, der Schaufelgeometrie und dem Turbinendesign Platz ist.

• Doppelrotor-Windturbine wird verwendet, um den maximalen Leistungskoeffizienten einer Windturbine zu verbessern. Darüber hinaus hat eine Doppelrotor-Windturbine den Vorteil einer zusätzlichen Energiegewinnung. Die vom vorderen Rotor verschwendete Windenergie kann vom hinteren Rotor genutzt werden. Somit wird ein doppeltes Drehmoment von Front- und Heckrotor erreicht.

Haupttreiber des globalen Dual-Rotor-Windturbinen-Marktes

• Doppelrotor-Windturbinen können verwendet werden, um die durch Luftvermischung verursachten Nachlaufverluste zu mindern. Es kann auch verwendet werden, um die Turbinenleistung und die Effizienz von Windparks zu verbessern. Nachlaufverluste in Windparks, die aus der Aufnahme von vorgelagerten Turbinennachläufen durch nachgelagerte Turbinen resultieren, liegen zwischen 8 % und 40 % der Windenergienutzungseffizienz. Somit tragen Doppelrotor-Windturbinen dazu bei, Nachlaufverluste zu minimieren. Dies wird voraussichtlich den globalen Markt für Doppelrotor-Windturbinen im Prognosezeitraum ankurbeln.

• Die Welt verlagert sich auf die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Wind, Sonne und Geothermie, um eine umweltverträgliche Entwicklung zu erreichen. Folglich haben die Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien deutlich zugenommen. Dies wiederum wird voraussichtlich die Nachfrage nach Doppelrotor-Windturbinen in naher Zukunft erhöhen.

• Ehrgeizige nationale Ziele, schnelle technologische Fortschritte und internationale Vereinbarungen haben Länder auf der ganzen Welt dazu veranlasst, sich dem Sektor der erneuerbaren Energien zuzuwenden und ihre Strominfrastruktur zu modernisieren. Dies wird voraussichtlich den globalen Markt für Doppelrotor-Windturbinen zwischen 2020 und 2030 vergrößern.

Beschränkungen des globalen Marktes für Doppelrotor-Windturbinen

• Das Design von Doppelrotor-Windturbinen weist Komplikationen auf. Die Größe des Getriebes ist auch größer als die einer Einzelrotor-Windkraftanlage. Somit sind die Kosten einer Doppelrotor-Windturbine hoch. Untersuchungen haben jedoch bewiesen, dass eine Effizienzsteigerung von etwa 5 % bei Doppelrotor-Windturbinen die Amortisationszeit verkürzen würde. Somit wird geschätzt, dass der Kostenanstieg von Doppelrotor-Windturbinen den globalen Markt für Doppelrotor-Windturbinen behindert.

Wichtige Entwicklungen

• Im Juli 2017 gab Airgenesis LLC, ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das an der Entwicklung von Doppelrotor-Windturbinen beteiligt ist, bekannt, dass es eine neue Partnerschaft mit der Investmentfirma M2Miling Investments Ltd. aus Kingston, Ontario, Kanada eingegangen ist. Im Rahmen der Partnerschaft werden die beiden Unternehmen die M2Y6Y 5-MW-Doppelrotor-Windturbine weltweit herstellen und vertreiben. Laut Airgenesis LLC verwendet das Turbinendesign zwei Rotoren mit gleichem Durchmesser in einem 30-Grad-Versatz.

• Im Juni 2017 wurde die weltweit erste schwimmende Doppelrotor-Windturbine an einem Testgelände im Atlantik vor der spanischen Insel Gran Canaria in Spanien vertäut und angeschlossen. Der W2Power-Prototyp im Maßstab 1:6, der auf der Astican-Werft in Las Palmas gebaut wurde, steht zur Erprobung im PLOCAN-Marine-Testzentrum durch ein von EnerOcean geführtes Entwicklungskonsortium bereit.

Europa wird großen Anteil am globalen Markt für Doppelrotor-Windturbinen halten

• Je nach Region kann der globale Markt für Doppelrotor-Windturbinen in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika eingeteilt werden

• Europa wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 eine Schlüsselregion des globalen Marktes für Doppelrotor-Windturbinen sein. Hohe Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und eine Erhöhung der staatlichen Subventionen dürften den Markt in der Region zwischen 2020 und 2030 antreiben

• Europa gilt auch als Vorreiter in der Offshore-Windenergie. Die Region verfügt über die ältesten Offshore-Anlagen. Dies bietet den Akteuren im Bereich der Herstellung von Windkraftanlagen mit zwei Rotoren erhebliche Chancen.

• Der Markt für Doppelrotor-Windturbinen im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum aufgrund der umfangreichen landwirtschaftlichen Flächen und der Versuche, den Einsatz fossiler Energieträger in der Region zu reduzieren, voraussichtlich erheblich wachsen. Es wird erwartet, dass staatliche Initiativen für schadstofffreie und saubere Energie auch den Markt für Doppelrotor-Windturbinen in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

• Andererseits wird sich die Größe des US-Marktes für Doppelrotor-Windturbinen voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums verdoppeln. Erneuerbare Energieprojekte in den USA werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich von mehrjährigen Steueranreizen des Bundes und mehreren günstigen Richtlinien für Solarenergie auf Bundesstaatsebene profitieren.

COVID-19-Auswirkungsanalyse

• Die Weltwirtschaft wurde durch die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie behindert. Es wird geschätzt, dass die Windkraftbranche aufgrund der COVID-19-Pandemie vor unmittelbaren Herausforderungen steht, wie z.

• Auf dem Markt tätige Schlüsselakteure müssen für eine ausreichende Liquidität sorgen, um den Markt aufrechtzuerhalten. Dies würde Unternehmen helfen, sich schneller von der COVID-19-Krise zu erholen.

Prominente Spieler, die auf dem Weltmarkt tätig sind

• Airgenesis LLC ist der Hauptakteur auf dem globalen Markt für Doppelrotor-Windturbinen

