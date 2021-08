Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf den Markt für Widerstandsschweißprodukte

Markt für Widerstandsschweißprodukte: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den Markt für Widerstandsschweißprodukte in den USA In Bezug auf den Umsatz wird der Markt für Widerstandsschweißprodukte in den USA mit einer jährlichen Wachstumsrate von . geschätzt ~5% im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den Markt für Widerstandsschweißprodukte in den USA gründliche Einblicke und Prognosen bietet

Der Markt für Widerstandsschweißprodukte in den USA wird weitgehend von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter der zunehmenden Industrialisierung und der steigenden Nachfrage nach Automobilen im Land. Darüber hinaus gewinnt der Markt für Widerstandsschweißprodukte in den USA aufgrund der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung von Industriebetrieben an Dynamik.

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=81957

US-Markt für Widerstandsschweißprodukte: Dynamik

Die Investitionen in die Luft- und Raumfahrtindustrie haben in den USA aufgrund des steigenden Interesses an Weltraumforschungsaktivitäten in dem Land erheblich zugenommen. Nach Angaben der Space Foundation investierte die US-Regierung im Geschäftsjahr 2018 48,3 Mrd. US-Dollar in Raumfahrtaktivitäten, ein Anstieg von 10,0 % gegenüber dem Vorjahr. NASA) machten im Jahr 2018 93,7 % (45,2 Mrd. USD) der Raumfahrtausgaben der US-Regierung aus Industrieproduktion 2018. Darüber hinaus konnte der kommerzielle Luft- und Raumfahrtsektor mit einem Umsatzwachstum von 7 % und einem Anstieg seines Beitrags zum US-BIP um 6,9 % im Jahr 2019 starke Zuwächse erzielen. Widerstandsschweißprodukte werden hauptsächlich bei der Herstellung von Luft- und Raumfahrtkomponenten wie Rohrbaugruppen, Kanalbaugruppen, Mannschaftstürkomponenten und viele andere verschiedene Luft- und Raumfahrtbaugruppen. Widerstandsschweißprodukte werden auch häufig in der Elektro- und Elektronikindustrie zum Verbinden von Komponenten aus verschiedenen Materialien und Formen wie elektrischen Verbindern, Rotoren und gedruckten Schaltungen verwendet. Daher dürften steigende Investitionen in der Luft- und Raumfahrt- und Elektronikindustrie die Nachfrage nach Widerstandsschweißprodukten in den USA ankurbeln.

Anfrage vor dem Kauf:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=81957

US-Markt für Widerstandsschweißprodukte: Hauptsegmente

In Bezug auf den Prozess war das Punktschweißen in den USA im Jahr 2020 ein sehr attraktives Segment des Marktes für Widerstandsschweißprodukte. Das Punktschweißverfahren ist der Hauptverbraucher von Widerstandsschweißprodukten, da es ein weltweit weit verbreitetes Widerstandsschweißverfahren ist. Darüber hinaus wird das Punktschweißen in der Automobilindustrie in großem Umfang zum Verbinden von Stahl eingesetzt. Es wird auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet, um Flugzeugbauteile aus Aluminiumlegierungen zu verbinden. Basierend auf dem Produkttyp hatte das Segment Elektroden/Kappen im Jahr 2020 den dominierenden Anteil am Markt für Widerstandsschweißprodukte in den USA. Elektroden/Kappen sind unter den Widerstandsschweißprodukten weit verbreitet. Kappen werden beim Punktschweißen verwendet, einem auf dem Markt weit verbreiteten Schweißverfahren. Elektroden/Kappen sind je nach Anwendung in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. In Bezug auf den Endverbraucher wird die Automobilindustrie im Prognosezeitraum als hochattraktives Segment des Marktes für Widerstandsschweißprodukte in den USA eingeschätzt. Dies ist auf die gestiegene Automobilnachfrage im Land zurückzuführen. Widerstandsschweißen ist ein wirtschaftliches Verfahren zum Verbinden von Metallen. Es wird häufig in Automobilwerken verwendet. Das Verfahren ist an eine Hochgeschwindigkeitsautomatisierung anpassbar und hat feste Zykluszeiten. Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen dürfte in naher Zukunft auch die Nachfrage nach Widerstandsschweißprodukten in den USA erhöhen.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/rising-health-conscious-customer-pool-boosts-demand-opportunities-for-nutrition-bars-market-players-tmr-301306837.html

US-Markt für Widerstandsschweißprodukte: Führende Akteure

Hauptakteure auf dem Markt für Widerstandsschweißprodukte in den USA sind Spotwelding Products, Inc., Tuffaloy Products, Inc., CenterLine Holdings Inc., TJ Snow, Co., Cal Manufacturing Inc., Weld Systems Integrators (WSI), Spotco, Widerstandsschweißmaschine & Zubehör, Milco Manufacturing. und AMADA WELD TECH.

US-Markt für Widerstandsschweißprodukte: Segmentierung

US-Markt für Widerstandsschweißprodukte nach Verfahren

Punktschweißen

Buckelschweißen

Nahtverschweißung

Sonstiges (Blitz- und Stumpfschweißen)

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für Tausende von Entscheidungsträgern. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.