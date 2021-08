Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf den 2-Schuss-Spritzguss-Markt

Markt für 2-Schuss-Spritzguss: Einführung

Die Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen2-Schuss-Spritzgussmarkt. In Bezug auf den Umsatz wird der globale 2-Schuss-Spritzgussmarkt voraussichtlich mit einer CAGR . wachsen von ~5% im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen 2-Schuss-Spritzguss Markt gründliche Einblicke und Prognosen bietet.

Hohe Maschinenkosten und eine begrenzte Auswahl an Materialpaaren werden den globalen Markt für 2-Schuss-Spritzguss im Prognosezeitraum wahrscheinlich behindern. Es wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach Kunststoffen und der zunehmende Einsatz von Spritzguss den globalen 2-Schuss-Spritzgussmarkt in den nächsten zehn Jahren antreiben werden, da Kunststoffspritzguss in großem Umfang bei der Herstellung von Kunststoffteilen eingesetzt wird, die von medizinischen Geräten bis hin zu Spielzeug reichen.

Markt für 2-Schuss-Spritzguss: Dynamik

Die Nachfrage nach Kunststoffen steigt. Dies dürfte den 2-Schuss-Spritzgussmarkt ankurbeln, da die Technik in der Kunststoffindustrie weit verbreitet ist. Produktdifferenzierung und Wertschöpfung können durch 2-Schuss-Spritzguss erreicht werden.

Im 2-Schuss-Spritzguss werden Produkte auf Hart- und Weichkunststoffbasis hergestellt. Im 2-Schuss-Spritzgussverfahren werden Dichtungen aus weichen Kunststoffen hergestellt. Einige gängige Beispiele für Produkte, die im 2-Schuss-Spritzgussverfahren hergestellt werden, sind Fahrradlenkergriffe, Zahnbürsten mit harten Griffen, Bedienknöpfe und Anti-Rutsch-Applikationen.

Die 2-Schuss-Spritzgusstechnik ist eine bevorzugte Technik, um zwei Komponententeile in einem einzigen Arbeitsgang herzustellen. Dies eliminiert oder reduziert die Notwendigkeit einer teuren sekundären Verbindung oder Montage.

2-Schuss-Spritzguss-Markt: Prominente Regionen

Europa dominiert den globalen 2-Schuss-Spritzgussmarkt. Die Medizin- und Automobilbranche in der Region wächst rasant. Dies bietet dem 2-Schuss-Spritzgussmarkt in der Region erhebliche Wachstumschancen. Hersteller von 2-Schuss-Spritzgießmaschinen und Harzlieferanten in Europa arbeiten eng mit Spritzgießern zusammen, um kundenspezifische Lösungen zu entwickeln, die den Kundenbedürfnissen gerecht werden.

Der 2-Schuss-Spritzgussmarkt wächst in Osteuropa aufgrund der Verlagerung von Spritzgussstandorten von Westeuropa in die Region rasant.

Die Nachfrage nach 2-Schuss-Spritzguss ist in Nordamerika ungebrochen, da Unternehmen in der Region ihre Fertigung zunehmend an Unternehmen in Ländern wie China und Mexiko auslagern, um ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die Marktgröße der USA ist mehr als viermal so groß wie die von Kanada. In Bezug auf den Umsatz machten die USA im Jahr 2020 den Hauptanteil des 2-Schuss-Spritzgussmarktes in Nordamerika aus.

2-Schuss-Spritzguss Markt: Hauptakteure

Der globale Markt für 2-Schuss-Spritzgussprodukte ist durch die Präsenz globaler und regionaler Schlüsselhersteller fragmentiert. Prominente Akteure auf dem globalen 2-Schuss-Spritzgussmarkt sind Gemini Group, Inc, Rogan Corporation, Nyloncraft, Inc., Paragon Rapid Technologies Ltd, Season Group International Co., Ltd., Girard Rubber Corporation, CM International Industries Corporation, SIMTEC Silikonteile, Midstate Mold & Engineering, Carclo Technical Plastics, Yomura Technologies, EVCO Plastics und CMG Plastics.

