Augen-Make-up-Markt 2021-2028 | L’Oréal, Estée Lauder Companies, Coty Inc., Shiseido Co. Ltd., Procter & Gamble, NEW AVON LLC

Der Markt für Augen-Make-up wird für den Prognosezeitraum 2021 bis 2028 mit einer Rate von 5,79 % wachsen. Der Markt für Augen-Make-up-Bericht analysiert das Wachstum, das derzeit aufgrund der wachsenden Präferenz für natürliche und organische Augen-Make-up-Produkte für Einzelpersonen wächst.

Augen-Make-up wird als Produkte bezeichnet, die die Schönheit und Anziehungskraft der Menschen verstärken, die es verwenden. Sie werden um die Augen herum aufgetragen, um die Ästhetik und das Erscheinungsbild des Trägers und seiner Augen zu verbessern. Dazu gehören eine Reihe von Produkten wie Lidschatten, Mascara, Eyeliner, Augenstift, Augenbrauen und verschiedene andere Produkte.

Das steigende verfügbare Einkommen in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern wie Indien, Brasilien, China und Indonesien, ermöglicht es den Menschen, Geld für das äußere Erscheinungsbild auszugeben, die steigende Nachfrage nach dem Produkt und ein geschärftes Bewusstsein für das äußere Erscheinungsbild sind unter anderem die wichtigsten Faktoren, die den Augen-Make-up-Markt antreiben. Darüber hinaus wird die zunehmende Modernisierung der Produktionstechniken im oben genannten Prognosezeitraum neue Möglichkeiten für den Augen-Make-up-Markt schaffen.

Der Augen-Make-up-Marktbericht umfasst die folgenden Unternehmen: – L’Oréal, Estée Lauder Companies, Coty Inc., Shiseido Co. Ltd., Procter & Gamble, NEW AVON LLC., Mangilal Chandak, NR Beauty World, Vagh Trader Private Limited, Lalji International., Vanya International., Kachchh Readymade., REVLON, CHANEL, LVMH, Unilever, COLORBAR COSMETICS PVT LTD

In diesem Bericht werden der globale Marktstatus und die Prognose für Augen-Make-up untersucht und die globale Marktgröße (Wert und Volumen) des Augen-Make-up-Marktes, der Umsatz (Mio. USD), der Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region kategorisiert. Der Marktbericht für Augen-Make-up nach Material, Anwendung und Region mit globaler Prognose bis 2027 bietet aufschlussreiche Details zur wirtschaftlichen Situation der wichtigsten Provinzen auf der ganzen Welt mit eingehenden Experten und Untersuchungen, die Schlüsselregionen (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien) abdecken -Pazifik). Fokus. ) und die wichtigsten Länder (USA, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Japan, Korea und China).

Nach Produkttyp (Mascara, Lidschatten, Eyeliner, Augenstift, Augenbrauen, andere), Quelle (chemisch, natürlich, organisch, halal, andere), Vertriebskanal (Supermarkt, Hypermarkt, Drogerie, Einzelhändler für Gesundheit und Schönheit, E-Commerce) , andere), Preise (Economic, Premium)

Marktsegmente nach Regionen, die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, nordische Länder, Spanien, Schweiz und andere europäische Länder)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Korea, Indien, Südostasien und andere APAC-Regionen)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEA-Regionen)

Inhalt –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Augen-Make-up 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb

nach Herstellern 4 Globale Augen-Make-up-Marktanalyse nach Regionen

5 Nordamerika Augen-Make-up

nach Ländern 6 Europa Augen-Make-up

nach Land 7 Asien-Pazifik-

Augen-Make-up nach Land 8 Süd Amerika Augen-Make-up

nach Land 9 Naher Osten und Afrika Augen-Make-up nach Land

10

Globales Marktsegment von Augen-Make-up nach Typ 11 Globales Augen-Make-up-Marktsegment nach Anwendung

12 Marktprognose für Augen-Make-up

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler und Wiederverkäufer

14 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Kapitelübersicht zur detaillierten Analyse des globalen Augen-Make-up-Marktes:

Kapitel 1 enthält Informationen zur Einführung von Augen-Make-up, Produktumfang, Marktüberblick, Marktrisiko, Markttreiber usw.

Kapitel 2 analysiert die wichtigsten Hersteller des Augen Make-up-Marktes anhand von Umsatz, Umsatz usw. im Prognosezeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 3 analysiert die Wettbewerbslandschaft der großen Hersteller von 2021 bis 2027 basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen und Marktanteilen, Einnahmen, Einnahmen usw. bis 2028.

In den Kapiteln 5 bis 9 wird das Land und die Region für Augen-Make-up auf der Grundlage von Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Kapitel 10 und 11 enthalten Kenntnisse über grundlegende Markttypen und -anwendungen, Absatzmarktanteil, Wachstumsrate usw. für den Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose von 2021 bis 2027 des Augen Make-up-Marktes nach Region, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten vorübergehende Angaben zu Vertriebskanal, Lieferanten, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen usw. des Augen-Make-up-Marktes.

