Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt für AC-Ladestationen

Markt für AC-Ladestationen: Übersicht

• Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen erhöht die Nachfrage nach Ladediensten für Elektrofahrzeuge erheblich. Die signifikante Umsetzung der strengen Emissionsnormen weltweit wird die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigern und damit den Markt für Elektrofahrzeug-Ladestationen ankurbeln. Der Bedarf an intelligenter Konnektivität in Pkw, insbesondere in Elektrofahrzeugen, erhöht die Nachfrage nach Versorgungseinrichtungen für Elektrofahrzeuge (auch für EV-Ladestationen).

• Elektrofahrzeug-Ladestation, auch bekannt als EV-Ladestation, ECS (Elektronische Ladestation) und EVSE (Elektrofahrzeug-Versorgungsausrüstung), ist ein Element in einer Infrastruktur, die elektrische Energie zum Aufladen/Laden von Plug-in-Elektrofahrzeugen liefert , einschließlich Elektroautos, Elektroautos für die Nachbarschaft und Plug-in-Hybride

Haupttreiber und Hemmnisse des AC-Ladestation-Marktes

• Elektrofahrzeuge sind aus der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Sie stellen einen Weg dar, um Energieeffizienz und reduzierte Schadstoff- und Treibhausgasemissionen zu erreichen. Zunehmende Umweltbedenken und günstige Regierungsinitiativen sind die Hauptgründe für dieses Wachstum. Bis Ende 2025 soll der jährliche Absatz von Elektro-Pkw die 5-Millionen-Marke überschreiten. Bis Ende 2025 sollen Elektroautos 15 % des gesamten Fahrzeugabsatzes ausmachen.

• Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst seit den letzten Jahren in einem gesunden Tempo. Im Jahr 2020 verzeichneten viele europäische Länder eine zweistellige Wachstumsrate beim Absatz von Elektrofahrzeugen. Europa machte im Jahr 2020 rund 43 % des weltweiten EV-Absatzes aus, verglichen mit 26 % im Jahr 2019. Der Gesamtabsatz von Plug-in-Fahrzeugen erreichte etwa 3,24 Millionen Einheiten gegenüber 2,26 Millionen im Jahr 2019. Dieser Absatzanstieg ist auf den Anstieg in Regulierungsnormen verschiedener Organisationen und Regierungen, um die Emissionswerte zu kontrollieren und emissionsfreie Fahrzeuge zu verbreiten.

• Die fehlende Standardisierung der Ladeinfrastruktur ist jedoch die größte Hemmschwelle des AC-Ladesäulenmarktes

Globaler Markt für AC-Ladestationen: Segmentierung

• Der globale Markt für AC-Ladestationen kann nach Fahrzeugtyp und Anwendung segmentiert werden

• Je nach Fahrzeugtyp kann der globale Markt für AC-Ladestationen in Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) unterteilt werden. Das BEV-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen. Führende Automobilunternehmen wie Tesla, BMW und Nissan bieten jetzt kabelloses Laden in BEV-Modellen wie Tesla Model S, BMW i3 und Nissan Leaf an und treiben damit die Nachfrage nach dem Markt für das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen an. OEMs konzentrieren sich auf BEVs, um die zunehmende Umweltverschmutzung aufgrund strenger staatlicher Vorschriften einzudämmen.

• Je nach Anwendung kann der globale Markt für AC-Ladestationen in öffentliche und private unterteilt werden. Das öffentliche Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen Schlüsselanteil am Weltmarkt halten.

Globaler Markt für AC-Ladestationen: Regionale Segmentierung

• In Bezug auf die Region kann der globale Markt für AC-Ladestationen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

• Europa war 2020 die führende Region auf dem globalen Markt für AC-Ladestationen. Mehrere Länder in Europa erleben eine hohe Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. Länder wie Norwegen, Luxemburg, Deutschland und Großbritannien verfügen über eine große Anzahl von Elektrofahrzeugen. Daher ist die Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge in diesen Ländern hoch.

• Der asiatisch-pazifische Raum ist ein äußerst lukrativer Markt für AC-Ladestationen. Die Zahl der Elektrofahrzeuge in China nimmt zu. Die Umsetzung strenger Emissionsnormen und das steigende Bewusstsein für die Vorteile von Elektrofahrzeugen treiben die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China und Indien an.

• Regierungen mehrerer Länder im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa haben angekündigt, etwa 40 % der Elektrofahrzeuge in der Flotte von Regierungsfahrzeugen zu haben. Eine Erhöhung der staatlichen Unterstützung und Subventionen wird den globalen Markt für Ladedienste für Elektrofahrzeuge im Prognosezeitraum wahrscheinlich ankurbeln. Dies wird voraussichtlich den Markt für AC-Ladestationen in diesen Regionen vorantreiben.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Markt für AC-Ladestationen

• Die COVID-19-Pandemie hat sich nachteilig auf den weltweiten Markt für AC-Ladestationen ausgewirkt. Mit dem Ausbruch der Pandemie COVID-19 verlagerten Regierungen auf der ganzen Welt ihren Fokus von anderen Aktivitäten auf Gesundheitseinrichtungen in ihren Ländern. Die Verhängung von Sperren behinderte die Infrastrukturarbeit, da die Menschen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, um die soziale Distanzierung aufrechtzuerhalten, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dies wirkte sich auf die Verfügbarkeit der Arbeitskräfte aus und wirkte sich somit auf Projekte aus.

Hauptakteure auf dem Markt

Der Markt für AC-Ladestationen ist ziemlich konsolidiert, wobei sich die Unternehmen auf die Integration fortschrittlicher Technologien konzentrieren, um ihren Marktanteil zu erhöhen.

Hauptakteure auf dem Weltmarkt sind:

• ABB

• EVgo Services LLC

• ChargePoint, Inc.

• Blink Charging Co.

• Allego

• Schneider Electric

• Toshiba Corporation

• Wi Tricity Corporation

• Mojo Mobility Inc.

• AeroVironment, Inc.

• Robert Bosch GmbH

• Allgemeine Elektrik