Auswirkungen von COVID-19 auf den Keton-Markt: Auswirkungen auf das Geschäft

Globaler Keton-Markt: Überblick

Ketone sind natürlich vorkommende chemische Verbindungen. Da sie löslich sind, werden sie als Lösungsmittel für Parfüms und Farben verwendet. Solche Löslichkeitspreise schützen vor Umweltzerstörung. Auch Klebstoffe eignen sich gut für diese Chemikalie. Ketone werden in der Teppichklebstoffindustrie, in der Galvanikindustrie und in der Farbenherstellung verwendet. TMR ist der Meinung, dass mit steigender Nachfrage in diesen verschiedenen Sektoren auch der Ketonmarktvon 2020 bis 2030 ein stetiges Wachstum verzeichnen wird.

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=2719

Globaler Ketonmarkt: Wettbewerbslandschaft

Eine Reihe von Akteuren sind weltweit an der Produktion von Ketonen beteiligt. Dadurch wird das Marktszenario fragmentiert. Bekannte Namen in der Marktlandschaft sind:

Tri Town Präzisionskunststoffe

A. Schulman AG

J. K. Übersee

Stern Industries Inc.

Prototyp & Kunststoffform Co. Inc.

Parkway-Produkte Inc.

Tri-Mack Plastics Manufacturing Corp.

Caledonian Ferguson Timpson Ltd

Victrex Plc.

Jetzt kaufen:https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=2719<ype=S

Globaler Keton-Markt: Wichtige Trends und Treiber

Ketone werden unter anderem in großem Umfang in der Textilindustrie verwendet. Es wird erwartet, dass die globale Textilindustrie in den nächsten vier Jahren mit bemerkenswerter Geschwindigkeit wächst. Dies ist auf das wachsende Bewusstsein der Menschen für gute Kleidung und eine robuste Modebranche zurückzuführen, die zu neuen Stilen inspiriert.

Die Marktgröße für Farben und Lacke wird voraussichtlich erheblich wachsen und den Marktwert erheblich steigern. Ketone bilden eine wichtige lösliche Basis für diese Farben und der Ketonmarkt dürfte aufgrund dieses Trends stetig wachsen.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/demand-for-highly-soluble-lubricants-greases-for-use-in-fuel-efficient-vehicles-to-support-growth-of-global-naphthenic-base-oil-market-tmr-insights-301353159.html

Globaler Ketonmarkt: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) ist derzeit weltweit führend auf dem Ketonmarkt, da hier kleine und mittlere Industrien vorherrschen, die Ketone in großem Umfang verwenden.

Nordamerika und Europa werden in diesem Markt voraussichtlich ein bescheidenes Wachstum verzeichnen. Hier dürften Autolacke die Nachfrage nach Ketonen ankurbeln.

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.