Ausführliche Analyse des Marktes für Wundspülsysteme, Geschäftsstrategien und Wachstumsrate

Markt für Wundspülsysteme: Einführung

Wundspülung ist der stetige Fluss einer Lösung über eine offene Wundoberfläche, um tiefere Ablagerungen zu entfernen, eine Wundhydratation zu erreichen und die visuelle Untersuchung zu unterstützen. Die Spüllösung hilft bei der Entfernung von Zelltrümmern und Oberflächenpathogenen, die in Wundexsudaten oder Rückständen von topisch angewendeten Wundpflegeprodukten enthalten sind.

Die Wundspülung ist die gebräuchlichste Methode zur Wundreinigung beim Abtupfen oder Baden. Der Wundheilungsprozess umfasst drei Phasen: entzündlich, proliferativ oder fibroplastisch und Remodeling. Normalerweise werden während der Entzündungsphase Fremdkörper, infektiöse Mikroorganismen und nekrotisches Gewebe aus der Wunde entfernt.

Die zwei auf dem Markt erhältlichen Arten von Wundspülsystemen sind manuell und batteriebetrieben. Das manuelle Wundspülsystem ist bequemer zu verwenden, da es einen Druckkontrollknopf enthält, der einen genauen, kraftvollen Strahl der Lösung direkt an die gewünschte Stelle liefert.

Haupttreiber des globalen Marktes für Wundspülsysteme

Es wird erwartet, dass die Zunahme der Inzidenz von diabetischen Fußgeschwüren, Verbrennungen und anderen chronischen Krankheiten das Wachstum des globalen Marktes für Wundspülsysteme ankurbelt. Nach Angaben der WHO werden jedes Jahr weltweit mehr als 305 Millionen akute, traumatische und Verbrennungswunden erfasst und behandelt.

Das Lebenszeitrisiko von Menschen mit Diabetes, ein Fußgeschwür zu entwickeln, beträgt 34 ​​%. Es wird erwartet, dass die Zunahme der Inzidenz von Diabetes den globalen Markt für Wundspülsysteme ankurbelt. Nach Angaben der International Diabetes Federation lebten im Jahr 2016 weltweit 422 Millionen Menschen mit Diabetes, und bis 2040 werden voraussichtlich über 10 % der erwachsenen Weltbevölkerung (642 Millionen) an Diabetes leiden für ungefähr 71.000 Todesfälle in den USA jedes Jahr.

Der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung wird wahrscheinlich das Wachstum des globalen Marktes für Wundspülsysteme im Prognosezeitraum ankurbeln. Die Weltbevölkerung altert rapide, insbesondere in einigen der entwickelten Länder wie den USA und Japan. Die entwickelten Volkswirtschaften weisen eine hohe Alterungsrate auf. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die weltweite geriatrische Bevölkerung bis 2050 voraussichtlich rund 2 Milliarden (22% der Weltbevölkerung) erreichen, gegenüber 900 Millionen im Jahr 2015. Auch Länder wie Indien, China, Thailand und Südkorea werden voraussichtlich in naher Zukunft in kürzester Zeit große geriatrische Populationen haben.

Manuelle Wundspülsysteme zeugen von großer Nachfrage

In Bezug auf den Produkttyp kann der globale Markt für Wundspülsysteme in batteriebetriebene und manuelle unterteilt werden

Das manuelle Segment machte 2018 den größten Anteil am weltweiten Markt für Wundspülsysteme aus. Es wird erwartet, dass das Segment den weltweiten Markt für Wundspülsysteme aufgrund des Einsatzes manueller Wundspülsysteme in tiefen chirurgischen und schwer heilenden Wunden dominieren wird.

Segment der chronischen Wunden mit starkem Wachstum

Je nach Anwendung kann der globale Markt für Wundspülsysteme in chronische Wunden, Verbrennungen, Operationswunden, traumatische Wunden und andere unterteilt werden

Das Segment Chronische Wunden hatte 2018 den größten Marktanteil gemessen am Umsatz. Das Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Dies kann auf die Zunahme der Inzidenz von Wundinfektionen und diabetischen Fußgeschwüren zurückgeführt werden. Nach Angaben der US-amerikanischen National Institutes of Health waren 2017 in den USA 6,5 Millionen Menschen von chronischen Wunden betroffen.

Krankenhäuser als vielversprechendstes Segment

In Bezug auf den Endverbraucher kann der globale Markt für Wundspülsysteme in Krankenhäuser, Kliniken, ambulante chirurgische Zentren und andere unterteilt werden. Das Segment Krankenhäuser hatte 2018 den größten Marktanteil in Bezug auf den Umsatz. Für das Segment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum prognostiziert. Es wird erwartet, dass eine Erhöhung der Anzahl von Patienten zur Wundspülung in Krankenhäusern das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbelt.

Nordamerika wird den globalen Markt für Wundspülsysteme dominieren

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Wundspülsysteme in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Wundspülsysteme, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Die Dominanz der Region auf dem Weltmarkt ist auf die Zunahme chronischer Krankheiten wie Diabetes, die Präsenz wichtiger Akteure, den Anstieg der Inzidenzrate von Wundinfektionen und diabetischen Fußgeschwüren und die steigende Nachfrage nach Früherkennung zurückzuführen. Laut der neuesten Studie erkranken in den USA jedes Jahr 300.000 Patienten an einer Wundinfektion.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Akzeptanz neuer Produkte und der Zunahme der Diabetesinzidenz in Schwellenländern wie Indien und China mit der schnellsten CAGR wachsen.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Wundspülsysteme

Der globale Markt für Wundspülsysteme war im Jahr 2018 stark fragmentiert. Führende Akteure auf dem Weltmarkt sind:

Zimmer Biomet

Stryker Corporation

Centurion Medizinprodukte

BSN medizinisch

Bard, Inc.

CooperSurgical, Inc.

Bionix

Westmed, Inc.

