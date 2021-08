Auswirkungen von Covid-19 auf den globalen Markt für gebondete Magnete

Markt für gebondete Magnete: Einführung

Wertmäßig wird der globale Markt für Verbundmagnete voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von ~6 % wachsen und bis 2030 3 Mrd wird im Prognosezeitraum als die führende Region des globalen Marktes für gebundene Magnete geschätzt. Es wird erwartet, dass die Elektro- und Elektronikindustrie in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten für den globalen Markt für gebundene Magnete bietet.

Markt für geklebte Magnete: Haupttreiber und Hemmnisse

In der Transportindustrie hilft ein optimal ausgelegter Motor mit isotropen Verbundmagneten, das Motorgewicht und -volumen um 50 bis 60 % zu senken. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Verbundmagneten in der Automobilindustrie aufgrund ihrer leichten Eigenschaft den globalen Markt für Verbundmagnete im Prognosezeitraum antreiben wird. Der geklebte Magnet spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen elektrischen Geräten, die für das tägliche Leben unerlässlich sind. Diese werden in verschiedenen elektronischen Geräten wie Festplatten, Scannern, DVD- und CD-Treibern und Mobiltelefonen verwendet. Verbundmagnete werden auch in Audiogeräten wie Lautsprechern, Kopfhörern und Mikrofonen verwendet. In Lautsprechern werden Magnete neben einer stromführenden Spule verwendet, die Elektrizität in mechanische Energie umwandelt, die die Lautsprechermembran bewegt. Dadurch ändert sich wiederum der Druck der umgebenden Luft, wodurch Geräusche entstehen. Daher wird erwartet, dass der Anstieg der Verwendung von Verbundmagneten in elektronischen Geräten den globalen Markt für Verbundmagnete im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Request Sample

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=29480

Es wird geschätzt, dass die Verfügbarkeit starker Ersatzstoffe den globalen Markt für gebundene Magnete im Prognosezeitraum bremst. Die magnetischen Eigenschaften von Verbundmagneten sind aufgrund des Vorhandenseins von Bindemitteln im Vergleich zu ihren gesinterten Gegenstücken vergleichsweise geringer. Dies beeinflusst die Leistung von Verbundmagneten. Der gebundene Nd-Fe-B-Magnet wird durch Spritzgießen gebildet; daher enthält es Klebstoffe. Die Dichte von Klebstoffen beträgt im Allgemeinen 80 % der theoretischen Dichte. Gesinterte Nd-Fe-B-Magnete werden durch komplexe Prozesse auf hohe Temperaturen erhitzt. Daher nimmt der Magnetismus von gebundenen Nd-Fe-B-Magneten im Vergleich zu gesinterten Nd-Fe-B-Magneten um etwa 30% ab.

Markt für gebondete Magnete: Prominente Segmente

Basierend auf dem Produkttyp hatte das Segment der Ferrit-Verbundmagnete im Jahr 2019 einen großen Anteil am weltweiten Markt für Verbundmagnete. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Ferritmagnete werden mit Hilfe von Eisenpulvern hergestellt. Diese Magnetformen werden auch als Keramikmagnete bezeichnet. Eisenpulver wird normalerweise auf Substrate wie Kunststoff- oder Gummiplatten aufgetragen. Dies macht den Verbundmagneten flexibel. Ferritmagnete werden je nach verwendetem Substrat in Gummiferrite und Kunststoffferrite eingeteilt. Basierend auf der Anwendung machte das Elektro- und Elektroniksegment im Jahr 2019 einen großen Anteil von mehr als 30 % des globalen Marktes für gebundene Magnete aus. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass das Industriesegment im Prognosezeitraum schnell expandiert.

More about this source textSource text required for additional translation information

More Trending Reports

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-popularity-of-menthol-cigarettes-to-benefit-development-of-the-menthol-market-market-projected-to-exceed-valuation-of-us-1-2-bn-by-2030-tmr-301262943.html

Wettbewerbslandschaft des Marktes für geklebte Magnete

Zu den wichtigsten Herstellern, die auf dem globalen Markt für Verbundmagnete tätig sind, gehören Advanced Technology Materials Co. Ltd., Arnold Magnetic Technologies, Magnequench International, LLC, Alliance LLC und DEXTER MAGNETIC TECHNOLOGIES.

Buy Now

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=29480<ype=S